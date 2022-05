7031309a72

Política “¿Cómo no empatizar con esa necesidad de seguridad?”: Boric instó al Parlamento a explorar alternativas al estado de excepción en el sur En su visita a la región de Magallanes, el mandatario insistió en lo inadecuado que es naturalizar el estado de excepción en la zona. Sin embargo dijo estar disponible a explorar mecanismos que permitan proteger las rutas y caminos. Maria Luisa Cisternas Miércoles 4 de mayo 2022 19:48 hrs.

Tras encabezar el Gabinete Regional de Magallanes junto a la delegada Presidencial, Luz Bermúdez, y el gobernador Regional, Jorge Flies, el presidente de la República, Gabriel Boric, atendió las preguntas de la prensa regional y nacional, quienes requieron al jefe de Estado por materias de descentralización, condonación al CAE y fórmulas alternativas al estado de excepción constitucional en la región de La Araucanía y el Bíobío. Esto último para efectos de hacer frente a una de las derivadas más críticas de la crisis de seguridad que afecta al país. Al respecto, el mandatario insistió en que no es adecuado naturalizar el estado de excepción en la zona. Sin embargo dijo estar disponible a explorar mecanismos que permitan proteger las rutas y caminos, y en eso instó al Congreso a arribar a un consenso en este aspecto. “Nosotros estamos preocupados por garantizar la seguridad en las rutas del sur, cual es el mejor mecanismo para ello porque claramente ni lo uno ni lo otro estaba funcionando. Yo estoy abierto a las alternativas que planteen los parlamentarios”, señaló, llamando además a no generar “una polémica en donde hay visiones encontradas. Discutamos en conjunto con la derecha, con Apruebo Dignidad, con Socialismo Democrático, con todo el espectro político, con, por cierto, los gremios“, señaló. En ese sentido señaló que “son los trabajadores los que están preocupados, los conductores de los camiones ¿Cómo no empatizar con esa necesidad de seguridad? Yo empatizo con ellos y quiero decirles que estamos a toda maquina trabajando por un problema que es heredado, de larga data, que ha ido en aumento, el problema no lo creamos nosotros, pero del cual tenemos que hacernos cargo”. En materia de seguridad, el Presidente fue consultado por la situación del jefe de gabinete de la ministra del Interior, Roberto Estay, quien según circuló en los medios nacionales, habría puesto su cargo a disposición por instrucción de Presidencia. Algo que el mandatario desmintió, aseverando que los anuncios de ese orden le corresponden a la ministra Izkia Siches. “Hay algo que creo que es un principio esencial en el servicio público, que los cargos de confianza, son de confianza del jefe de servicio y en eso estamos totalmente de acuerdo con la ministra Izkia Siches. Yo en esto no tengo una discusión con la ministra”, acotó. Política regional En cuanto a los desafíos de descentralización, el Presidente dijo estar a disposición de avanzar en un Plan Especial de Desarrollo para Zonas Extremas (Pedze) “2.0”. Una materia en la que aseguró que abundaría en el marco de su visita a la región de Magallanes y de la que ha tenido la oportunidad de dialogar con el gobernador Flies, quien fue impulsor del primer plan de zona austral, destacó el mandatario. “Tengo la convicción de que el desarrollo de las zonas extremas es esencial para el desarrollo de Chile y que Magallanes tiene un potencial gigante, tenemos unas oportunidades gigantes de cara al futuro y si nos ponemos de acuerdo transversalmente, si las aprovechamos bien, les va a hacer bien a todos los magallánicos y magallánicas, a todo nuestro país”, aseguró. En otras materias pertinentes a Magallanes, Boric señaló que si bien el Gobierno no avanzará en una rebaja transversal al impuesto a los combustibles en cuanto no se condice a las señales que se desean dar sobre el “uso del transporte privado en la ciudad” y en “protección al medio ambiente”, dijo estar abierto a evaluar medidas que limiten los precios en las zonas que lo requieran. “Nosotros no queremos que los combustibles sigan subiendo y para eso hemos inyectado varios millones de dólares al Mepco, al Fondo de Estabilización de Precios para poder contener las alzas pero no solamente eso, hemos además establecido con Energía, que es uno de los sectores que tiene impacto con el alza de combustible, un procedimiento para poder contener el alza del precio”, señaló. En cuanto a la situación de zonas extremas en particular dijo estar “abierto a estudiar alternativas para poder, en el caso de Williams, en el caso de Tierra del Fuego, contener aún más lo que es el alza a los precios de los combustibles, pero esto tiene que ser algo focalizado en las regiones donde se necesita”. En lo que compete al déficit de vivienda, el mandatario aseguró que evaluará junto al ministro de la Cartera y al subsecretario del Interior, la posibilidad de ampliar los subsidios diferenciados de vivienda que se aplicarán en la provincia de Arauco a la región de Magallanes, “justamente por el alza del precio de los costos de la construcción”. Adicionalmente se refirió al trabajo que se encuentra realizando el Gobierno a dos ritmos, vale decir avanzando en las reforma de pensiones y en la tributaria, en tanto se atiende la agenda inmediata para resolver entre otras cosas el alza del costo de la vida, el ingreso mínimo y el pago de pensiones alimenticias adeudadas. Junto a eso agradeció a los y las legisladoras la aprobación del proyecto de salario mínimo y la adhesión al acuerdo de Escazú que avanzó en el Congreso. Condonación al Cae En otras materias el jefe de Estado descartó que el Gobierno se haya cerrado a la condonación al CAE. Por el contrario, aseguró que el Ejecutivo está buscando la manera de ejecutarlo de manera progresiva, dado que su costo radica en 8 mil millones de dólares para el Estado, sin contar Fondo Solidario y Corfo que suman 4 mil millones de dólares adicionales. “Hay que hacerlo con mecanismos de justicia, nuestro compromiso de programa está en la condonación de la deuda del CAE, eso vamos a tener que hacerlo en la medida que logremos sacar adelante la reforma tributaria, pero nosotros vamos a seguir adelante con esa política, con, como dijo el ministro de Educación hoy día, medidas de justicia tributaria, justicia crediticia porque evidentemente no todas las deudas son iguales”, sostuvo.

