405928a831

749869f2bb

Nacional Proceso Constituyente Sergio Galilea por avances en descentralización de la nueva Constitución: “Hace una apuesta por el desarrollo territorial de Chile muy poderosa” El académico de la INAP y ex subsecretario de Vivienda y Urbanismo aseveró que la propuesta de Constitución incluye avances fundamentales en materia de descentralización del país y un salto copernicano en el reconocimiento de la autonomía indígena. Diario Uchile Miércoles 18 de mayo 2022 10:37 hrs.

Whatsapp Tweet

En conversación con los periodistas Claudio Medrano y Juanita Rojas en la primera edición de Radioanálisis, el magíster en Planificación del Desarrollo Urbano y Regional, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, ex ministro de Bienes Nacionales y ex subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Sergio Galilea, abordó los avances en materia de descentralización en el borrador de la nueva Constitución. Un capítulo que según evaluó el otrora Intendente de la Región Metropolitana y de Los Lagos, radica, junto a la arista medio ambiental, en el cambio más radical en relación a la Constitución vigente. Y es que en materia de descentralización en el nuevo texto se construyen gobiernos regionales y gobiernos municipales que coexistirán con el gobierno central de una forma considerablemente más horizontal, destacó el académico, estableciéndose una relación de respecto con las entidades territoriales y particularmente con los municipios. “Esto no ha sido muy destacado, pero ciertamente la nueva propuesta Constitucional establece gobiernos municipales, establece incluso el concepto de comuna autónoma y el concepto de región autónoma”, valoró, acotando que “esa autonomía está en el margen de la competencia especifica de cada cual”. En esa línea aseveró que la propuesta de la Convención, “es sumamente más extensa y mucho más poderosa en términos de competencias y funciones de las entidades regionales y nacionales”, y que “de hecho define 21 competencias municipales específicas y 14 competencias regionales”. “El texto constitucional hace una apuesta por el desarrollo territorial, regional y municipal de Chile muy poderosa, se ubica en el contexto mismo de las experiencias internacionales más avanzadas en esta materia, avances en el concepto mismo del Estado regional que supera al Estado unitario centralista que ha sido propio de nuestros más de 200 años de estructura institucional, es decir, es probablemente un campo donde se producen una de las modificaciones más radicales, más fundamentales del texto constitucional”, relevó. En esa línea el ex subsecretario General de la Presidencia destacó que se contemple la acción intercomunal en el texto Constitucional, en cuanto “es más inteligente que tres o cuatro comunas juntas definan un plan regulador intercomunal y no lo hagan por comuna, lo que no los llevará a una cierta coherencia del manejo del espacio rural“. “El ministro (de Vivienda) Carlos Montes ha señalado la decisión de la administración muy fuertemente por hacer un nuevo ordenamiento territorial del espacio rural y que no tengamos un espacio rural totalmente dividido en loteos de 0,5 hectáreas que significa una forma de urbanización absolutamente irregular del campo. Bueno ese tipo de tareas pueden ser desarrollada desde el punto de vista intercomunal, es una posibilidad hoy día más activa que lo que teníamos antes“, puntualizó. No obstante, Galilea aseveró que una prueba de fuego respecto a la materialización de este diseño será el presupuesto 2023 en cuanto “la administración tiene que presentar propuestas que impliquen una elevación cualitativa del monto o del recurso que van a ser administrados por los gobiernos regionales autónomos. Esa señal va a ser muy importante a la que habrá que estar muy vigilante”. Por otro lado, indicó que aún queda pendiente en el texto constitucional “la ley de rentas subnacionales, ley de rentas municipales, que implica a qué otros ingresos, eventualmente tributos o derechos pueden aspirar tanto los municipios como los Gobiernos regionales”. En ese sentido el ex secretario de Estado aseveró que no todo se cierra con el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, sino que hay un desafío futuro que consiste en un régimen transicional y objetivos que ameritarán una cooperación del Gobierno. “Probablemente esta sea la administración más comprometida en ese sentido, el Presidente Boric dijo muy fuertemente a través del país que él esperaba asumir como Presidente con un conjunto de competencias y responsabilidades muy importantes y dejar la Presidencia de la República con menos competencias y recursos en clara alusión al hecho de que esas competencias deben ser efectivamente delegadas a las entidades regionales y locales”, consideró. En cuando a las aprensiones y las críticas expresadas respecto a una presunta escisión del Estado con el establecimiento del Estado regional y la autonomía de los territorios indígenas, Galilea subrayó que la nueva constitución resguarda la integridad el Estado nacional señalando que “todas estas autonomías se dan en el margen de la competencia especifica de cada entidad”. “Las entidades territoriales indígenas tienen un tipo de legislación particular o específica que tiene que ver con competencias ancestrales, con tradiciones culturales, hay que hacer una inmersión profunda en las características de cada uno de nuestros pueblos originarios, para señalar cuáles son esos elementos de tradición que es necesario cautelar, no sólo porque su autonomía debe ser respetada sino porque el respeto de esa autonomía es una de las ventajas de una nación que asume plenamente la existencia de pueblos originarios de verdad y creo que en ese sentido el avance es copernicano respecto a lo que teníamos“, valoró. En esa línea el académico señaló que aún cuando el concepto de Estado regional del borrador de la nueva Constitución es relativamente original, existen dos experiencias internacionales en materia de desarrollos territoriales que dan muestra de resultados sumamente positivos bajo este esquema: la unificación italiana y la colombiana, indicó. “Italia es un país lleno de particularidades en su territorio, particularidades culturales tremendas, Sicilia y Montalbano no tienen nada que ver con Milán, e Italia es un país que ha progresado muchísimo sobre la base del reconocimiento de su Estado regional y más cerca a nosotros el Estado Colombiano. Colombia aún en el marco de Estado unitario ha desarrollado gobiernos regionales y sobre todo gobiernos municipales extremadamente fuertes y significativos que han potenciado fuertemente el desarrollo colombiano y no menos importante, la fortaleza del Estado en todo el territorio, en un país que vivió una guerra civil de más de 40 años de modo que también el fortalecimiento de la estructura del Estado en cada una de las entidades territoriales hace que exista más fuertemente Estado”, aseveró.

