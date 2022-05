0526c4c035

Economía Nacional Dirigentes de Mipymes, tras reunión por subsidio al salario mínimo: “Queremos hacer un llamado a los y las parlamentarias a que respeten el acuerdo logrado” Los representantes señalaron que el Gobierno se ha comprometido a trabajar en una agenda que subsane el resto de las problemáticas que afectan al sector y que desde las organizaciones interpretan como un abandono total de políticas públicas. Maria Luisa Cisternas Lunes 2 de mayo 2022 13:27 hrs.

Esta mañana el Presidente Gabriel Boric junto al ministro de Economía, Nícolás Grau y la subsecretaria de la Cartera, Javiera Petersen, recibieron a dirigentes de las principales organizaciones de Mipymes en el palacio de La Moneda para conversar sobre el subsidio a las empresas de menor tamaño a causa del aumento del salario mínimo, proyecto que hoy inicia su tramitación en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas. La ayuda del Gobierno radica en un total de 22 mil pesos por trabajador que antes del mes de mayo recibía el sueldo mínimo. Asimismo, se considera un aumento a 32 mil pesos en el caso de que el sueldo mínimo incremente a 410 mil, esto en el caso de que la inflación acumulada de los últimos 12 meses supere el 7 por ciento. En cuanto al sistema para emplear el subsidio, desde el Ejecutivo se ha dicho que se dispondrá una plataforma en la que las empresas de menor tamaño deberán escribir sus datos, ingresar el rut y cuenta para efectos de enviar una solicitud. Tras el encuentro, Gianina Figueroa, presidenta nacional de la Asociación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Unapyme) agradeció la disposición del Gobierno de considerar a las Pymes en el objetivo de que los y la trabajadoras puedan enfrentar la crisis económica que asola al país. “Nosotros tenemos la posibilidad de que este subsidio nos pueda llegar para llegar a los 380 mil (pesos) en esta primera etapa. Nosotros vamos a tener que financiar 8 mil pesos del alza durante los primeros meses para a finales de año llegar a 400 mil con un incremento de 22 mil pesos”, señaló. Por su parte, Roberto Rojas, dirigente de la Confederación Nacional de la Pequeña Industria y Artesanado de Chile (Conupia) señaló que en la instancia se precisaron algunos detalles respecto al subsidio y junto con ratificar el acuerdo de las pymes, instó al Congreso a actuar con celeridad. “Queremos hacer un llamado a los y las parlamentarias a que respeten el acuerdo logrado por las pymes y den una pronta tramitación al proyecto que nos entrega estos subsidios. Por otro lado, quisiera remarcar el carácter de las conversaciones que hemos tenido con la autoridad de Gobierno y por eso nosotros decimos que es histórico, por primera vez en la historia de las Pymes hemos logrado intervenir en la discusión para poder proveer subsidios a las Pymes para enfrentar temas como el salario mínimo y se ha hecho de forma participativa”, valoró. A su turno, Marcos Rivas, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) señaló que la conversación con el Gobierno fue alentadora, no sólo términos del subsidio sino también en la recepción del mandatario sobre el resto de las urgencias que tienen hoy las pymes. “Deudas, Fogape, leyes sociales, IVA, renta, patentes comerciales requieren urgencia inmediata. El Presidente acusó recibo de ello y nos comentó que el ministro Grau y la subsecretaria Pertersen van a anunciar un plan de paquete de medias que van a comenzar a trabajar“, señaló. En esa línea agregó que “nosotros también planteamos la importancia de modificar la Ley de Pago en 30 días para que efectivamente a los emprendedores de las Pymes se les pague en 30 días, ingresarle modificaciones al proyecto que envió el Presidente Piñera de insolvencia a los emprendimientos que todavía está en el Congreso y no tiene un capítulo de emprendedor y Pyme, son cosas que realmente nos preocupan”, sostuvo. Respecto a los detalles del subsidio, el ministro de Economía indicó que “si la inflación a diciembre del 2022 es mayor al 7 por ciento, entendiendo que la proyección del Banco Central es menor al 6 por ciento, aumentaría en $10 mil el salario mínimo y el subsidio a las Mipymes sería del mismo monto. El subsidio va de mayo a abril, que es cuando se reajusta”. Abordando la recepción del Congreso sobre el proyecto de salario mínimo, el secretario de Estado aseguró que el Gobierno siempre propiciará el diálogo y que en ese cometido, él ha sostenido reuniones con jefes de bancadas para abundar en esta iniciativa. “Yo de hecho en las distintas visitas que he hecho a regiones que han sido cuatro, en cada una de ellas siempre me he juntado con parlamentarios y parlamentarias de todos los sectores, siempre la invitación ha sido abierta y hemos tenido en general esas conversaciones un muy buen apronte (…) A su vez también me he juntado con algunas jefaturas de bancadas para conversar sobre este tema así que es un proyecto que recién ingresó el viernes, pero nosotros estamos conscientes que el Parlamento es un espacio de conversación y que uno debe tener un diálogo lo más fluido”, sostuvo. Finalmente, respecto al Imacec que reportó esta mañana el Banco Central, Grau consideró positivo el crecimiento de la actividad en un 7,2 por ciento, sosteniendo que “estos son buenos números y nos reafirma la importancia de seguir trabajando, de seguir generando condiciones favorables para la actividad económica”, señaló, afirmando que el enfriamiento de la economía que estaba previsto para inicios de este 2022, se está desarrollado con calma. Sin perjuicio de eso, reparó en que esto “no significa que tengamos que bajar los brazos y bajar el ritmo de nuestro trabajo” y es que “uno no puede tener todos los meses un Imacec de 7 por ciento, eso no es viable. La economía no va a crecer a ese ritmo este año”, advirtió. “Niveles como estos es difícil mantenerlos pero, partamos por el vaso medio lleno, tenemos hoy día una muy buena cifra, hay que celebrarla y seguir trabajando duro para mantener eso en el tiempo”, añadió.

