Nacional Ministra Javiera Toro: “Tenemos que mirar la relevancia del territorio para hacernos cargo de conflictos centrales como el problema habitacional” La titular de Bienes Nacionales se refirió además a la política de rescate de la memoria que pretende emprender el ministerio y adelantó que espera tener "por lo menos un sitio de memoria en cada región". Diario UChile Viernes 29 de abril 2022 12:39 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, se refirió a los principales desafíos de la cartera que dirige, el rol del ministerio en la solución de los conflictos territoriales y además de la política de memoria que busca emprender esta administración. Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto del rol que tendrá el ministerio en este gobierno, la secretaria de Estado señaló que “el ministerio de Bienes Nacionales, en el pasado, tuvo un rol muy activo y eficiente en la construcción de un Estado que fue colonizando, generando despojo y que tuvo una visión que a la larga ha generado muchas deudas”. En ese sentido, la ministra Javiera Toro recalcó que “tenemos que mirar la relevancia del territorio para hacernos cargo de conflictos centrales como el problema habitacional, la restitución de tierras a los pueblos originarios y otros temas que para nosotros también son centrales como la memoria y poner el territorio al servicio de la reactivación”. Respecto del mal uso de los suelos y el problema de la vivienda, la ministra Toro afirmó que “en Chile una puede decir que hay suelos, pero al mismo tiempo tenemos un problema de concentración de las ciudades”. En ese sentido, la autoridad reconoció que “no hay mucho suelo urbano que sea propiedad del Estado” y agregó que “aquellos terrenos que son propiedad del Estado y que permitirían desarrollar una política habitacional que no sea una continuación del crecimiento irresponsable de la ciudad pertenece a instituciones que no dependen directamente de nuestro ministerio como las fuerzas armadas y empresas como EFE”. Por lo mismo, la ministra Javiera Toro recalcó que “el llamado es a que todas las organizaciones del Estado nos hagamos responsables para avanzar en soluciones en esta materia”. De todas formas, la secretaria de Estado destacó que en regiones como Tarapacá “hay una parte importante del territorio que es Fiscal y donde podríamos aportar a un crecimiento que sea planificado para que la gente pueda acceder a servicios y no ocurra lo que se ha visto en Alto Hospicio donde el equipamiento del Estado no ha ido a la par del crecimiento de la población”. Otro tema que abordó la ministra Javiera Toro es la restitución de tierras a las comunidades mapuche, en ese sentido, la autoridad reconoció que “no disponemos de grandes superficies de terreno fiscal en la zona del territorio del pueblo mapuche, pero sí creemos que podemos contribuir con una mirada a la solución que debe dar el Estado y el diálogo con las comunidades”. Respecto del apoyo que podría entregar el ministerio, la ministra Toro recalcó que “podemos contribuir a impulsar y apoyar desarrollos económicos locales, pequeñas cooperativas que puedan generar actividades de reactivación poniendo a disposición inmuebles fiscales y colaborar con el ministerio de Desarrollo Social“. Sobre la red de parques nacionales, la ministra Javiera Toro confirmó que buscarán ampliar la red y en particular en la Región Metropolitana “hay un proyecto que tiene que ver con el Parque Glaciares de Santiago cuya construcción ya fue aprobada y hemos conversado con el ministerio del Medio Ambiente porque ahora nos toca continuar con su tramitación y ahí tenemos la voluntad de avanzar rápido y ampliar el perimetro de protección dado que el diseño actual no comprende todas las áreas que se deberían proteger y no contempla un acceso”. Finalmente, respecto de la política de memoria que busca impulsar el ministerio, la secretaria de Estado afirmó que “uno de los compromisos del programa de gobierno tiene que ver con hacernos cargo de la deuda en materia de derechos humanos” y en esa línea agregó que “nuestro aporte en la materia es relevar, a nivel nacional, los lugares físicos donde se expresaron violaciones a los derechos humanos”. Por lo mismo, la ministra Toro agrega que “queremos ampliar los sitios de memoria, ojalá que exista uno por región y eso se puede lograr a través de la recuperación de espacios y para ese trabajo tenemos que coordinarnos con otros ministerios además de crear otras medidas como indicar aquellos edificios donde se violaron los derechos humanos”. La entrevista con la ministra Javiera Toro aquí:

