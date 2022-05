0cdeb52a9c

Derechos Humanos Justicia Nacional Colectivo feminista exigió anular juicio que condenó a 20 años de cárcel a mujer que se defendió de su agresor La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres realizó manifestación frente a la Corte Suprema en apoyo a Katty Hurtado y demandó un nuevo juicio. Osciel Moya Plaza Martes 17 de mayo 2022 12:02 hrs.

La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres realizó este martes una manifestación frente a la Corte Suprema en apoyo al recurso de nulidad del juicio que condenó a Katty Hurtado a 20 años de cárcel por la muerte de su ex esposo, Richard Aravena, quien la sometía a maltrato físico sistemático. El Máximo Tribunal verá el recurso de nulidad presentado por la defensa de Hurtado luego que en agosto de 2021 el Tribunal Oral en lo Penal de Calama la condenara por el delito de parricidio, en un juicio que generó cuestionamientos porque no se consideraron los antecedentes de violencia intrafamiliar, ni siquiera el testimonio del hijo de ambos, Alex Aravena Hurtado, quien dio cuenta de la violencia que sufría su madre. Lorena Astudillo, integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, afirmó que el Estado en vez de proteger a Katty la criminaliza. Por ello pidió que se anule el juicio y que se escuche a su hijo. “El Estado chileno no puso a Katty a salvo. Cuando ella tuvo que defenderse, el Estado la criminaliza. Exigimos que se anule el juicio y se haga otro, con perspectiva de género, que se escuche a Katty, que se escuche a su hijo y que sea absuelta. Yo también me defendería, defenderse no es delito”, señaló la dirigenta. Agregó que “todas las mujeres que ponen a salvo sus vidas, deberían ser absueltas por este Estado”. Al drama que vivió durante años a manos de su ex esposo, se agregó la violación a la que fue sometida mientras se encontraba en prisión preventiva en el penal de Calama por dos funcionarios de gendarmería, quienes no fueron dados de baja, según denunció Yolanda Caamaño, madre de Katty.

