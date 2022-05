1688e66c13

Convención Constitucional: Diputada Emilia Nuyado destaca norma que reconoce derechos históricos de los pueblos indígenas Ya son parte del borrador de la nueva Constitución, los derechos a la tierra, territorios y recursos de los pueblos indígenas. Osciel Moya Plaza Sábado 7 de mayo 2022 10:13 hrs.

En el borrador de la nueva Constitución política quedó el Artículo 21 sobre derechos de los pueblos indígenas que reconoce sus territorios y recursos, considerado un paso histórico en la lucha de los pueblos originarios. La iniciativa no cayó bien en los sectores más conservadores y círculos vinculados al gran empresariado. “La autonomía, el territorio y la libre determinación ya forman parte del borrador de la nueva Constitución, gracias pleno” escribió en su cuenta de Twitter la convencional Elisa Loncon, luego que el pleno alcanzara los votos necesarios para dejarlo en el texto que será plebiscitado en el mes de septiembre. Del lado opuesto, las reacciones llegaron de parte de Marcela Cubillos quien sostuvo que la “Convención ha dejado a los chilenos no indígenas en la completa indefensión“. Lo concreto es que el Artículo 21 aprobado sobre derecho a las tierras, territorios y recursos de los pueblos originarios, señala en su inciso primero: “Derecho a las tierras, territorios y recursos. El Estado reconoce y garantiza conforme a la Constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos” El inciso segundo establece que “la propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución”. La diputada socialista Emilia Nuyado, valoró la norma aprobada e indicó que el tema se habría solucionado con el Convenio 169 de la OIT, pero los diversos gobiernos no tuvieron la voluntad política de hacerlo. Por ello, destacó el trabajo de las y los convencionales, en especial de los escaños reservados, que permitieron establecer en la nueva Consitución los derechos que históricamente se les han negado. Por otro lado, Nuyado dijo que era de esperar que desde la derecha a la ex Concertación y Nueva Mayoría, el rechazo que han expresado sobre las demanda de los pueblos originarios. “Era esperar esta actitud de algunos sectores de la ex Concertación, porque durante todos estos años que han gobernado de manera sistemática nos negaron los derechos territoriales, culturales, lingüísticos y políticos. Por lo tanto, este es el resultado donde el pueblo mapuche ha salido a manifestarse y en un nivel de desconfianza por el no diálogo y no búsqueda de soluciones y de esclarecimiento a la pérdida territorial. Nos encontramos aún sin poder tener una propuesta a esta necesaria política que se debe implementar de restitución de la tierra”, precisó la diputada mapuche. En tanto, una posición distinta sobre la norma aprobada por el pleno de la Convención dio a conocer el responsable internacional del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcaman. Explicó que el inciso primero del Artículo 21, “su redacción, contenidos y alcance, resulta suficientemente ambiguo. Considerando que no es el derecho a las tierras, territorio y sus recursos únicamente, sino que el asuntos esencial, radica en la restitución de las tierras, territorio y sus recursos”. Agregó que el inciso segundo del mismo artículo, “está por debajo de los derechos alcanzados en el derecho internacional contemporáneo. Es decir, en el artículo 28 y otros de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indigenas” Huilcaman precisó que la “formulación de los incisos primero y segundo, del artículo 21, es muy similar al lenguaje del Convenio 169 de la OIT y este instrumento internacional, está dejando de tener vigencia y eficacia de parte de los pueblos indígenas. Es decir, ha sido superado por otras normas emergentes, relativos a los derechos de nuestros pueblos” A su juicio, “se ha puesto en la misma lógica y en los mismos contextos a “todos los Pueblos Indígenas”, no teniendo similitud en el ámbito del derecho y la historia. Se repite la versión y visión histórica del “viejo indigenismo”, establecido en el informe Verdad y Nuevo Trato del gobierno de Ricardo Lagos” Por otro lado, rechazó la actitud negacionista de la derecha que “pone de manifiesto su ignorancia absoluta del progreso del derecho internacional de los Pueblos Indígenas y en especial con el Pueblo Mapuche”

