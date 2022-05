639ff5cca4

76debdd38b

Cultura Trabajadores de la cultura en alerta por reducción de aforos: “Nuestra industria no aguanta otra crisis más” "Deberíamos estar apelando al autocuidado de las personas y, sobre todo, en espacios cerrados, como una sala de cine o similares, donde las personas permanecen toda la función con la mascarilla puesta", indicaron desde la Red de Salas de Cine. Diario Uchile Jueves 12 de mayo 2022 14:52 hrs.

Whatsapp Tweet

“Como Ministerio de las Culturas hemos realizado un intenso trabajo, en conjunto con el Ministerio de Salud, para que el aforo pueda llegar hasta un 75% del total en esta Fase de Medio Impacto en la que se encuentra la Región Metropolitana, lo cual nos alegra, porque hay que recordar que antes, en esta misma fase, las salas como ésta no podían siquiera abrir”. Con estas palabras, la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky, se refirió, en el marco de la inauguración de la nueva sala de Teatro Azares, a la reducción de aforos que experimentó el sector cultural. Esto, luego de que la autoridad sanitaria decretara el retroceso de 95 comunas del país en su estrategia sanitaria. Ante ello, Brodsky señaló que el Gobierno no se cruzará de brazos ante esta situación y ratificó su compromiso para que las salas no vuelvan a cerrar sus puertas. Así, precisó que la cartera trabajará con el Ministerio de Salud para buscar soluciones respecto de aquellos eventos que, actualmente, cuentan con la totalidad de sus entradas vendidas. Aún así, las palabras de la secretaría de Estado no lograron atenuar las críticas en el sector. Rodrigo Osorio, presidente de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), sostuvo: “Como SCD, hemos tenido una misma opinión desde que tuvimos los primeros resultados de los ensayos clínicos que realizamos con la Universidad de Chile a partir de agosto de 2021. Gracias a los resultados a los que llegaron los médicos y especialistas tras esas instancias, estamos convencidos de que los conciertos con aforo completo son seguros si se toman todas las medidas sanitarias correspondientes”. “Pensamos que la autoridades habían acogido esta propuesta, tras las reuniones que tuvimos con el gobierno anterior y el gobierno actual, sin embargo, estas reducciones de aforo sin duda son un problema para la industria, que, como hemos dicho, requiere mantener estándares en el largo plazo para así poder planificar eventos. Hay conciertos agendados en un contexto de aforos completos y si ahora te dicen que se debe mantener un metro de distancia en el interior de los recintos, eso lo reduce considerablemente, con el riesgo de hacerlos inviables. Ojalá se pueda dialogar y encontrar una solución, porque nuestra industria no aguanta otra crisis más”, precisó el músico. Por su parte, Teresita Ugarte, directora de la Red de Salas de Cine, manifestó su preocupación por esta nueva reducción en los aforos y señaló que es importante incentivar los autocuidados, más que este tipo de restricciones. “Lamentamos mucho este retroceso de fase, porque implica una baja en el aforo, lo cual creemos que no debería existir. Tampoco el pase de movilidad en el sentido de que ya deberíamos estar apelando al autocuidado de las personas y, sobre todo, en espacios cerrados, como una sala de cine o similares, donde las personas permanecen toda la función con la mascarilla puesta”, señaló. “Eso no implica ningún riesgo y no existiría la necesidad de una medida como reducir el aforo o estar pidiendo el pase sanitario, si todas las personas permanecen, sin interacción con la mascarilla puesta. Eso no implica ningún riesgo y así se está haciendo en muchos otros países”, agregó. En tanto, Carlos Huckstadt, presidente de la Asociación Gremial de Trabajadores de Artes y Espectáculos (AGTAE), comentó que “es preocupante que se reduzca el aforo cuando tenemos pruebas fehacientes de que no hay una relación directa entre lo que pasa en los eventos masivos con rebrotes de COVID”. “Como trabajadores de eventos de la cultura no nos conviene, por ningún motivo, que haya rebrotes y, como tal, todos los actores de este sector productivo hemos estado en protocolos y mecanismos adecuados, serios y responsables, para evitar este tipo de situaciones. Por lo mismo, encontramos que es sumamente preocupante que haya una reducción de aforos”, afirmó el dirigente. “La afectación que va a tener el sector es importante. No es una situación menor. Este tipo de medidas de baja de aforos nos involucran, directamente, a todos los sectores que estamos metidos en la cadena de los eventos masivos y de la cultura (…). Se vuelve a poner muy difícil y cuesta arriba, pedregoso en cierto sentido, el poder retomar la actividad laboral con esta normalidad que habíamos tenido hasta ahora”, subrayó. Desde los gremios de la cultura han insistido en que los espacios culturales son lugares seguros para la población, sobre todo, porque se han generado protocolos tanto como para las y los artistas, así como para el público. Así, lamentaron esta decisión de la autoridad, porque la cultura fue la primera en cerrar y la última en abrir sus puertas.

“Como Ministerio de las Culturas hemos realizado un intenso trabajo, en conjunto con el Ministerio de Salud, para que el aforo pueda llegar hasta un 75% del total en esta Fase de Medio Impacto en la que se encuentra la Región Metropolitana, lo cual nos alegra, porque hay que recordar que antes, en esta misma fase, las salas como ésta no podían siquiera abrir”. Con estas palabras, la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky, se refirió, en el marco de la inauguración de la nueva sala de Teatro Azares, a la reducción de aforos que experimentó el sector cultural. Esto, luego de que la autoridad sanitaria decretara el retroceso de 95 comunas del país en su estrategia sanitaria. Ante ello, Brodsky señaló que el Gobierno no se cruzará de brazos ante esta situación y ratificó su compromiso para que las salas no vuelvan a cerrar sus puertas. Así, precisó que la cartera trabajará con el Ministerio de Salud para buscar soluciones respecto de aquellos eventos que, actualmente, cuentan con la totalidad de sus entradas vendidas. Aún así, las palabras de la secretaría de Estado no lograron atenuar las críticas en el sector. Rodrigo Osorio, presidente de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), sostuvo: “Como SCD, hemos tenido una misma opinión desde que tuvimos los primeros resultados de los ensayos clínicos que realizamos con la Universidad de Chile a partir de agosto de 2021. Gracias a los resultados a los que llegaron los médicos y especialistas tras esas instancias, estamos convencidos de que los conciertos con aforo completo son seguros si se toman todas las medidas sanitarias correspondientes”. “Pensamos que la autoridades habían acogido esta propuesta, tras las reuniones que tuvimos con el gobierno anterior y el gobierno actual, sin embargo, estas reducciones de aforo sin duda son un problema para la industria, que, como hemos dicho, requiere mantener estándares en el largo plazo para así poder planificar eventos. Hay conciertos agendados en un contexto de aforos completos y si ahora te dicen que se debe mantener un metro de distancia en el interior de los recintos, eso lo reduce considerablemente, con el riesgo de hacerlos inviables. Ojalá se pueda dialogar y encontrar una solución, porque nuestra industria no aguanta otra crisis más”, precisó el músico. Por su parte, Teresita Ugarte, directora de la Red de Salas de Cine, manifestó su preocupación por esta nueva reducción en los aforos y señaló que es importante incentivar los autocuidados, más que este tipo de restricciones. “Lamentamos mucho este retroceso de fase, porque implica una baja en el aforo, lo cual creemos que no debería existir. Tampoco el pase de movilidad en el sentido de que ya deberíamos estar apelando al autocuidado de las personas y, sobre todo, en espacios cerrados, como una sala de cine o similares, donde las personas permanecen toda la función con la mascarilla puesta”, señaló. “Eso no implica ningún riesgo y no existiría la necesidad de una medida como reducir el aforo o estar pidiendo el pase sanitario, si todas las personas permanecen, sin interacción con la mascarilla puesta. Eso no implica ningún riesgo y así se está haciendo en muchos otros países”, agregó. En tanto, Carlos Huckstadt, presidente de la Asociación Gremial de Trabajadores de Artes y Espectáculos (AGTAE), comentó que “es preocupante que se reduzca el aforo cuando tenemos pruebas fehacientes de que no hay una relación directa entre lo que pasa en los eventos masivos con rebrotes de COVID”. “Como trabajadores de eventos de la cultura no nos conviene, por ningún motivo, que haya rebrotes y, como tal, todos los actores de este sector productivo hemos estado en protocolos y mecanismos adecuados, serios y responsables, para evitar este tipo de situaciones. Por lo mismo, encontramos que es sumamente preocupante que haya una reducción de aforos”, afirmó el dirigente. “La afectación que va a tener el sector es importante. No es una situación menor. Este tipo de medidas de baja de aforos nos involucran, directamente, a todos los sectores que estamos metidos en la cadena de los eventos masivos y de la cultura (…). Se vuelve a poner muy difícil y cuesta arriba, pedregoso en cierto sentido, el poder retomar la actividad laboral con esta normalidad que habíamos tenido hasta ahora”, subrayó. Desde los gremios de la cultura han insistido en que los espacios culturales son lugares seguros para la población, sobre todo, porque se han generado protocolos tanto como para las y los artistas, así como para el público. Así, lamentaron esta decisión de la autoridad, porque la cultura fue la primera en cerrar y la última en abrir sus puertas.