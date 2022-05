405928a831

Nacional Política Paulina Vodanovic, aspirante a presidir el PS: “Será una de las primeras tareas lograr una nueva constitución” La abogada, que obtuvo la primera mayoría en las elecciones del Socialismo, analizó los desafíos para su tienda en medio del proceso constituyente y del gobierno del presidente Boric. Joana Carvalho Miércoles 18 de mayo 2022 7:30 hrs.

La abogada de la Universidad de Chile y ex subsecretaria para las Fuerzas Armadas, la primera en ese cargo, Paulina Vodanovic, sumó la mayoría de las preferencias en la votación interna de la elección del Partido Socialista que se llevó a cabo el fin de semana recién pasado. Pero a pesar del apoyo a nivel nacional, su presidencia no está asegurada producto que aún falta que sea ratificada para integrar la mesa directiva por el comité central de 110 miembros, los que se espera que también sumen al ex senador y ex presidente de la colectividad, Camilo Escalona, y al actual senador por la Región de Los Ríos, Alfonso de Urresti. Aún así, Vodanovic adelanta en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile algunos elementos centrales para el próximo periodo, donde la primera tarea, señala, será poner a disposición de la campaña por el Apruebo de la nueva constitución a todo el PS. “Esa será una de las primeras tareas, cómo ponemos todas nuestras ganas y todos nuestros militantes a disposición de esta campaña para poder lograr una nueva constitución para Chile”, manifestó Vodanovic. Consultada por el contexto político en que le tocará sumarse a la cabeza de la organización, la representante destaca el respaldo que esperan seguir entregando al gobierno que por la composición del Parlamento no cuenta con los apoyos necesarios en diferentes materias, entre ellas en el tema de seguridad. No obstante, la abogada socialista reconoció que hay legisladores de la coalición que en su función parlamentaria han sido muy críticos con la gestión del Gobierno. “Yo soy una persona que suelo poder ser crítica, pero prefiero que las críticas se hagan en los espacios de conversación políticas y no a través de los medios de comunicación”, afirmó. A pesar de que el apoyo al Ejecutivo fue parte de su candidatura, Vodanovic destacó que “es la decisión del partido y no solo de una presidenta o presidente” continuar con la relación colaborativa que se ha mantenido con La Moneda. Participación de los socialistas: “Debemos entusiasmar a nuestros militantes” Una de las críticas que se registraron durante el proceso electoral del domingo en el PS fue la baja participación de los militantes en la votación. De los cerca de 40 mil socialistas convocados a elegir a sus autoridades, a penas unos 10 mil llegaron a marcar sus preferencias. Sobre el tema, Vodanovic comentó que es necesario mejorar la vinculación con la gente y sumar a nuevos militantes para fortalecer a la entidad como un organismo que impulsa cambios en la sociedad. “Tenemos que llamar a la gente, entusiasmarla, al igual que a nuestros militantes y personas que son del mundo del socialismo democrático y que por algún motivo no se han hecho parte del partido”, afirmó.

