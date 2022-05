639ff5cca4

Economía Giorgio Boccardo: "La posibilidad de reconstruir un contrato social en Chile requiere de un sistema de pensiones legítimo" El subsecretario del Trabajo agregó que "cuando hablamos de una reforma de pensiones no solo es sobre el monto sino que de la posibilidad efectiva de que como país reconstruyamos un contrato social basado en el principio de seguridad". Diario UChile Jueves 12 de mayo 2022 11:27 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, se refirió a la agenda legislativa del Gobierno en materia laboral incluido el debate en torno al reajuste del salario mínimo. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de otro de los temas que ha generado debate en los últimos años en el país que es la reforma al sistema previsional, la autoridad de gobierno afirmó que “como Gobierno tenemos un diagnóstico que ya lleva décadas respecto del sistema de pensiones. Es evidente que no alcanzan, después de una vida de trabajo se vuelve a caer bajo la línea de la pobreza, tienes la situación de las mujeres que ejercen labores de cuidado y que no cotizan, por lo tanto, llevamos un par de décadas con un relativo consenso de que efectivamente el sistema de pensiones, como está concebido, no entrega pensiones dignas”. En ese sentido, el subsecretario del Trabajo señaló que “en ese contexto como Gobierno nos jugamos por un proceso de diálogos sociales y definió iniciar diálogos tripartitos que buscar discutir sobre los principios en los cuales el Gobierno va a construir su proyecto de ley de reforma al sistema de pensiones“. Sobre las dudas que existen en torno a la aprobación de esta reforma considerando la distribución de fuerzas políticas que existe hoy en el Congreso, el sociólogo señaló que “hay dos elementos que diferencian el contexto actual de la discusión de las anteriores reformas: el primero dice relación con que si bien hubo muchas comisiones técnicas quizás faltó abrir un debate más profundo con las distintas actorías de la sociedad”. En esa línea, la autoridad agregó que “la posibilidad de reconstruir un contrato social en Chile requiere de un sistema de pensiones legítimo y si no se recupera la confianza en la ciudadanía de que el sistema entrega pensiones dignas y que a partir del esfuerzo de empleadores, trabajadores y el Estado para construir los pilares del sistema no se va a reconstruir un contrato social. Cuando hablamos de una reforma de pensiones no solo discutimos sobre el monto sino que de la posibilidad efectiva de que como país reconstruyamos un contrato social basado en el principio de seguridad”. Respecto de los problemas estructurales que rodean al mercado laboral, el subsecretario señaló que “hay un problema a nivel de mercado laboral que requiere de soluciones de más largo plazo. En el corto plazo el alza del salario mínimo genera un efecto de redistribución importante dado que los sectores que reciben los ingresos más bajos recibirán un alza en sus salario, pero además hemos venido discutiendo una política salarial más allá de la sensibilidad que tenga el gobierno de turno”. “Como país tenemos que ponernos metas y una de esas es tener un salario mínimo que vaya crecientemente superando la línea de la pobreza, esa es una primera parte que permite hacerse cargo de la parte baja de la distribución de salarios”, agregó Boccardo. El subsecretario añadió que “la segunda materia tiene que ver con políticas que impliquen revisar la asignación de subsidios que hay en el mercado laboral” y al respecto afirmó que “hemos visto que el esquema de subsidios no es efectivo para disminuir las brechas que hay en el mercado, sobre todo en uno que en los últimos años ha venido transformandose aceleradamente”. Sobre la relación que se tendrá con la Convención en materia de la elaboración de propuestas, el subsecretario Boccardo afirmó que “este año nos hemos propuesto sacar la ley de salario mínimo y además tenemos un mandato de recuperar el empleo luego de la pandemia. Por otro lado tenemos la reforma tributaria que es clave y durante este año tenemos en el ministerio la reforma al sistema de pensiones y la de 40 horas”. En ese sentido, la autoridad confirmó que “hemos dejado para el año 2023 la reforma a la negociación colectiva y en ese contexto ya vamos a saber lo que la Convención y el plebiscito decidan y así tomar una decisión con las definiciones hechas en materia constitucional”.

