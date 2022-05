0526c4c035

029428430e

Cultura Alfredo Castro imparable: Recibe nuevo Premio Platino a mejor actor de reparto El actor fue reconocido en el encuentro desarrollado en España por su trabajo en la película “Karnawal”. Además, pidió al Gobierno de Gabriel Boric a invertir más recursos en cultura. Diario Uchile Lunes 2 de mayo 2022 10:52 hrs.

Whatsapp Tweet

“La cultura ha salvado a la humanidad estos últimos dos años”, precisó el actor chileno Alfredo Castro luego de recibir el Premio Platino como mejor actor de reparto por su actuación en la película Karnawal del director argentino Juan Pablo Félix. Castro participó en el evento realizado la noche de este domingo en Madrid, España, donde le entregaron esta nueva estatuilla. “Muy emocionado, muchas gracias. No me lo imaginé jamás. Estoy muy conmovido. En primer lugar de ver a tantos colegas, actores, actrices con cuales he trabajado. Este premio maravilloso que reúne a tantos países. A Juan Pablo Félix, por supuesto, el director ópera prima, por rescatar ese mundo que está desapareciendo, el mundo rural, los bailes, las tradiciones de nuestros pueblos, que hay que rescatar”, sostuvo Castro al subirse al escenario del Palacio Municipal de Congresos. El reconocido artista agregó: “pedirle al Gobierno de Chile, a mi nuevo Presidente: ¡Fondos para la cultura en todos los países para que sigamos creando! Hemos salvado a la humanidad estos últimos dos años”. @AlfredoACastro Premio PLATINO a Mejor Interpretación Masculina de Reparto, ¡enhorabuena!#PremiosPLATINO2022 pic.twitter.com/a3cThH1sJI — Premios PLATINO (@PremiosPLATINO) May 1, 2022 Alfredo Castro competía por el galardón con Chrsitian Malheiros por la película 7 prisioneiros de Brasil; Manolo Solo por El buen patrón; y Urko Olazábal por Maxibel, estas dos últimas películas españolas. Juan Pablo Félix, el director de Karnawal también fue reconocido por el film como mejor ópera prima. Castro ya había recibido en dos oportunidades el Platino. La primera fue en 2018 como protagonista de la película Los perros y en 2021 por su rol secundario en El príncipe.

“La cultura ha salvado a la humanidad estos últimos dos años”, precisó el actor chileno Alfredo Castro luego de recibir el Premio Platino como mejor actor de reparto por su actuación en la película Karnawal del director argentino Juan Pablo Félix. Castro participó en el evento realizado la noche de este domingo en Madrid, España, donde le entregaron esta nueva estatuilla. “Muy emocionado, muchas gracias. No me lo imaginé jamás. Estoy muy conmovido. En primer lugar de ver a tantos colegas, actores, actrices con cuales he trabajado. Este premio maravilloso que reúne a tantos países. A Juan Pablo Félix, por supuesto, el director ópera prima, por rescatar ese mundo que está desapareciendo, el mundo rural, los bailes, las tradiciones de nuestros pueblos, que hay que rescatar”, sostuvo Castro al subirse al escenario del Palacio Municipal de Congresos. El reconocido artista agregó: “pedirle al Gobierno de Chile, a mi nuevo Presidente: ¡Fondos para la cultura en todos los países para que sigamos creando! Hemos salvado a la humanidad estos últimos dos años”. @AlfredoACastro Premio PLATINO a Mejor Interpretación Masculina de Reparto, ¡enhorabuena!#PremiosPLATINO2022 pic.twitter.com/a3cThH1sJI — Premios PLATINO (@PremiosPLATINO) May 1, 2022 Alfredo Castro competía por el galardón con Chrsitian Malheiros por la película 7 prisioneiros de Brasil; Manolo Solo por El buen patrón; y Urko Olazábal por Maxibel, estas dos últimas películas españolas. Juan Pablo Félix, el director de Karnawal también fue reconocido por el film como mejor ópera prima. Castro ya había recibido en dos oportunidades el Platino. La primera fue en 2018 como protagonista de la película Los perros y en 2021 por su rol secundario en El príncipe.