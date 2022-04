3d8bb8fd6c

Covid-19 Nacional Salud Ministra de Salud llama a reforzar vacunación contra el Covid y la Influenza María Yarza indicó que si bien hay un ritmo positivo de vacunación contra el Covid, falta que más mujeres embarazadas y menores de edad lo hagan contra la Influenza. Además, adelantó una nueva alza de casos por ómicron en las próximas semanas. Diario Uchile Jueves 28 de abril 2022 14:13 hrs.

Con operativos “extra muros” el Ministerio de Salud junto a los municipios busca impulsar el plan de vacunación en contra del virus del Covid 19 y de la Influenza como parte de la campaña de invierno. Junto al alcalde de la comuna de Puente Alto, Germán Codina, la ministra del ramo, María Begoña Yarza, indicó que la idea es ampliar lo máximo el proceso de vacunación para alcanzar los niveles de inoculación primaria contra el Covid que alcanzó un 90 por ciento de la población. “La estrategia extramuros con los buses, no solo en Santiago, sino que en regiones, la seremi quien organiza esto con las comunas, la publicación de eso está en la página web del Minsal. Esta estrategia en el mes de abril ha tenido frutos. Efectivamente, hemos avanzado mucho en el mes de abril. Mayo es un mes que tenemos que llevar todo a los espacios donde podamos vacunar a las personas. Y esa estrategia va a estar publicada en la página del Ministerio de Salud”, precisó la autoridad. Yarza comentó que en el caso de la tercera dosis alcanza a un 80 por ciento de la población vacunada, por lo que estimó que en el caso de la cuarta dosis se está en un proceso de puesta al día de quienes por diferentes motivos no han recibido el esquema de refuerzo. “Estamos poniéndonos al día, porque ustedes saben que para ponerse la cuarta dosis tienen que pasar seis meses de la tercera dosis. Lo más importante es tener vacunación efectiva. Nadie está fuera del esquema de vacunación. Si han pasado más de seis meses y no me he vacunado con la tercera dosis, al vacunarse activa nuevamente el sistema inmunológico y vuelve a estar cubierto. Por tanto, ese atraso si alguien está en esa condición, no impide para nada ingresar nuevamente al esquema habitual de vacunación”, indicó. Yarza adelantó también que en el Minsal advierten que habrá un nuevo incremento de casos de Covid 19, pero que no tendrá el impacto que mostró la variante ómicron en el mes de enero. “Nosotros pensamos que efectivamente va a aparecer un rebrote. Nosotros pensamos que si uno mira la historia de ómicron con nosotros y en otros países, cada 100 días, cada tres meses aparece una cierta alza. Por tanto, nosotros esperamos que exista esa alza, pero esperamos que esa alza nos pille con cobertura cercana al 90% para Covid y con coberturas muy altas de influenza”, subrayó. Consultada por el plan de invierno y la vacunación contra la Influenza, la titular del Minsal indicó que hay un alto nivel de cobertura en la población de riesgo aunque llamó a embarazadas y a los padres a vacunar a sus hijos. “Estamos con cifras más bajas en embarazadas y esa es una preocupación. También una de las preocupaciones que tenemos es nuevamente los escolares. ¿Qué población está más vacunada en Influenza? Mayores de 65 y enfermos crónicos. Efectivamente esa población tiene conciencia de riesgo y está acudiendo”, informó, subrayando el llamado a concurrir a los recintos asistenciales para recibir la dosis.

