Cultura U. Mayor y Teatro Municipal de Las Condes retoman presencialidad y reinician temporada de conciertos gratuitos El ciclo de conciertos, que este año cumple 14 años de presencia en la escena nacional, busca acercar la música docta a la comunidad. Iniciará el próximo 25 de abril. Diario Uchile Miércoles 20 de abril 2022 9:28 hrs.

La Temporada Internacional de música clásica del Conservatorio de Música de la Universidad Mayor retoma sus conciertos presenciales en el Teatro Municipal de Las Condes, con una cartelera que incluirá la participación de artistas provenientes de Honduras, España y Alemania durante este primer semestre. El ciclo de conciertos, que este año cumple 14 años de presencia en la escena nacional, busca acercar la música docta a la comunidad entregando espectáculos gratuitos de gran calidad. Para la directora del Conservatorio, Dra. María Teresa Sepúlveda, “con la inauguración de esta versión 2022, regresamos a los escenarios con mucho entusiasmo para entregarle a nuestro público una renovada cartelera musical a cargo de grandes exponentes internacionales. Los solistas invitados a este ciclo de conciertos serán los encargados de interpretar obras del repertorio europeo para piano, violín, cello y flauta acompañados de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Mayor”. Así, el concierto inaugural tendrá como fecha este 25 de abril, cuando la Orquesta Sinfónica de la U. Mayor, a cargo de Sebastián Espinosa, acompañe a la violinista hondureña Nelly Guevara, quien interpretará piezas de Beethoven, Mozart y de Villa-Lobos. Guevara cuenta con una amplia carrera de reconocimientos, entre los que se incluye haber sido galardonada como integrante del Cuarteto Albéniz, recibiendo el premio de manos de la reina Sofía, de España, además de contar con una trayectoría que incluye lecciones con maestro como León Spierer, Oleh Krysa, Mischa Keylin, Dylana Jenson, Mauricio Fuks y Ana Chumachenco. Mientras que en la actualidad se desempeña como suplente de solista de segundos violines en la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires.

El lunes 16 de mayo será el turno de Elisa Rodríguez – Sabada (Violoncello – España). La artista se inició en el Cello a los siete años en el Conservatorio de Música de Irún, perfeccionándose posteriormente en el Conservatorio Profesional de Música “Francisco Escudero” de Donostia-San Sebastián (España) bajo la dirección de Roman Jablonsky, obteniendo Diplomas de Honor en Lenguaje Musical y de Ejecución del Violonchelo durante diez años consecutivos. Elisa es Master of Music y Certificate in Performance de Yale School of Music donde estudió con una beca completa con Aldo Parisot, y bachelor de Boston Conservatory bajo la tutela de Rhonda Rider. La joven ha sido galardonada en numerosas ocasiones con premios nacionales de interpretación. Sus premios más recientes han sido el String Idol y Honnors Chamber Music Prize en el Boston Conservatory y el Grand Prize and Audience Prize at the Massachusetts-ASTA Masters Solo Competition 2017 en Boston, Massachusetts. En 2020 fue invitada a tocar con su cuarteto de cellos al Kennedy Center en Washington DC. Mientras, el lunes 13 de junio el invitado será Carlos Enguix (Flauta – España) . El músico nació en España e inició sus estudios musicales a los 8 años en la sociedad musical de su pueblo. A los 17 años ingresó en la Joven Orquesta Nacional de España, la cual lo llevó a tocar en los auditorios más importantes de España y Europa. En 2012 llegó a Chile para integrarse al teatro Municipal para tocar con la orquesta Filarmónica de Santiago en calidad de piccolo solista. Desde ese mismo año es profesor de la cátedra de flauta traversa en el conservatorio de la Universidad Mayor. En 2016 gana el concurso de flauta solista de la Orquesta Filarmónica de Santiago, cargo que mantiene en la actualidad. En tanto, el lunes 4 de julio la protagonista del concierto será Beatrice Berthold (Piano – Alemania) , destacada representante de la escena pianística alemana desde los años 90 y artista distinguida por el Consejo Nacional de Música Alemán (concurso “Selección Jóvenes Artistas”). Durante su contrato exclusivo con el sello EMI Classics obtuvo “Premio otorgado por la Crítica Discográfica Alemana” por su interpretación de obras de S.Rachmaninov . Realizó conciertos como solista invitada en Europa, Asia, América del Sur y EE.UU. con orquestas importantes y en festivales internacionales de música, en Suiza, Francia, Alemania y Brasil. En Chile se presentó como solista de la Orquesta Sinfónica de Chile, en la Orquesta Clásica de la USACH. En 2019 participó en la Obertura del Festival de Viña del Mar y realizó una gira de recitales y clases magistrales en el norte de Chile, organizada por el Teatro Municipal de Santiago en cooperación con el Ministerio de Cultura. Cabe señalar que las entradas pueden ser solicitadas al correo christian.meneses@umayor.cl. Más información aquí.

