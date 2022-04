3350c923d8

Denuncian a Isapre Colmena por uso de datos privados para comenzar “campaña de terror” contra la Convención “No me sorprendería después que los dueños de las Isapres sean los financistas de la campaña del rechazo” señaló el convencional Marcos Barraza. Osciel Moya Plaza Viernes 22 de abril 2022 21:51 hrs.

“Si deseas continuar con un seguro de salud privado que te brinde cobertura para atenderte en clínicas y prestadores privados de tu elección, probablemente deberás aportar dos veces”. Con esta frase la Isapre Colmena comenzó lo que algunos convencionales llamaron una “campaña del terror” contra la Convención Constitucional, a partir de la denuncia en las redes sociales por usuarios que recibieron una carta de la entidad advirtiéndoles sobre las consecuencias que traería el nuevo Sistema Nacional de Salud aprobado recientemente por el pleno del organismo. El usuario de la entidad y ex ministro, Marcelo Mena-Carrasco, escribió en su cuenta de Twitter “@isaprecolmena No tengo ningún problema que mi 7% vaya a un sistema público y complementar mi cobertura con un seguro si lo veo necesario. Tengo claro que después de cierta edad voy a terminar en ese sistema público porque ya no seré rentable para la ISAPRE”. La carta tampoco dejó indiferente a las y los convencionales que expresaron su repudio al uso de datos privados para comenzar una campaña contra la decisión adoptada democráticamente en el hemiciclo. El convencional Marcos Barraza, señaló que lo que hizo la Isapre Colmena al enviar información “parcial y distorsionada” sobre lo aprobado por la convención en materia de salud a sus afiliados “es inaceptable”. “No corresponde que una Isapre, usando los datos privados de los usuarios, y además con dineros propios de las cotizaciones, envíe información en un tema tan sensible sobre las normas de salud que van a quedar cristalizadas en la nueva constitución” indicó. Barraza agregó que la Superintendencia de Salud tiene que tomar cartas en el asunto. “No puede permitir que una institución de salud privada participe activamente en el debate de políticas públicas. No les corresponde y menos en un debate constitucional. A mí no me sorprendería después que los dueños de las Isapres sean los financistas de la campaña del rechazo. Esto claramente traspasa los límites y el mandato que tienen las Isapres y en consecuencia tiene que ser abordado desde el punto de vista del fiscalizador”, puntualizó. En tanto, Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención Constitucional, también rechazó la información difundida por la entidad. En su cuenta de Twitter escribió: “Isapre Colmena: Pueden compartir su base de datos de afiliados para enviar rectificación sobre conveniencia de mancomunar cotizaciones? o envíen ustedes porfa pantallazo de informes de @ucatolica @uchile @opsoms y Com. Asesora 2014. Porque todos que proponen mancomunar fondos” Por su parte, la convencional Bárbara Sepúlveda señaló: “Hoy a afiliados/as de la Isapre Colmena les llegó un correo infundiendo temor sobre el sistema único de salud que se aprobó en la CC. Es decir, ABUSO del uso de datos privados de sus clientes para enviarles opiniones políticas sesgadas por la defensa de sus ganancias” Sepúlveda precisó que la entidad privada puede “informar sobre sus planes y servicios, pero no opinar sobre política, menos a utilizar información privada como los correos electrónicos para hacer su propaganda. Es un abuso de los datos personales y lo saben”.

