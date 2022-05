3abf0848fb

Nacional Política Marco Velarde, nuevo presidente de Comunes: “Queremos refundar el partido” El nuevo timonel de Comunes consideró que los errores que dejaron en entredicho los principios del partido, se debieron a una falta de control democrático, y que bajo su gestión, la tienda frenteamplista será absolutamente colectiva. Diario Uchile Martes 10 de mayo 2022 9:19 hrs.

En conversación con los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano en la primera edición de Radioanálisis, el sociólogo electo presidente del partido Comunes, Marco Velarde, se refirió al proceso eleccionario que resultó con su imposición sobre el alcalde de la comuna de Macul, Gonzalo Montoya, y a los desafíos que radican en el partido para superar de forma definitiva la crisis que dejó la rendición de cuentas en la campaña a la Gobernación Metropolitana de Karina Oliva. En cuanto a la elección interna del partido, la que fue impugnada por la lista del edil “En la calle somos más”, acusando disconformidades con el proceso, Velarde reconoció que el sistema web para emitir el voto era lento, no obstante afirmó que los comicios se dieron en orden, que el partido “se aseguró de que hubiese un sistema totalmente seguro para que la militancia pudiera votar ordenada” y que “todas las listas tuvieron las garantías con sus apoderados determinados”. “Nosotros no vimos vicios, ningún error, ningún vicio en la votación, pero esperamos que las instancias internas se pronuncien, pero por ahora hemos recibido el apoyo mayoritario del partido para asumir el próximo 17 de mayo y esperamos que eso va a ser así”, señaló. En esa línea, el profesional recalcó que su candidatura fue respaldada por las tres diputadas de la tienda, por movimientos sociales tales como Ukamau y gran parte de la militancia del país. De hecho, el sociólogo se adjudicó el 60,99 por ciento de los votos, lo que se traduce a 591 preferencias. Su principal contendor en cambio, concitó el 39,01 por ciento de los sufragios emitidos, vale decir 378 votos de los 969 militantes que participaron de la elección, de un padrón que asciende a las 13 mil 33 personas habilitadas para votar, según información proporcionada por el partido. “Este es el primer paso para superar la crisis”, señaló Velarde abordando los desafíos que radicará su administración. “Queremos refundar el partido y eso va en línea de darnos una nueva orgánica, que los problemas sucedidos con temas de probidad y transparencia no vuelvan a ocurrir porque es algo que en política la ciudadanía no perdona, entonces tenemos que primero recobrar la confianza de nuestra militancia para que vuelva a participar”, sostuvo. En eso reconoció no estar satisfecho con la convocatoria de la elección y es que “a pesar de toda la crisis que hubo, queremos que los procesos eleccionarios sean bastante altos. No nos podemos conformar con lo que tenemos”. indicó, añadiendo que “también tenemos que recobrar la confianza ciudadana y eso es algo que queremos hacer desde el día uno”. Realizando un diagnóstico respecto a los motivos que pusieron en entredicho los principios del partido, Velarde señaló que hubo una falta de control democrático sobre la administración anterior de Comunes. “Las direcciones no pueden sólo ganar una elección y estar ahí y que nadie las controle. Yo creo que tiene que haber una vigilancia mayor del partido y eso le estamos pidiendo a nuestra orgánica, que controle nuestras decisiones porque es el conjunto del partido el que tiene que preocuparse de que no llevemos al partido a una situación tan problemática como la que estamos viviendo ahora”, consideró. En ese sentido, afirmó que su gestión busca caracterizarse por “tener un partido absolutamente colectivo, que no se base en figuras personales ni menos que tome decisiones de forma vertical, no imponer candidaturas, respetar las decisiones que tienen los territorios. Profundizar nuestra democracia es la principal lección que sacamos para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir”. Avanzar en erradicar la crisis interna del partido es fundamental considerando que “los desafíos que existen a nivel país son más importes”, relevó. Esto considerando que Comunes es una tienda política oficialista y que su deber es materializar el programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Por lo demás, el partido debe trabajar por la opción del apruebo de cara al plebiscito que cierra el proceso constitucional el 4 de septiembre, agregó Velarde. “Eso requiere mucha campaña, sobre todo por el asedio que está teniendo la derecha sobre este escenario y creo que también hay que respaldar medidas que si bien no están concretamente en nuestro programa de Gobierno, sí tenemos que mejorar la situación país, sobre todo en problemas de seguridad y también en el ámbito económico”, acotó. En esa línea el sociólogo dijo haberle asegurado al Presidente Boric, en una llamada telefónica que sostuvo con el mandatario tras conocerse el resultado de la elección, que el partido estará ordenado detrás del programa de Gobierno y que en eso no duda que con el transcurso de los días se subsanará la tensión interna de la tienda frenteamplista. “No me apuro con eso y tampoco tengo ansiedad, yo creo que finalmente las conversaciones que tengamos con el otro sector del partido van a llegar a buen puerto. Esa es mi disposición y mi llamado”, destacó el dirigente. Arista Oliva Si bien Velarde afirmó que Comunes cerró el episodio de la ex contendora por un escaño en el Senado, señaló que el “Olivismo” aún se mantiene en un sector importante del partido. En alusión a eso aseguró que el ánimo de su gestión es poder llevar un trabajo mancomunado, también con ese aspecto. “No nos queda más que trabajar en conjunto. En un partido no hay personas que sean iguales sino, son personas que eran de distintos grupos políticos, que participan y nuestro ánimo es que incluso se integren más grupos políticos a nuestro partido y discutir democráticamente. El partido tiene instancias, vamos a votar de nuevo instancias, queremos recobrar la discusión política que está bastante perdida en el partido, queremos tenerla bien arriba, sobre todo por los desafíos que tenemos estos cuatro años de Gobierno y vamos a tener diferencias, es evidente, pero los partidos son instrumentos para ello, para discutir, para conversar, para dialogar, para poner en discusión nuestras diferencias”, expresó.

