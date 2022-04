3d8bb8fd6c

Participa UChile: el nuevo sistema de votación para elecciones en la Universidad de Chile Votar de forma remota, a través de dispositivos electrónicos y con altos estándares de seguridad, es la oportunidad que ofrece a la comunidad de la Casa de Bello, Participa UChile, proyecto impulsado por la Prorrectoría de la Universidad. Marta Apablaza - Participa UChile Jueves 28 de abril 2022 11:05 hrs.

La pandemia interrumpió nuestra vida cotidiana de muchas e inadvertidas formas. Una interrogante que apareció fue cómo ejercemos ciertos hitos políticos de nuestra vida cotidiana como lo son elecciones y derecho a voto en espacios comunitarios. ¿Cómo crear y ejercer un sistema de votación electrónica de forma remota y segura? La respuesta a esta pregunta la está construyendo Participa UChile, nuevo sistema de votación electrónica remota universitaria, impulsado por la Prorrectoría de la Universidad de Chile, cuyo desarrollo es liderado por el investigador y académico de la FCFM, Alejandro Hevia y donde participan estudiantes del DCC y profesionales de otras áreas. Cabe destacar que –al ser un sistema de votación electrónica remota– en Participa UChile las y los electores de la comunidad universitaria pueden sufragar desde un computador, un teléfono o una tablet, sin necesidad de recurrir a un recinto físico de votación, ya que para ingresar al sistema sólo requiere tener activa su cuenta institucional (pasaporte, miuchile). “Con el impulso y necesidad de participación en nuestras comunidades, sumado a la pandemia, nos vimos obligados a acelerar la digitalización de nuestros procesos. En ese contexto desde Prorrectoría impulsamos ParticipaUChile”, destaca el prorrector, Alejandro Jofré, para quien esta iniciativa constituye “un aporte que hacemos al país en la búsqueda de mecanismos que contribuyan a ampliar la participación, ajustándola a los nuevos tiempos donde la tecnología juega un papel clave”. La plataforma ya ha sido usada por diferentes facultades, personal de colaboración, gremios y estudiantes. “Un ejemplo virtuoso de aplicación”, detala el académico, “es la consulta Alumni, que se esta desarrollando ahora, que tiene el objetivo de recoger la opinión de las egresadas y los egresados para que la construcción de la comunidad Alumni sea un proceso colectivo, que los y las involucre efectivamente”. La ciencia detrás de Participa UChile Para confeccionar el sistema de votación electrónica, Participa UChile ha desarrollado un software denominado Psifos Voting. Este software está basado en Helios –desarrollado por el investigador Ben Adida–, y que incorpora muchas nuevas funcionalidades. Alejandro Hevia, académico del Departamento de Ciencias de la Computación y director del Laboratorio de Criptografía Aplicada y Ciberseguridad de la FCFM, y quien lidera el equipo de desarrollo de Participa UChile, destaca que una de las principales características de Participa UChile es que utiliza“criptografía” como método para garantizar la privacidad y secreto del voto emitido. Esto, pues al sufragar electrónicamente, el sistema Participa UChile emplea técnicas matemáticas que permiten “sellar” el voto, o en términos técnicos, “encriptar”, lo que impide que cualquier persona pueda ver o modificar su contenido, incluso si se trata del administrador del sistema, lo que entrega garantías de transparencia al proceso. Asimismo, el uso de la criptografía permite verificar matemáticamente que cada voto o papeleta emitida contiene una preferencia con opciones válidas y que el conteo final de votos es consistente con los votos emitidos. En el caso particular de Participa UChile, los electores también tienen la posibilidad de emitir votos nulos o blancos. Otra de las características de Participa UChile es que una vez realizada la elección, el sistema ofrece garantías de auditoría externa. “Al estar basado en un sistema de código abierto o público, personas ajenas a la votación pueden detectar posibles errores y realizar las mejoras necesarias”, indica Hevia. Finalmente, la última garantía que como sistema de votación electrónica ofrece Participa UChile es una forma de disuadir la ocurrencia de coerción en las votaciones. “Esta posibilidad al igual que en las votaciones tradicionales, se mitiga más no se elimina”, explica Camilo Gómez, coordinador operativo de Participa UChile, quien agrega que “el sistema no puede evitar que alguien te presione externamente a votar por una opción determinada. Tampoco previene la venta del voto. Pero, no existe sistema de votación remoto y presencial que prevenga esto, y ese es un problema que las democracias modernas están abordando”. Y precisamente para mitigar este problema es que Participa UChile permite re-emitir el voto. Respecto a la posibilidad de hackeos o ataques informáticos, Alejandro Hevia afirma que, para el caso de Participa UChile, este tipo de ataques masivos no debieran ocurrir. “Este es un proyecto de investigación de votación electrónica que se construye y va creciendo junto a la comunidad universitaria. Cada votación y retroalimentación de los electores nos ayuda a seguir perfeccionando esta investigación y por lo tanto, la seguridad del sistema mismo”, indica. Y profundiza sobre el impacto que puede tener Participa UChile en la construcción de valores democráticos en la comunidad. “Aquella democracia que se ejerce en instancias locales, en organizaciones sociales o institucionales como por ejemplo un consejo de curso, una reunión de ex-alumnos o la elección de un comité paritario en una oficina es tan valiosa como aquella que elige cargos nacionales como lo pueden ser rectores, diputados o presidentes. Por eso es que en Participa UChile estamos trabajando para brindar los más altos estándares de seguridad a este sistema de votación. No es sólo una sistema de votación remota, sino que estamos explorando caminos para ejercer de manera segura un derecho humano fundamental en nuevos escenarios cotidianos”, detalla el académico. “Los hitos de los últimos años como por ejemplo, la pandemia y las cuarentenas, resultaron en la interrupción de nuestra vida cotidiana, por lo que es necesario explorar y construir un sistema de votación electrónica confiable y remota para la comunidad de la Universidad de Chile. Además este es un sistema que puede ser escalable a otras instancias y otras organizaciones”, añade. Más allá de una votación electrónica Con todo, Participa Uchile es un proyecto que puede sentar las bases técnicas para utilizar las votaciones electrónicas más frecuentemente. Según Alejandro Hevia, Participa UChile ayudará a crear sistemas de votación electrónica remotos que sean dignos de la confianza de la comunidad. “La confianza en las elecciones o democracia de lápiz y papel está construida en el ejercicio de la misma. El mismo proceso tiene que pasar con las votaciones electrónicas, las personas tienen que confiar en este tipo de elecciones para que funcionen. Desde Participa UChile estamos trabajando para entregar un sistema de votación electrónica y remota confiable para beneficio de la comunidad universitaria”, indica el académico. “Construir un sistema de votación electrónica con altos estándares de seguridad en el ámbito técnico y que cuenta con la confianza de los electores es un proceso de largo aliento. En Participa UChile estamos invitando a la comunidad a participar para seguir creciendo en seguridad y conveniencia en este sistema”, finaliza Hevia.

