Cultura Los Gemidos: el desafiante libro de Pablo de Rokha celebra 100 años desde su publicación Para conmemorar este hito, Ediciones Estrofas del Sur realizará un ciclo de conversaciones. Mientras, la fundación que resguarda la obra del poeta contempla una serie de publicaciones dedicadas a otros integrantes del clan iniciado por el vate. Abril Becerra Sábado 7 de mayo 2022 10:12 hrs.

“Yo canto, canto sin querer, necesariamente, irremediablemente, fatalmente, al azar de los sucesos, como quien come, bebe, o anda y porque sí; moriría si NO cantase, moriría si NO cantase; el acontecimiento floreal del poema estimula mis nervios sonantes, no puedo hablar, entono, pienso en canciones (…)”. Con estas palabras, el poeta Pablo de Rokha (1894-1968) inauguró el libro Los Gemidos. Publicado de manera autodidacta en 1922, el ejemplar generó todo un revuelo en su época, escandalizando a los lectores y a la crítica literaria: “Se puede advertir la substancial vulgaridad de sus expresiones y la exageración del mal gusto y la retórica puerilmente conducida hasta el ofuscamiento del lector”, diría entonces el periodista Raúl Silva Castro. A 100 años de su publicación, el título vuelve a estar en la palestra, sobre todo, por la actualidad de sus versos. “El libro Los Gemidos fue una revolución en su tiempo. Descontroló y desconcertó a la sociedad, a los lectores. Unos lo consideraron una genialidad y otros, que era una locura”, comentó Patricia Tagle, directora ejecutiva de la Fundación de Rokha y nieta del poeta nacido en Licantén, Región del Maule. “A mi abuelo, esto le generó grandes furias. La gente hablaba en contra de este libro que, después, ha traspuesto todas las fronteras, porque ha sido editado en Estados Unidos, por ejemplo. Lo que pasó es que mi abuelo superó todas las dificultades de un lenguaje fabuloso, profundo, complejo. Mucha gente no lo podía comprender o le molestaba”, añadió. Según el escritor Alejandro Lavquén, el libro Los Gemidos transformó todo lo que se venía escribiendo hasta ese minuto. “Introduce una crítica directa a la sociedad y, sobre todo, habla sobre la situación política, porque sin política, no se puede entender a Pablo de Rokha. Entonces, en Los Gemidos viene a lanzar todo eso como un vendaval”, dijo el también editor en Estrofas del Sur. “Los Gemidos marca lo que es la vanguardia latinoamericana en la lengua castellana. La crítica literaria que había en ese momento decía que eran 800 páginas de obscenidades, que Pablo de Rokha daba a conocer públicamente todo lo que en cualquier casa se hacía en privado, porque usaba palabras que no se usaban, normalmente, en la poesía que se estaba publicando en Chile”, apuntó Lavquén. “No se adaptaba al canon. Él rompe con todo, por eso es que este libro tiene una vigencia importante. El libro Los Gemidos plantea problemas que aún no se han solucionado. Cualquiera que lo lea va a decir ‘parece que esto ocurrió ahora’”, complementó.



Pablo de Rokha escribió este libro siendo muy joven y en un contexto marcado por el anarquismo. Así, el libro Los Gemidos indaga en el imaginario popular de principios del siglo XX y devela la influencia que ejercieron sobre el vate figuras como el poeta Walt Whitman y el filósofo Friedrich Nietzsche. Con un tono “telúrico” y “cosmogónico”, la obra está cruzada por los procesos de modernización y la cultura popular de la época. “Este es un libro denso y extenso. Es un libro vanguardista”, comentó el poeta Juan Pablo del Río. “Siempre me sorprendió que, siendo Neruda y Huidobro los grandes poetas vanguardistas de ese momento, de Rokha estando en Chile, en el contexto de 1922, donde apenas hay radios y no hay televisiones, él llega lejos. Tiene una visión global del mundo. Ahí empieza a aparecer el de Rokha que después continuaría: un poeta desbordado”, sostuvo el escritor. Juan Pablo del Río también destacó la religiosidad que confluye en el libro Los Gemidos y recordó el paso del poeta por el Seminario Conciliar de San Pelayo, de donde fue expulsado por leer libros “prohibidos” de autores como Rabelais y Voltaire. “La presencia de lo bíblico en la poesía de de Rokha es constante. Yo tengo una teoría: de Rokha se anticipa a la teoría de la teología de la liberación”, dijo Juan Pablo del Río. “Él trabaja en la diagramación del libro y usa números, mayúsculas, signos de exclamación. Siempre he dicho que Pablo de Rokha escribe en versículos así como en la Biblia. Es una poesía muy desbordada que trata de utilizar la gráfica y todos los elementos que están disponibles en ese momento para construir el libro”, comentó. Los Gemidos es un libro que también está rodeado de anécdotas. Pablo Neruda, por ejemplo, se habría maravillado con este texto. Además, el mito señala que el vate de Licantén sólo pudo vender unos pocos ejemplares: el resto fue utilizado para envolver carne en el Matadero. Es así como hoy es imposible encontrar un original de este libro. Sólo Lom Ediciones ha podido republicar este título que es considerado como uno de los títulos claves de la vanguardia en Latinoamérica. Las celebraciones Para celebrar los 100 años del libro y para profundizar respecto de la obra del vate, editorial Estrofas del Sur realizará el “Encuentro 100 años del libro Los Gemidos de Pablo de Rokha”. La actividad contempla dos conversaciones virtuales que se realizarán los días 11 y 12 de mayo a las 19:00 horas a través del Facebook Live de la editorial. Esta actividad contará con la participación de las poetas Ingrid Yametti e Isabel Gómez, el poeta Juan Pablo del Río, el escritor gallego Antonio Chaves, el bibliófilo Ricardo Bravo Murúa, el historiador José Miguel Vidal y el escritor Alejandro Lavquén. Durante la primera jornada se abordará la importancia de Los Gemidos en el contexto de la vanguardia poética de principios del siglo XX y su relación con otros vanguardistas de la época. Mientras, el segundo encuentro tratará sobre la autopublicación del libro, su recepción por parte de la crítica y su influencia en la literatura chilena. En tanto, en el marco del aniversario del libro, la Fundación de Rokha contempla, próximamente, la publicación de uno de los primeros libros del Premio Nacional de Literatura: Sátira. Del mismo modo, la entidad presentará, durante este semestre, dos libros vinculados a la familia del vate. Uno de ellos se relaciona con la poesía de Winétt de Rokha y otro con Carlos de Rokha.

