Proceso Constituyente Bárbara Sepúlveda y votación de informe de Sistema Político: “Creo que el texto va a alcanzar los dos tercios del pleno” La abogada y convencional del Partido Comunista proyectó la votación que se dará este viernes en el pleno de la Convención Constitucional y recalcó que el diseño propuesto para el sistema legislativo no es una réplica del actual Congreso. Diario UChile Viernes 6 de mayo 2022 11:43 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la vicepresidenta adjunta de la Convención Constitucional y representante del colectivo Chile Digno, Bárbara Sepúlveda, se refirió a la votación del informe de reemplazo de la comisión de Sistema Política que será revisado este viernes en el pleno. Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de si se aprobarán o no las atribuciones para el nuevo sistema legislativo, la convencional señaló que “yo creo que el nuevo texto hoy va a alcanzar los dos tercios del pleno porque es la última oportunidad. Tengo confianza, siempre me planteo con buena fe ante los colectivos que han otorgado su palabra y que definitivamente hoy día deberían aprobar”. Respecto de las conversaciones que se han dado para poder conseguir los dos tercios necesarios para la aprobación del informa, la abogada del Partido Comunista afirmó que “lo más controversial era cuáles iban a ser las materias que iba a conocer la Cámara de las Regiones dentro del proceso legislativo, porque, la idea de construir un procedimiento asimétrico es no repetir la fórmula actual donde el Senado y la Cámara de Diputados proceden de la misma manera“. En ese sentido, la convencional Sepúlveda explicó que “esto se ha modificado de forma sustancial en miras de tener un proceso legislativo mucho más rápido, eficaz y eso significa que la Cámara de las Regiones debe ser una cámara que conozca de forma acotada y en un tiempo acotado de las revisiones sobre proyectos de ley que sean de interés regional”. La militante del Partido Comunista hizo una evaluación respecto del proceso constitucional y sostuvo que “tengo la sensación que muchas veces la gente y las organizaciones sociales que miran con cierta distancia el proceso desconocen la dificultad real que es alcanzar esos 103 votos. Hemos visto como muchas normas han alcanzado el quórum lo que proyecta una sensación de que serían algo sencillo de alcanzar pero no es así”. En esa línea, la abogada afirmó que “lo que a mí me parece sucede ahora con el informe de Sistema Político es eso, haber ido cediendo terreno ante aquellos colectivos político que fueron rechazando porque les parecía que esta Cámara de las Regiones tenía pocas atribuciones y querían fortalecerlas. Nosotros mantuvimos nuestra oposición a que esto se transformara en un nuevo Senado, eso no lo estamos discutiendo hoy, no estamos votando un cambio de nombre al Senado y eso a mí me deja tranquila. Es evidente que hemos cedido respecto de nuestras pretensiones y así todos los colectivos de la Convención”. Sobre las críticas de la derecha por su eventual poca participación en la toma de decisiones, Bárbara Sepúlveda respondió que “no comparto esa visión, de hecho esa idea la ha instalado la ultra derecha que no es toda la derecha que está representada en la Convención” y agregó que “la mayoría de las propuestas hechas por la derecha más dura representan lo mismo que está contenido en la Constitución del 80“. Finalmente, respecto de la supuesta alza en el apoyo a la opción rechazo en el plebiscito de salida, la convencional señaló que “hay que reconocer que la campaña del rechazo tomó la delantera y he sostenido que quizás si la comisión de Derechos Fundamentales hubiese comenzado discutiendo los derechos sociales quizás habría generado un efecto diferente en la opinión pública”. En ese sentido, la abogada agregó que “esto debiese ir cambiando, porque el texto que estamos presentando da respuesta a cada una de las demandas sociales. Todas las demandas que fueron parte del estallido social y todas las ideas transformadoras que la gente exige son parte del borrador de la nueva constitución“. Por lo mismo, la militante del Partido Comunista recalcó que “mientras vayamos comentando los avances y salgamos a explicar esto a la ciudadanía será muy importante porque hay una campaña de desinformación muy fuerte y eso tiene un impacto en la población, pero hay muchas razones para aprobar porque efectivamente estamos dando respuesta”.

