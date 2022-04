c3098364f5

Nacional Política Presidente Gabriel Boric: “Nos debemos a las y los trabajadores de Chile” En la antesala del Día del Trabajador, el Mandatario se reunió con la directiva de la CUT. En la ocasión, también se refirió a la renuncia de Salvador Millaleo, al cargo de coordinador político y estratégico en Asuntos Indígenas del Gobierno. Diario Uchile Sábado 30 de abril 2022 14:01 hrs.

Luego de reunirse con la directiva de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Presidente Gabriel Boric ratificó su compromiso con las y los trabajadores del país y valoró el acuerdo alcanzado con la multigremial frente al salario mínimo, aunque indicó que es preciso avanzar en materia de pensiones y reforma tributaria. Todo ello, bajo un enfoque de “responsabilidad fiscal para que las reformas” sean “sustentables y sostenidas en el tiempo”, precisó el Mandatario, en la antesala del Día del Trabajador. “Para mí es realmente un honor estar acá y lo digo emocionado (…). Recuerdo que acá en la CUT tuvimos jornadas importantes hace más de 10 años, convergiendo con diferentes luchas sociales que hoy día le dan sentido también a nuestro Gobierno”, dijo. “No podemos olvidar de donde venimos. Nos debemos a las y los trabajadores de Chile”, recalcó el Mandatario. En la ocasión, el Jefe de Estado también se refirió a la renuncia de Salvador Millaleo, al cargo de coordinador político y estratégico en Asuntos Indígenas del Gobierno. Frente a ello, el Presidente Boric dijo tener la mejor opinión del ex consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y valoró el aporte realizado por el profesional desde la campaña presidencial hasta ahora. “Le manifiesto todos mis respetos y no me cabe duda que vamos a seguir trabajando juntos en distintos frentes”, dijo el Mandatario. Por otra parte, el Presidente Gabriel Boric sostuvo que el Gobierno está trabajando en una agenda por los hechos de violencia que se han registrado en la zona macrosur del país y señaló que el Ministerio del Interior se reunirá con los gremios que se han visto afectados. “El Gobierno tiene las puertas abiertas y estamos, no reaccionando, sino que trabajando con anterioridad para tratar de fortalecer no solamente la seguridad, sino abordar el problema de fondo”, recalcó. “El orden público es una derivada de un problema político y cultural mucho más profundo. Por lo tanto, el pretender de que esto se va a solucionar con un Estado de Excepción, creemos que no es el camino. Evidentemente, uno no puede descartar las herramientas constitucionales que tiene y estamos permanentemente evaluando, pero nosotros no creemos que esa sea la solución”, recalcó el Mandatario. Asimismo, señaló que el Ministerio del Interior en conjunto con la cartera de Desarrollo Social presentarán, durante los próximos meses, una nueva política de compra de tierras. Según dijo, dicha estrategia considera ámbitos como el agua, la luz, los caminos, la vivienda y el sembrado. “Entendemos que ahí radica parte del desafío que tenemos y de la deuda que tenemos con el pueblo- nación mapuche”, finalizó el Presidente Boric.

