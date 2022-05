Rectora electa Rosa Devés: “Para nosotros es un orgullo ser parte de este proceso (constituyente)”

4d225aefa9

“Es un honor y una responsabilidad especial, estar hoy a la cabeza de esta institución que ha construido país desde su creación” señaló la nueva rectora electa de la Universidad de Chile, Rosa Devés Alessandri, en un encuentro con los medios de comunicación, tras el triunfo obtenido en las elecciones de este jueves y que la convirtieron en la primera mujer que dirigirá la Casa de Bello. La académica dijo estar muy feliz por este triunfo en un “día distinto que nos tiene como la futura rectora de la Universidad de Chile, primera rectora mujer en 180 años”. Por ello, afirmó que representa el trabajo “de muchas mujeres a lo largo de esta historia. Desde aquellas pioneras que siempre mencionamos y rendimos honor: Eloísa Díaz; Justicia Espada, primera ingeniera civil chilena; Amanda Labarca y su aporte al desarrollo de la educación. Entonces cuando uno está aquí, son muchas mujeres que han estado aquí, trabajando intensamente, creando, educando, construyendo país en esta universidad” Indicó que el sentimiento es de “responsabilidad por la mujer de hoy, por nuestras estudiantes que están cambiando este país, que lo hicieron con su movimiento tan importante del 18. Sé que soy de alguna manera producto de eso también y de todas nuestras académicas que cumplen roles fundamentales en investigación, docencia. Es algo nuevo simbólicamente y por supuesto, que pensamos que debería traducirse en un liderazgo distinto. Es parte de una historia. No es un comenzar hoy” Universidad de Chile y Convención Frente a la situación política que vive Chile y la importancia de asumir la rectoría en el marco del proceso constituyente, la doctora en bioquímica expresó que “es un honor y una responsabilidad especial, estar hoy a la cabeza de esta institución que ha construido país desde su creación. Entonces en este momento en que Chile se piensa, se piensa de manera paritaria en la Constitución y que pone en marcha principios compartidos como en el ámbito de la educación también, la Universidad de Chile está para eso. La Universidad es de Chile y es especialmente de este Chile que de alguna manera se piensa, nace, renace y para nosotros es un orgullo ser parte de ese proceso” Los desafíos La futura rectora también se refirió a los desafíos al frente de la institución. En ese sentido, destacó su compromiso con la equidad y la inclusión en la universidad. “Es algo que comenzamos a trabajar con mucha fuerza en el año 2010, bajo la rectoría de Víctor Pérez, y ese compromiso se ha mantenido. Es un compromiso de largo aliento pero que parte con la creación de un programa especial que estaba dirigido a estudiantes que provenían de la educación media estatal, de los liceos y que, siendo excelentes estudiantes, no tenían la preparación académica como para alcanzar los puntajes que esta universidad exigía” Destacó que este programa “generó transformaciones importantes en la universidad que debió disponerse a acoger, empoderar a los estudiantes también, generar espacios de encuentros y una docencia y educación más integral y esa es una línea que es fundamental”. “Creo que voy a ser una rectora educadora, tengo eso muy en el alma. He aprendido mucho de los profesores y profesoras, de las escuelas públicas de este país. Ha sido un lugar donde no solo hemos entregado conocimiento, sino que hemos aprendido mucho y alguien pensará que para ser rector de la U de Chile uno no va a aprender a la escuela pública. Uno va a aprender a la escuela pública” puntualizó. Compromiso con la educación pública Destacó que como rectora habrá un “compromiso fuerte con la educación, con el desarrollo de las pedagogías con ampliar aquello en la Universidad de Chile, eso está en nuestro programa, es parte importante, pero también está la voluntad de disponer la universidad completa a los y las estudiantes que ingresan. Que no entren solo a una parte de la universidad. Cuando un estudiante llegue a la universidad, llegue como un todo y eso requiere de cambios y de mayor integración entre las facultades. Ese es un anhelo importante”, destacó Devés. Sobre la educación pública y su consagración en el borrador de la nueva Carta Fundamental, Devés indicó que es “un desafío país el fortalecimiento de educación pública en todos sus niveles y nos parece un gran avance. Un gran logro el que tengamos principios que estén acordados a nivel de la Constitución, principios por lo que nosotros mismos hemos luchado, la equidad, la inclusión, la igualdad de género, la educación no sexista, es un gran paso y en ese sentido, tenemos todos un rol importante, un desafío. He dicho que, así como tenemos que aportar también hay desafíos que nos plantean estos nuevos acuerdos en el país, también tenemos que dar ejemplo de cómo esos valores declarados y principios se encarnan en nuestra vida institucional y ése es un trabajo permanente”.

