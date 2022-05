Arresto domiciliario total para acusados de disparar contra manifestantes en Estación Central

0526c4c035

Con arresto domiciliario total quedaron las dos personas detenidas durante la jornada de este domingo en el sector del Barrio Meiggs en Estación Central, acusados de disparos injustificados en la vía pública y que se les involucra en el ataque contra manifestantes que llegaron al lugar en el marco de la conmemoración del Día del Trabajador convocado por la Central Clasista. Los sujetos, uno de 22 y el otro de 31 años, formalizados por el delito y quedaron con la medida preventiva ya que, si bien existen imágenes de las cámaras del sector que los muestran con armas apuntando hacia la multitud, no está claro que sean efectivamente los responsables de las heridas contra las cuatro personas que fueron trasladadas a la Ex Posta Central, entre ellas Francisca Sandoval, comunicadora del equipo de la Señal 3 de La Victoria. El fiscal Fernando García, comentó durante la audiencia de formalización que “como se constata, efectivamente hay videos de particulares, de ciudadanos que estaban en el lugar, que dan cuenta de los disparos. Hasta el momento y esto va a ser objeto de la indagación y en eso contamos con el apoyo del Ministerio del Interior a fin de hacer las indagaciones destinadas a establecer si hay vinculación con los disparos que realizan los imputados en calle Exposición con las personas que resultan lesionadas”. El persecutor agregó que “lo relevante para efectos de poder configurar los delitos, porque aquí evidentemente y como ya lo adelanté en la formalización su señoría, no se logró la incautación del armamento utilizado por los imputados”. Consultado por los hechos ocurridos en Estación Central la tarde del domingo 1 de mayo, el Presidente Gabriel Boric lo calificó como “desgarrador”. El mandatario subrayó que lo preocupante es que se trató de “un acto de violencia entre gente con necesidades. No podemos seguir así. Vamos a intensificar el control de armas en particular el barrio en cuestión. Quiero que sepan que vamos a trabajar incansablemente para que hechos como esto no se vuelvan a repetir”. El mandatario precisó además que “no podemos permitir que las armas se sigan naturalizando en la sociedad chilena. Que alguien percuta un arma contra una persona que estaba cubriendo una movilización, y quiero enviar toda mi solidaridad al Canal 3 de La Victoria y también al canal comunitario de Puente Alto que también tuvo una persona herida producto de estos balazos que dispararon vendedores ambulantes”. El plazo de investigación decretado por el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago quedó establecido en 90 días.

