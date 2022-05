3ecc15bd02

Educación Rosa Devés: “Es muy importante que aprendamos en Chile a reconocer lo público” La Rectora electa de la Universidad de Chile se refirió a los desafíos que tendrá en su nuevo cargo y a la importancia de relevar el rol de lo público en nuestra sociedad. Diario UChile Lunes 16 de mayo 2022 12:05 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la Rectora electa de la Universidad de Chile, Rosa Devés Alessandri, se refirió al proceso que culminó con su elección y a los desafíos que representa dirigir la Casa de Bello durante los próximos cuatro años. Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de cómo ha vivido estos primeros días como Rectora electa, la profesora Devés respondió que “ha recibido muchos saludos y mucha emoción desde distintas personas y sectores. He recibido cientos de mensajes y correos que estoy respondiendo porque cada uno es un anhelo y viene desde un lugar distinto. Por ejemplo, egresados que recuerdan episodios que ocurrieron en una sala de clases y que marcaron su manera de entender las cosas”. La Rectora electa de nuestra casa de estudios agregó que de “lo que una se da cuenta con esto es la importancia de la Universidad de Chile, cómo se siente propia en este país por parte de personas que no tienen relación directa con la Universidad. Eso es muy hermoso y también representa una responsabilidad muy grande”. Respecto de la importancia que representa la Universidad de Chile para el conjunto de la sociedad, la Rectora electa expresó que “la Universidad tiene la responsabilidad de seguir interpretando al país. Algo que a mí me ha impresionado es la amplitud ideológica de esta alegría y eso en el país hoy es un valor enorme, donde hay tantos quiebres, tantas dificultades para establecer confianzas entre sectores distintos y acá una ve unidad. Eso también es un llamado a todos nosotros de incorporar esa pluralidad en el quehacer académico diario”. Sobre el desafío que representa encabezar la Universidad de Chile en el contexto país en el que nos encontramos, la profesora Devés afirmó que “es importante entender que en la Universidad existen primero responsabilidades de continuar y profundizar las políticas que están pendientes y que las decisiones son siempre colectivas. Los Rectores no imponen, pero los cambios de contexto son muy importantes y evidentes, entonces, es otro país y otra sociedad”. En ese sentido, la Rectora electa recalcó que “tenemos el Estallido que nos pide mayor participación e igualdad, lo que hemos vivido con la pandemia, el proceso de redacción de una nueva constitución y el rol importante que ha jugado la Universidad de Chile ahí, el nuevo Gobierno con las posibilidades que representa y también las responsabilidades que trae para la Universidad, entonces, todos estos cambios marcan un contexto distinto, con nuevas responsabilidades y oportunidades”. Acerca de la pandemia y las enseñanzas que nos ha dejado este periodo, la profesora Devés explicó que “por un lado ha sido un periodo doloroso, pero también aprendimos nuevas metodologías para la enseñanza del aprendizaje con nuevas tecnologías. Vimos la importancia de la pedagogía inclusiva, las personas se volvieron muy importantes y la necesidad de la atención a cada una, se abrieron los caminos de la internacionalización con el uso de las nuevas tecnologías, hay más conciencia de las necesidades de la comunidad, en fin, son cambios profundos que nos afectan como una comunidad que piensa y que proyecta el futuro”. La profesora Rosa Devés abordó también aquellos aspectos que se hace necesario reforzar o cambiar de la Universidad de Chile y destacó que “las universidades no solo se adaptan a los cambios sino que también generan cambios y eso es muy claro en nuestra universidad. Un desafío muy importante es la diversidad, el que la Universidad de Chile sea en realidad un espacio plural y diverso, no solo en lo social, sino que también en cuanto al pensamiento, a esta libertad de crear y pensar”. En esa línea, subrayó que es importante “generar espacios de diálogo, de intercambio de ideas distintas. Eso hoy es algo fundamental para el país y la Universidad debe hacerlo“. Por lo mismo, la Rectora electa agregó que “hay dos focos clave: el foco en educación, tenemos que potenciar el trabajo en la formación de profesores, la integración disciplinar que se enfoca en la investigación, pero también en la formación y el otro foco fundamental es el de la sustentabilidad y el desarrollo sostenible en un sentido amplio”. La académica valoró además el rol de lo público en nuestra sociedad y afirmó que “esto es fundamental porque es una forma distinta de convivir en una dirección hacia un buen vivir. Nosotros tenemos tan marcado por tantas décadas un individualismo que lleva a pensar que cada uno es responsable de sí mismo, pero el valor de lo público es fundamental para la convivencia”. La profesora Devés añade que “deberes y derechos son como parte de una misma moneda. La Universidad tiene que ser ese espacio donde se delibere, donde se discuta. Es clave acompañar el proceso de cambios constitucionales como lo hemos hecho, pero también, en los deberes, hacernos cargo de esos derechos que vamos a acordar ampliamente y también de las leyes que van a seguir a esos acuerdos y la Universidad con su conocimiento tiene que aportar a aquello”. Por lo mismo, la Rectora electa de la Universidad de Chile considera que es importante avanzar en una ley de las universidades estatales “porque ahí se marcarán nuestros derechos y deberes y que como Universidad hemos ido abordando con investigación relevante, que va desde el cambio climático hasta cómo mejorar la educación del país”. La profesora Devés relevó también el trabajo que realiza el DEMRE de la Universidad de Chile y señaló que “su aporte ha sido enorme en ir avanzando hacia nuevas políticas de admisión que sean más equitativas y lo hemos hecho de la mano de gobiernos con un trabajo bien colaborativo y eso es un ejemplo maravilloso de lo público”. La Rectora electa de nuestra casa de estudios recalcó además que “algunos quieren pensar que acordar valores fundamentales sobre cómo educamos podría ser un atentado contra la libertad de educación y es muy al contrario, necesitamos para poder avanzar, acuerdos transversales respecto de qué valores marcan nuestra educación: la equidad, la inclusión, educación no sexista, igualdad de género, son fundamentales y quizás hay que expresarlos de manera que todos lo sientan propios. Es muy importante que aprendamos en Chile a reconocer lo público y creo que en eso vamos a tener progresos muy importantes”. Finalmente, la profesora Devés se refirió al proceso constitucional y aseguró no tener ninguna duda que ofrece una mejor perspectiva para el país “son construcciones que no ocurren de un día para otro ni porque hay un texto no más, pero sí es importante y esperanzador“. Revisa la entrevista completa acá:

