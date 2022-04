79cecac300

b301615fed

Derechos Humanos Educación Infancia Nacional Presidente Gabriel Boric: “Ustedes son protagonistas del proceso de transformación que estamos viviendo en Chile.” El mandatario indicó que objetivo del Comité de Desarrollo Social, Familia y Niñez, es escuchar a las comunidades educativas y especialmente a los estudiantes para avanzar en el cambio que busca el país. “Siéntase parte de este Gobierno”, subrayó. Diario Uchile Viernes 29 de abril 2022 13:49 hrs.

Whatsapp Tweet

“No podemos seguir permitiendo las injusticias” precisó el Presidente Gabriel Boric ante un grupo de estudiantes del Liceo Instituto Cumbre de Cóndores de la comuna de Renca, donde dio inicio al trabajo del Comité de Desarrollo Social, Familia y Niñez que integran 10 ministerios y que coordina la titular de Desarrollo Social, Jeannette Vega. En el encuentro, Boric encabezó una conversación con los jóvenes donde plantearon diferentes temas que desde su punto de vista son necesarios para proteger y mejorar las condiciones de niños, niñas y adolescentes. Además, el mandatario recordó que han sido los movimientos de estudiantes los motores de cambios importantes en la historia del país incluyendo grandes manifestaciones como las que se registraron en 2006 cuando reclamaron por el fin del lucro con la educación. “El 2006, los estudiantes secundarios se habían movilizado para decir ‘fin al lucro, no queremos que sigan haciendo negocio con lo que debe ser un derecho’. Han sido históricamente las y los estudiantes los que han impulsado transformaciones sociales importantes en nuestro país”, recordó el jefe de Estado. Boric subrayó que “ustedes son protagonistas del proceso de transformación que estamos viviendo en Chile. Estamos en medio de un proceso constituyente donde nos estamos cuestionando y preguntándonos las bases de cómo vivimos en sociedad y no ha sido fácil. Tenemos una sociedad que está dañada, una sociedad que es tremendamente desigual”. Además, cuestionó que en nuestro país se sobrepongan los ingresos por sobre los derechos de las personas. “¿Cómo es posible, lo conversábamos recién en la sala, que el derecho a la salud digna, de calidad, dependa de cuánta plata alguien tiene en el bolsillo? No podemos seguir permitiendo esas injusticias”, emplazó. Además, sostuvo que “la protección de la niñez es un tema que es prioritario para nuestro Gobierno. Los niños, niñas y adolescentes representan el 24 por ciento, un cuarto de la población total de Chile. No son solamente el futuro, son el presente. Y como bien me lo recordaba Montserrat, cuando un país olvida a sus niños y permite que se vulneren sus derechos humanos más básicos como por ejemplo ha sido en el Sename, es un país que está enfermo y es un país que tiene que mejorar”. Junto con señalar que están comprometidos como Gobierno con los derechos de la infancia, recordó la situación de los niños migrantes o de los que viven en condición de pobreza, además de los que crecen en entornos contaminados como los niños y niñas en la zona de Quintero. “No podemos seguir permitiendo eso, no más zonas de sacrificio. No nos vamos a cansar nunca de trabajar a favor de la niñez. Queremos que se sientan seguros y seguras en sus hogares, en los colegios, en las plazas, en sus barrios. Queremos que los niños y niñas gocen especialmente de salud mental, porque la salud mental importa y no es una salud de segunda categoría”, indicó Boric. Por otra parte, llamó a que “la educación en Chile no puede ser un espacio en donde los pongan adentro de una caja, nos tienen que abrir la mente, no cerrarla. Y ahí la creatividad de ustedes, las ganas de surgir, las ganas de inventar, las ganas de pensar, de criticar también, son necesarias para que este país sea mejor”. Asimismo, hizo un emplazamiento a seguir participando de estas convocatorias, porque “no sirve si lo hacemos solamente los ministros, si lo hacemos solamente los adultos. Basta de esta lógica de despotismo ilustrado de ‘todo para ustedes, pero sin ustedes’. Eso no puede seguir así. Como bien decía nuestra subsecretaria de la Niñez, Rocío Faúndez, la participación no es un privilegio, la participación tiene que ser un derecho y que ustedes se sientan escuchados, que ustedes nos interpelen a nosotros como Gobierno, a mí como Presidente, es algo que tiene que estar en el corazón de nuestras políticas públicas”. Por último, destacó que para lograr hacer el trabajo de diálogo y construir comunidades educativas, también hay detrás un grupo de gente que trabaja de manera silenciosa para generar las mejores condiciones. “No nos olvidemos que para que este tipo de eventos sucedan, hay un montón de gente trabajando, hay un montón de gente que muchas veces es invisible, la gente que montó esta tarima, quienes montaron la tele, la gente que hace las luces, la gente que limpia los colegios: todos ustedes son tremendamente importantes para que logremos cambiar este país. Siéntase parte de este Gobierno; este es su Gobierno. Vamos a dar lo mejor de nosotros para estar a la altura de ese compromiso”, concluyó el Presidente.

“No podemos seguir permitiendo las injusticias” precisó el Presidente Gabriel Boric ante un grupo de estudiantes del Liceo Instituto Cumbre de Cóndores de la comuna de Renca, donde dio inicio al trabajo del Comité de Desarrollo Social, Familia y Niñez que integran 10 ministerios y que coordina la titular de Desarrollo Social, Jeannette Vega. En el encuentro, Boric encabezó una conversación con los jóvenes donde plantearon diferentes temas que desde su punto de vista son necesarios para proteger y mejorar las condiciones de niños, niñas y adolescentes. Además, el mandatario recordó que han sido los movimientos de estudiantes los motores de cambios importantes en la historia del país incluyendo grandes manifestaciones como las que se registraron en 2006 cuando reclamaron por el fin del lucro con la educación. “El 2006, los estudiantes secundarios se habían movilizado para decir ‘fin al lucro, no queremos que sigan haciendo negocio con lo que debe ser un derecho’. Han sido históricamente las y los estudiantes los que han impulsado transformaciones sociales importantes en nuestro país”, recordó el jefe de Estado. Boric subrayó que “ustedes son protagonistas del proceso de transformación que estamos viviendo en Chile. Estamos en medio de un proceso constituyente donde nos estamos cuestionando y preguntándonos las bases de cómo vivimos en sociedad y no ha sido fácil. Tenemos una sociedad que está dañada, una sociedad que es tremendamente desigual”. Además, cuestionó que en nuestro país se sobrepongan los ingresos por sobre los derechos de las personas. “¿Cómo es posible, lo conversábamos recién en la sala, que el derecho a la salud digna, de calidad, dependa de cuánta plata alguien tiene en el bolsillo? No podemos seguir permitiendo esas injusticias”, emplazó. Además, sostuvo que “la protección de la niñez es un tema que es prioritario para nuestro Gobierno. Los niños, niñas y adolescentes representan el 24 por ciento, un cuarto de la población total de Chile. No son solamente el futuro, son el presente. Y como bien me lo recordaba Montserrat, cuando un país olvida a sus niños y permite que se vulneren sus derechos humanos más básicos como por ejemplo ha sido en el Sename, es un país que está enfermo y es un país que tiene que mejorar”. Junto con señalar que están comprometidos como Gobierno con los derechos de la infancia, recordó la situación de los niños migrantes o de los que viven en condición de pobreza, además de los que crecen en entornos contaminados como los niños y niñas en la zona de Quintero. “No podemos seguir permitiendo eso, no más zonas de sacrificio. No nos vamos a cansar nunca de trabajar a favor de la niñez. Queremos que se sientan seguros y seguras en sus hogares, en los colegios, en las plazas, en sus barrios. Queremos que los niños y niñas gocen especialmente de salud mental, porque la salud mental importa y no es una salud de segunda categoría”, indicó Boric. Por otra parte, llamó a que “la educación en Chile no puede ser un espacio en donde los pongan adentro de una caja, nos tienen que abrir la mente, no cerrarla. Y ahí la creatividad de ustedes, las ganas de surgir, las ganas de inventar, las ganas de pensar, de criticar también, son necesarias para que este país sea mejor”. Asimismo, hizo un emplazamiento a seguir participando de estas convocatorias, porque “no sirve si lo hacemos solamente los ministros, si lo hacemos solamente los adultos. Basta de esta lógica de despotismo ilustrado de ‘todo para ustedes, pero sin ustedes’. Eso no puede seguir así. Como bien decía nuestra subsecretaria de la Niñez, Rocío Faúndez, la participación no es un privilegio, la participación tiene que ser un derecho y que ustedes se sientan escuchados, que ustedes nos interpelen a nosotros como Gobierno, a mí como Presidente, es algo que tiene que estar en el corazón de nuestras políticas públicas”. Por último, destacó que para lograr hacer el trabajo de diálogo y construir comunidades educativas, también hay detrás un grupo de gente que trabaja de manera silenciosa para generar las mejores condiciones. “No nos olvidemos que para que este tipo de eventos sucedan, hay un montón de gente trabajando, hay un montón de gente que muchas veces es invisible, la gente que montó esta tarima, quienes montaron la tele, la gente que hace las luces, la gente que limpia los colegios: todos ustedes son tremendamente importantes para que logremos cambiar este país. Siéntase parte de este Gobierno; este es su Gobierno. Vamos a dar lo mejor de nosotros para estar a la altura de ese compromiso”, concluyó el Presidente.