El Pa(de)ciente, la película que marca el debut en el cine de Héctor y Amparo Noguera juntos

eee110d943

67822da029

En el año 2013, el oftalmólogo Miguel Kottow, doctor en Medicina de la Universidad de Bonn y eminencia en el campo de la bioética, sufrió un extraño síndrome que le paralizó parte del cuerpo. Estuvo 15 días internado en una clínica y durante meses debió enfrentar un proceso de recuperación en el que tuvo que volver a aprender a caminar y a escribir. De su experiencia nació El pa(de)ciente, libro que da cuenta de su testimonio como enfermo –al otro lado de su rol habitual– en medio de un sistema de salud deficiente y deshumanizado. La publicación hoy es texto de estudio en las principales universidades de medicina del país. La directora Constanza Fernández, economista y máster en literatura y guion, decidió llevar esa poderosa obra testimonial a la pantalla para indagar en las dramáticas cavilaciones de Kottow, pero también para dar cuenta de lo mucho que falta para tener un sistema de salud digno en nuestro país. Lo hace con un gran elenco integrado por Héctor Noguera, Amparo Noguera, Naldy Hernández, Emilia Noguera, Diego Casanueva, Daniel Muñoz, Paola Giannini y Gabriela Aguilera. “La empatía es enemiga de la eficiencia, al menos en Medicina”, le dice Sergio Graf ­(personaje basado en Kottow que interpreta Héctor Noguera) a un paciente (Gregory Cohen) en la primera escena, sin sospechar que padece una extraña enfermedad que lo enfrentará a la tecnocracia y deficiencias del sistema. El actor protagónico carga el peso dramático sobre sus hombros en una película que tuvo su estreno mundial en el Festival de cine de Busan, en Corea del Sur, y recibió el premio del público en el Festival Latinoamericano de Huelva. La audiencia conectó con una historia conmovedora que también contiene crítica social. “Ese libro me pareció revelador en sus observaciones sobre el sistema, es un relato de enfermedad que contaba con la fuerza de lo real, un testimonio sociológico de lo que significaba estar enfermo en un sistema de salud con perversidades. Con una rutina hospitalaria que les quita la dignidad a los enfermos”, destaca la directora Constanza Fernández.

Ella es economista y máster en literatura y guion. Su primer film Mapa para conversar (2012) obtuvo el premio a Mejor Director en SANFIC7 y fue una de las primeras películas LGBT en Chile que se vendieron a Reino Unido y Estados Unidos. Su cortometraje No me pidas que no lo lamente fue nominado a los Premios Pedro Sienna en el año 2009. Escribió además el guion del filme español De espaldas al mar (2006), del director Guillermo Escalona. El pa(de)ciente se estrenará en salas chilenas el próximo 12 de mayo.

En el año 2013, el oftalmólogo Miguel Kottow, doctor en Medicina de la Universidad de Bonn y eminencia en el campo de la bioética, sufrió un extraño síndrome que le paralizó parte del cuerpo. Estuvo 15 días internado en una clínica y durante meses debió enfrentar un proceso de recuperación en el que tuvo que volver a aprender a caminar y a escribir. De su experiencia nació El pa(de)ciente, libro que da cuenta de su testimonio como enfermo –al otro lado de su rol habitual– en medio de un sistema de salud deficiente y deshumanizado. La publicación hoy es texto de estudio en las principales universidades de medicina del país. La directora Constanza Fernández, economista y máster en literatura y guion, decidió llevar esa poderosa obra testimonial a la pantalla para indagar en las dramáticas cavilaciones de Kottow, pero también para dar cuenta de lo mucho que falta para tener un sistema de salud digno en nuestro país. Lo hace con un gran elenco integrado por Héctor Noguera, Amparo Noguera, Naldy Hernández, Emilia Noguera, Diego Casanueva, Daniel Muñoz, Paola Giannini y Gabriela Aguilera. “La empatía es enemiga de la eficiencia, al menos en Medicina”, le dice Sergio Graf ­(personaje basado en Kottow que interpreta Héctor Noguera) a un paciente (Gregory Cohen) en la primera escena, sin sospechar que padece una extraña enfermedad que lo enfrentará a la tecnocracia y deficiencias del sistema. El actor protagónico carga el peso dramático sobre sus hombros en una película que tuvo su estreno mundial en el Festival de cine de Busan, en Corea del Sur, y recibió el premio del público en el Festival Latinoamericano de Huelva. La audiencia conectó con una historia conmovedora que también contiene crítica social. “Ese libro me pareció revelador en sus observaciones sobre el sistema, es un relato de enfermedad que contaba con la fuerza de lo real, un testimonio sociológico de lo que significaba estar enfermo en un sistema de salud con perversidades. Con una rutina hospitalaria que les quita la dignidad a los enfermos”, destaca la directora Constanza Fernández.

Ella es economista y máster en literatura y guion. Su primer film Mapa para conversar (2012) obtuvo el premio a Mejor Director en SANFIC7 y fue una de las primeras películas LGBT en Chile que se vendieron a Reino Unido y Estados Unidos. Su cortometraje No me pidas que no lo lamente fue nominado a los Premios Pedro Sienna en el año 2009. Escribió además el guion del filme español De espaldas al mar (2006), del director Guillermo Escalona. El pa(de)ciente se estrenará en salas chilenas el próximo 12 de mayo.