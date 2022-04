eee110d943

Proceso Constituyente Francisca Crispi: “Un Sistema Nacional de Salud es el estándar en los países desarrollados” La presidenta del Regional Santiago del Colegio Médico y académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile se refirió a la aprobación de esta propuesta en la Convención Constitucional y a las críticas de las isapres. Diario UChile Jueves 21 de abril 2022 13:14 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y presidenta del Consejo Regional Santiago del Colegio Médico de Chile, Francisca Crispi, se refirió a la aprobación en la Convención Constitucional de un “Sistema Nacional de Salud”. Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de la aprobación de esta norma de la cual el Colegio Médico fue partícipe en su elaboración, la doctora señaló que “sabemos que hoy existen profundas injusticias entre el sistema de salud público y el privado y sabemos que la nueva constitución aparece como una oportunidad de superarlas”. En ese sentido, respecto de las críticas que ha recibido este avance por parte de sectores como las isapres, la doctora Crispi sostuvo que “es normal que un sector que ha ganado millones de utilidades a costa de la salud de la población y también a costa del sistema público tenga resistencias a cambios de estas características” y añadió que “las isapres son un actor que, obviamente, va a estar en contra, pero sabemos que hay una gran mayoría de la población que no está de acuerdo en cómo funcionan las isapres”. La académica de nuestra casa de estudios explicó que “las isapres pueden existir en otro rol, más complementario, es decir, no sustituyendo el rol del Estado y no sustituyendo a nuestro Sistema Nacional, sino que en un rol complementario para prestaciones que no estén cubiertas por el sistema nacional o servicios de hotelería, pero no en desmedro del Sistema Nacional”. “Todas las reformas de salud tienen que ser graduales en el tiempo, no es que de un día para otro todos serán parte de Fonasa. Nadie está planteando que esto sea de un día para otro y nadie quiere comprometer la atención de salud de las personas en el proceso. Yo quiero dar esa certeza, como Colegio Médico queremos algo gradual para asegurar que en cada etapa de la reforma esto resguarde el derecho al acceso a la salud de todas las personas“, recalcó Francisca Crispi. De todas formas, la académica aclaró que “un sistema nacional de salud debería cubrir todas las prestaciones en salud que como país decidiéramos que son fundamentales para que las personas tengan un nivel de salud que sea el más alto que puedan alcanzar. Hay que ser transparentes en señalar que ningún sistema de salud cubre todas las prestaciones, porque los recursos para salud son limitados”. La presidente del regional Santiago del Colegio Médico recalcó además que “hay temores que son válidos en esta discusión y hay temores respecto de que todos serán prestadores públicos. Yo quiero desmitificar que esta propuesta no implica que nosotros desechamos a los prestadores privados del sistema de salud, eso es imposible, por eso lo que proponemos como Colegio Médico, es que sea materia de ley el mecanismo de integración de los prestadores privados al Sistema Nacional”. Francisca Crispi explicó además que “la constitución actual permite la creación de estos seguros sustitutivos al Estado que son las isapres y ese modelo de seguros es muy raro a nivel internacional. El avanzar hacia un Sistema Nacional de Salud es el estándar en los países desarrollados, por eso hay que darse la oportunidad de avanzar hacia allá. Hoy nadie está satisfecho con lo que ocurre en Chile y nadie vive tranquilo en una sociedad donde las personas no puedan acceder a la salud porque no tienen dinero”.

