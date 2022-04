f2984e4125

Economía Nacional Presidente Boric por alza de precios: “Estamos trabajando en un mecanismo” El mandatario de visita en la Región de Coquimbo, señaló que están conscientes de los problemas económicos de las familias producto de la inflación. El mecanismo y sus alcances se dará a conocer en los próximos días. Diario Uchile Viernes 22 de abril 2022 13:43 hrs.

El sostenido y cuestionado incremento de los precios de productos básicos fue uno de los temas que abordó el Presidente Gabriel Boric durante una entrevista en Radio Guayacán de la Región de Coquimbo, en donde adelantó que su Gobierno trabaja en la implementación de mecanismo para contener esa alza. Al respecto, el jefe de Estado indicó que “yo sé que la gente necesita mayores recursos y que estamos en una espiral inflacionaria que es difícil de llevar. Por lo tanto, qué es lo que vamos a hacer: estamos trabajando en un mecanismo que se va a anunciar pronto, le corresponderá hacerlo a los ministros sectoriales en conjunto con parlamentarios, para generar subsidios a los productos de la canasta básica que han ido aumentando”. Además, indicó que de haberse aprobado el quinto retiro de fondos de pensiones general que proponían los parlamentarios, se habrían inyectado 10 mil millones de dólares a la economía, “significaría un aumento más grande de los precios que lo que estamos teniendo hoy día”, subrayó, algo que terminaría repercutiendo en los bolsillos de las familias más pobres del país que además en su gran mayoría no cuentan con fondos en sus cuentas previsionales. “Nos vamos a preocupar de frenar el alza del costo de la vida para quienes más lo necesitan”, comprometió Boric, para luego destacar que “no estamos de brazos cruzados” ante el tema y para recordar el anuncio del Plan Chile Apoya que busca también una reactivación general de la actividad económica. Mientras, el ministros de Economía, Nicolás Grau, indicó que respecto a los detalles de las propuestas, se darán a conocer en los próximos días. “Lo que transmitió el Presidente es la preocupación que tenemos como Gobierno de apoyar a las familias. Sabemos que es una situación compleja, sabemos además que la economía tiene muchas restricciones. Y lo que va a guiar nuestra política pública es siempre ayudar a las familias, no dejar a nadie de lado, al mismo tiempo, no dejar a nadie atrás, al mismo tiempo que actuamos de forma responsable y no generamos más problema en la economía”, puntualizó. Grau señaló además que “lo que no nos puede pasar es que por tratar de ayudar terminemos empujando también la inflación hacia un aumento. Esa es nuestra preocupación. Y el diseño concreto de esta política va a ser comunicado cuando la política se anuncie”.

