Nacional Proceso Constituyente Elisa Giustinianovich: “Yo tengo la convicción que va a ganar el Apruebo” La co-coordinadora de la comisión de Normas Transitorias se refirió al trabajo de la instancia y dijo confiar en que la ciudadanía valorará el texto que proponga la Convención Constitucional. Diario UChile Martes 17 de mayo 2022 12:54 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la co-coordinadora de la comisión de Normas Transitorias de la Convención Constitucional, Elisa Giustinianovich, se refirió al inicio del trabajo de esta instancia encargada de establecer la forma en que se hará la eventual transición entre la actual y la nueva Constitución. Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto del inicio de este proceso, la convencional representante de la Región de Magallanes afirmó que “hemos logrado llevar a cabo un proceso muy cuidado respetando cada una de las etapas que nos hemos propuesto y siempre con el conocimiento de que el plazo de un año para sacar una constitución era bastante acotado”. En ese sentido, la convencional agregó que “lo de ayer fue muy emotivo, cerrar una etapa para abrir esta última, la recta final donde iniciamos el trabajo de las últimas comisiones y tenemos poco tiempo, son cinco semanas para armonizar, cuatro para levantar el sistema de normas transitorias y el preámbulo un par de semanas para recoger el contexto histórico y el espíritu de esta nueva Constitución“. Respecto de la eventual alza del Rechazo en el plebiscito de salida, la convencional señaló que “no me cabe duda que este texto tendrá una muy buena recepción porque no hay mejor manera de combatir la mentira que con la verdad y eso se hace con el texto en mano. Ahora que el borrador está disponible es muy fácil desmentir las mentiras, la tergiversación de los mensajes y del trabajo que se ha hecho en la Convención”. Elisa Giustinianovich recalcó en que “era muy difícil levantar una campaña informativa de la nueva Constitución sin el texto de la nueva Constitución que estaba en gestación. Hemos cuidado las etapas y eso nos significó estar sumergidos en un intenso trabajo al interior de la Convención. Pero una vez que entreguemos el texto el próximo 5 de julio vamos a volver a nuestros territorios y cumplir con el compromiso de informar y aclarar todas las dudas e inquietudes”. “Yo tengo la convicción de que va a ganar el Apruebo, no me cabe duda porque hemos recogido todas y cada una de las demandas que levantó la ciudadanía en este contexto de revuelta y que vienen siendo demandadas desde hace décadas en nuestro país. Actualmente tenemos un texto obsoleto que no responde a las demandas y urgencias ciudadanas y este texto viene a generar una renovación”, destacó Giustinianovich. La ahora co-coordinadora de la comisión de Normas Transitorias, explicó de qué forma funcionará la instancia y señaló que “cuando un Estado emana una nueva Constitución es muy importante hacerse cargo de cómo se despliega y eso lo hace de la mano de sus normas transitorias“. En ese sentido, Giustinianovich afirmó que “las normas transitorias van indicando a la Constitución cómo ir cobrando vida, cómo se despliega, cómo se generan los cambios institucionales y cómo se va concatenando una suerte de tren de normas desplegando finalmente el texto en su plenitud”. Respecto de una posible intervención de los poderes constituidos en el proceso, la convencional descartó de plano esa situación y aclaró que “es una colaboración y no una intervención y esta colaboración fue además solicitada por la mesa directiva por lo que en ningún caso tiene esa connotación negativa“. “Un cambio constitucional requiere tiempo y eso es en cualquier parte del mundo para poder asentar sus primeras bases. Entonces, es importante poder generar este equilibrio entre las transformaciones y las esperas. Tenemos que hacer dialogar todos estos factores que nos permitan crear un sistema íntegro y que transiten de forma secuencial respetando el orden actual”, recalcó la convencional. Finalmente, respecto de cómo llevar acabo esta transición tomando en cuenta los temores de ciertos sectores respecto de que los cambios se harán a mucha velocidad, Elisa Giustinianovich recalcó que “en cualquier proceso de cambio constitucional es muy importante hacerlo de forma responsable, gradual, secuencial, que permita caminar por sobre lo que tenemos“.

