Con voto en contra de Ximena Ossandón: Comisión de Derechos Humanos rechaza censura contra diputada Lorena Pizarro La moción presentada por la diputada de la bancada de Republicanos, Gloria Naveillan, cayó con cinco votos a favor y ocho en contra. Los parlamentarios que secundaron la gestión de Pizarro aseguraron que la censura carecía de argumentos de fondo. Maria Luisa Cisternas Miércoles 11 de mayo 2022 17:43 hrs.

Este miércoles la comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados y Diputadas resolvió la moción de censura que presentó la diputada Gloria Naveillan contra la presidenta de dicha instancia, la parlamentaria del Partido Comunista y ex presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) Lorena Pizarro, una acción contra la dirigenta histórica que fue rechazada con 8 votos en contra y 5 a favor. Los legisladores que secundaron la censura fueron los diputados Araya, Guzmán, Kaiser, Labbé y Lilayu. En tanto quienes desestimaron la moción fueron los y las diputadas Bulnes, Morales, Fries, Lagomarsino, Ñanco, Naranjo, Palma y Ossandón. Naveillán en tanto, no estuvo habilitada a participar de la votación dado que su bancada decidió removerla de la comisión de Derechos Humanos, razón por la cual el diputado Kaiser dio cuenta de su moción de censura al principio de la sesión. Dentro de la argumentación de la medida se arguyó que Pizarro “no desaprovechaba espacios para manifestar opiniones políticas y no de dirección del debate en las sesiones” y que “se ha utilizado con absoluta arbitrariedad la facultad de la presidencia de la comisión para fijar tablas, no habiendo revisado ningún proyecto de ley a la fecha”. En particular se denunció que Pizarro habría incumplido el reglamento al cambiar el contenido de la tabla del día miércoles 4 de mayo. No obstante, el propio secretario de la comisión señaló que la modificación de la tabla, siempre cuando sea cuatro horas antes de iniciada la instancia, es una facultad propia del cargo. Además Naveillan acusó que la diputada comunista intentó de todas las formas evitar que la comisión se pronunciara en contra del respaldo que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, manifestó a las Fuerzas Armadas de Venezuela. Secundando la moción, el diputado Cristián Araya, del comité de Repúblicanos, llamó a respaldar la censura arguyendo que “una de las cosas más aberrantes que puede realizar alguien que ejerce la autoridad es abusar del poder que le da esa autoridad”. “Evidentemente que hemos estado en casos de una arbitrariedad, un voluntarismo que no está la altura de las expectativas que esta comisión merece. Aquí podemos disentir mucho desde las convicciones más profundas pero la idea es poder llevar el debate en paz, en orden y que podamos diálogar, debatir, parlamentar y evidentemente su dirección y quienes hemos seguido esta comisión, hemos podido constatar que eso no se ha dado”, expresó. En la otra vereda, el diputado socialista Jaime Naranjo dijo percibir clima que no se condice con lo que la ciudadanía espera de una comisión de derechos humanos, y que la moción de censura contra Pizarro no tiene fundamentos de fondo. “Son cuestiones de forma, podrá a lo mejor por ser su primer período cometer algunos errores pero por favor no transformemos eso en un espitiru de odiosidad, de revancha, de enemistad, de lo contrario contribuyan y colaboren a la presidencia si es que en algún momento se equivoca o puede tomar alguna decisión de forma pero yo he visto esta comisión de afuera y creo que el espiritu que reina aquí no es lo que el país espera de una comisión de derechos humanos”. Por su parte, la diputada frenteamplista Lorena Fries en tanto, aseguró que la presidenta ha actuado según la norma y que son los parlamentarios de oposición quienes han torpedeado el funcionamiento de la comisión. “Usted ha dado la palabra incluso para tener que escuchar como de alguna manera se le agrede en su rol de presidenta”, puntualizó, dirigiéndose a Pizarro. En esa línea, la diputada de Revolución Democrática, Ericka Ñanco, aseveró que los argumentos secundados por los diputados de la oposición son derechamente falsos y que “no es la dirección de la presidencia la que impide el debate, sino el uso abusivo de los supuestos puntos del reglamento que ellos usan”, lo que ha hecho imposible el funcionamiento de la comisión, añadió. “Desde que se constituyó esta comisión hemos tenido 7 sesiones y hasta ahora no hemos podido estudiar ni votar ningún proyecto de ley que mejore la protección de los derechos humanos de nuestro país, eso es impresentable. Yo sé que esta es una comisión que genera muchas sensibilidades encontradas pero no es posible que se torpedee el trabajo que estamos mandatados por la ley, por la Constitución y sobre todo por la ciudadanía por la cual fuimos electos”. Fotografía de @LorenaPizarroS

