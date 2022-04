e232469085

Nacional Ataques en la Araucanía: Piden aplicar medidas urgentes para terminar con la violencia Gobernador regional, Gonzalo Rivas, sostuvo que no se puede dialogar con grupos que buscan aterrorizar a la zona y ponen en riesgo la vida de los habitantes y quienes transitan por el lugar. Diario Uchile Sábado 23 de abril 2022 10:48 hrs.

Un 150 por ciento se han incrementado los ataques en la Macrozona Sur según comentó el gobernador regional de la Araucanía, Gonzalo Rivas, situación que tiene diversas expresiones de violencia como la quema de camiones, cortes de rutas y el disparo con armas de guerra contra un chofer de 35 años que permanece internado en estado de gravedad luego de recibir un disparo en su cabeza y que está en un hospital de la ciudad de Temuco. El día jueves de visita en la Región del Biobío, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, comentó que el objetivo es enfrentar a bandas de crimen organizado que operan en la zona y también en la Araucanía, lo que deja como saldo este tipo de ataques. “El debate que el Estado tiene que dar y las capacidades que el Estado tiene que fortalecer son sus capacidades para identificar y desarticular a las organizaciones criminales que están detrás del robo de madera, detrás del narcotráfico, detrás del robo de vehículos que es lo que ocurre en esta zona, así como en otros lugares”, comentó en esa oportunidad. Pero el ataque en el cruce Quechereguas en la comuna de Ercilla, provocó que se atizara una vez más la situación, donde el Gobierno reaccionó anunciando la presentación de una querella criminal como anunció la ministra vocera de La Moneda, Camila Vallejo. “Como daña a una persona, la integridad física de una persona, hay querella”, subrayó la portavoz del Ejecutivo. El gobernador de la Araucanía, Gonzalo Rivas, indicó que “la verdad es que esta situación que hemos venido viviendo durante las últimas semanas, con un aumento además del 150 por ciento de los atentados después de que se termina el estado de excepción en la Araucanía, nos tiene tremendamente preocupados”. El jefe regional indicó que “esta situación no puede continuar. Hacemos un llamado al Gobierno a tomar todas las medidas necesarias para poder controlar esta situación. Si no quieren un estado de emergencia, bueno, busquen la mejor alternativa porque lo que está ocurriendo hoy día en las carreteras no puede seguir ocurriendo”. Por otra parte, Rivas coincidió con el subsecretario Manuel Monsalve respecto a que se evidencia que en la zona hay crimen organizado. “Espero que no tengamos diferencias de opiniones en nuestras regiones y no hablemos de que acá tenemos un delito terrorista. Atrás de esto hay organizaciones que están causando terror, que son organizaciones criminales porque están atentando directamente contra las personas”, dijo al respecto. Rivas concluyó señalando que “esperamos que de una buena vez el gobierno tome este tema en serio y termine con la violencia. Es necesario el diálogo, por supuesto. Pero no podemos dialogar con esta gente y no podemos seguir permitiendo que trabajadores y personas que van transitando por la Ruta 5 Sur sigan viéndose atentadas como lo que pasó el día de ayer (jueves) con una persona en riesgo vital”.

