Xavier Abu-eid sobre periodista asesinada en Cisjordania: “Shireen era una escuela de periodismo en sí misma”

“Shireen era una escuela de periodismo en sí misma” señala desde la ciudad palestina de Ramallah el cientista político Xavier Abu-eid al recordar a la periodista Shireen Abu Akleh, asesinada cuando cubría el avance de las fuerzas de ocupación israelí sobre el campo de refugiados de Jenin al norte de Cisjordania.

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el politólogo indica que la muerte de la reconocida comunicadora provocó un profundo sentimiento de pesar en el pueblo palestino y también de desamparo entre los periodistas y corresponsales destacados en ese país.

Abu-eid cuenta “si había una demolición de un hogar palestino, Shireen estaba ahí; cuando se expropiaba tierra para construir una colonia, Shireen estaba ahí; cuando a una granja ingresaban colonos israelíes y quemaban los árboles, ahí estaba Shireen; cuando detenían a un niño de 12 años, la historia de ese niño estaba en Al Jazeera con Shireen”.

Reconocida por su trayectoria como periodista en radio La voz de Palestina y luego como corresponsal de Al Jazeera desde 1997, Abu Akleh inspiró a toda una generación de periodistas que vieron en ella la posibilidad de contar al mundo los atropellos a los derechos fundamentales que viven los palestinos en los territorios ocupados de Cisjordania y en la Franja de Gaza, espacio considerado el campo de concentración a cielo abierto más grande del mundo por la comunidad internacional.

“Shireen representaba probablemente todo lo de Palestina que a algunos propagandistas pro israelíes no les gusta mostrar. Shireen era mujer, Shireen era cristiana, era de Jerusalén, era muy comprometida con mostrar la causa de su pueblo. En alguna entrevista dijo que había decidido ser periodista porque si bien ella tal vez no podría cambiar la situación que vivimos, por lo menos podría llevar una voz de Palestina al mundo y lo hizo de forma brillante”, sostiene Abu-eid.

Luego de ser abatida -lo más probable por un franco tirador de las fuerzas israelíes en las cercanías del campo de refugiados de Jenin- las autoridades israelíes señalaron que podría tratarse de disparos de milicianos que eran perseguidos por las fuerzas de la FDI. Pero luego cambiaron su versión, afirma el cientista chileno-palestino.

Documentation of Palestinian gunfire distributed by Israeli military cannot be the gunfire that killed Journalist Shireen Abu Aklehhttps://t.co/7v9Kk4Ue62

— B’Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) May 11, 2022