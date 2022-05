0cdeb52a9c

Comunidad LGTBIQ+ Nacional Conoce las iniciativas de la U. de Chile en materia de inclusión de la comunidad LGBTIQ+ Como parte del compromiso de nuestro plantel por la inclusión y el combate a la discriminación, se desarrollan actualmente diversas iniciativas. Conoce los esfuerzos desarrollados por la Oficina de Equidad e Inclusión y por la Dirección de Igualdad. Renato Henríquez, comunicaciones VAEC + Felipe Ramírez, Prensa Uchile Martes 17 de mayo 2022 15:34 hrs.

Dos son las unidades que actualmente se encuentran desarrollando iniciativas enfocadas en la inclusión de la comunidad LGBTIQ+ y contra todo tipo de violencia y discriminación en su contra: el Área de Diversidades Sexuales y de Género de la Oficina de Equidad e Inclusión, dependiente de la VAEC, y la Dirección de Igualdad de Género (DIGEN). A ellas se suma el trabajo de la Secretaria de Diversidades y Disidencias Sexuales y de Género de la FECh, así como instancias locales de cada unidad académica. Respecto a la primera, su objetivo principal es “promover, fortalecer y resguardar los derechos de las personas LGBTIQ+ en pos de la generación de espacios e interacciones libres de homo, lesbo y transfobia”. Así, su trabajo, enfocado principalmente en el cuerpo estudiantil, comprende cuatro pilares: asesoría y apoyo a unidades académicas, formación triestamental, caracterización estudiantil y difusión de campañas en redes sociales, el que se realiza con la colaboración permanente de organizaciones y estudiantes de la comunidad. Dentro de la relación con las distintas facultades y carreras, se encuentra el proyecto planes descentralizados, el que busca, según palabras de Andy Co, encargada de vinculación con estudiantes LGBTIQ+, “pensar una perspectiva mucho más transversal de trabajo con las diferentes unidades académicas”. Actualmente, esta labor se realiza con las facultades de Filosofía y Humanidades, Economía y Negocios, Arquitectura y Urbanismo, y Ciencias Físicas y Matemáticas, y se espera que en cada territorio se levante la figura del monitor estudiantil, “el que permitiría acceder a un despliegue más presencial y a un trabajo más comunitario”, donde el estudiantado se pueda encontrar con otro par que comprenda, en una primera instancia, de mejor forma el contexto de las diferentes situaciones, ya que como expresa Andy Co, “que los monitores sean estudiantes nos permite trabajar de manera constante en la construcción de vínculos con la comunidad, porque les estamos diciendo ´ustedes como estudiantes son importantes y los reconocemos´”. Un segundo proceso fundamental para este reconocimiento es la caracterización estudiantil LGBTIQ+ dentro de la Universidad, porque como menciona la encargada de vinculación, “es poner en estadística y en datos la realidad de nuestra comunidad, la que dice que somos cerca de tres mil estudiantes, o sea casi el 10% de Uchile, y tenemos problemáticas que son particulares de nuestro grupo que necesitamos resolver”. Entre las cifras que destacan en este proceso de caracterización, podemos encontrar que 3043 estudiantes son parte de la comunidad LGBTIQ+, de los cuales un 70% indicó requerir información y/o acceso a salud mental, un 11% confirmó que los conflictos familiares aumentaron en su casa debido al confinamiento, mientras que un 32% manifestó necesitar un espacio de consejería. El Área de Diversidades Sexuales y de Género, además, trabaja en la formación triestamental por medio de talleres enfocados, principalmente, en lenguaje y acciones inclusivas, y en difusión en redes sociales que promuevan la no discrinación. Un ejemplo de esto es la reciente campaña “#MIPRONOMBRE”, construida con la Dirección de Género y Diversidades Sexuales de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que informa e invita a la comunidad a realizar acciones cotidianas y concretas para ampliar el uso de estos recursos. Uso de nombres social y no binario en la U. de Chile El año 2021 se realizó una modificación al Instructivo sobre Uso de Nombre Social y trato no discriminatorio a las personas por su identidad de género, creado en octubre de 2018, que permite que todas las personas de la comunidad universitaria -sean estudiantes, académicas/os, funcionarias/os, y trabajadores/as en general- solicitar que se use su nombre social en todos los documentos, registros y comunicaciones internas de la Universidad, promoviendo su trato igualitario y no discriminatorio. Este documento, conocido ahora oficialmente como “Instructivo Mara Rita”, fue impulsado por organizaciones estudiantiles de las diversidades y disidencias sexuales de la Universidad, como Diversinap, de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública; y recibe su nombre en memoria de la escritora, profesora, y Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas y Pedagogía en Educación Media de la Universidad de Chile, Mara Rita (1991-2016), de identidad transgénero. En la nueva versión del instructivo se actualizan los fundamentos jurídicos que le dan sustento, ligados al derecho a la identidad de género y su respeto, según los avances que ha habido en esta materia en los últimos años en otros países y en Chile (con la ley de identidad de género sobre cambio de nombre y sexo registral de 2019, y con la ley antidiscriminación, más conocida como Ley Zamudio), entre otros aspectos. Además, se incluye expresamente la posibilidad de utilizar nombres propios no generizados, en lo que sería el primer reconocimiento institucional de identidades de género no binarias en la Universidad. El nuevo instructivo mantiene sin modificaciones aspectos como la obligatoriedad de toda la comunidad universitaria de reconocer los nombres sociales y respetar la identidad de género de todas/os las/os integrantes de la comunidad universitaria, sobre todo si las personas han hecho esta solicitud a la Rectoría; y se mantienen los canales de ingreso de las solicitudes y su tramitación. Además, el nuevo instructivo se editó junto al documento “Los nombres de personas humanas tienen género?: Reflexiones sobre el nombre social”, producido a partir de un trabajo multidisciplinario realizado por una comisión de académicas y estudiantes/xs que sirvió de sustento teórico para la inclusión de identidades de género no binarias, y que puede descargarse desde los archivos adjuntos de esta nota. Los formularios actualizados, el nuevo decreto y otros documentos relevantes puedes obtenerlos en el siguiente link de la DIGEN: direcciondegenero.uchile.cl/nombresocial