En conversación con los periodistas Claudio Medrano y Juanita Rojas en la primera edición de Radioanálisis, el magíster en Planificación del Desarrollo Urbano y Regional, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, ex ministro de Bienes Nacionales y ex subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Sergio Galilea, abordó los avances en materia de descentralización en el borrador de la nueva Constitución. Un capítulo que según evaluó el otrora Intendente de la Región Metropolitana y de Los Lagos, radica, junto a la arista medio ambiental, en el cambio más radical en relación a la Constitución vigente. Y es que en materia de descentralización en el nuevo texto se construyen gobiernos regionales y gobiernos municipales que coexistirán con el gobierno central de una forma considerablemente más horizontal, destacó el académico, estableciéndose una relación de respecto con las entidades territoriales y particularmente con los municipios. “Esto no ha sido muy destacado, pero ciertamente la nueva propuesta Constitucional establece gobiernos municipales, establece incluso el concepto de comuna autónoma y el concepto de región autónoma”, valoró, acotando que “esa autonomía está en el margen de la competencia especifica de cada cual”. En esa línea aseveró que la propuesta de la Convención, “es sumamente más extensa y mucho más poderosa en términos de competencias y funciones de las entidades regionales y nacionales”, y que “de hecho define 21 competencias municipales específicas y 14 competencias regionales”. “El texto constitucional hace una apuesta por el desarrollo territorial, regional y municipal de Chile muy poderosa, se ubica en el contexto mismo de las experiencias internacionales más avanzadas en esta materia, avances en el concepto mismo del Estado regional que supera al Estado unitario centralista que ha sido propio de nuestros más de 200 años de estructura institucional, es decir, es probablemente un campo donde se producen una de las modificaciones más radicales, más fundamentales del texto constitucional”, relevó. En esa línea el ex subsecretario General de la Presidencia destacó que se contemple la acción intercomunal en el texto Constitucional, en cuanto “es más inteligente que tres o cuatro comunas juntas definan un plan regulador intercomunal y no lo hagan por comuna, lo que no los llevará a una cierta coherencia del manejo del espacio rural“. “El ministro (de Vivienda) Carlos Montes ha señalado la decisión de la administración muy fuertemente por hacer un nuevo ordenamiento territorial del espacio rural y que no tengamos un espacio rural totalmente dividido en loteos de 0,5 hectáreas que significa una forma de urbanización absolutamente irregular del campo. Bueno ese tipo de tareas pueden ser desarrollada desde el punto de vista intercomunal, es una posibilidad hoy día más activa que lo que teníamos antes“, puntualizó. No obstante, Galilea aseveró que una prueba de fuego respecto a la materialización de este diseño será el presupuesto 2023 en cuanto “la administración tiene que presentar propuestas que impliquen una elevación cualitativa del monto o del recurso que van a ser administrados por los gobiernos regionales autónomos. Esa señal va a ser muy importante a la que habrá que estar muy vigilante”. Por otro lado, indicó que aún queda pendiente en el texto constitucional “la ley de rentas subnacionales, ley de rentas municipales, que implica a qué otros ingresos, eventualmente tributos o derechos pueden aspirar tanto los municipios como los Gobiernos regionales”. En ese sentido el ex secretario de Estado aseveró que no todo se cierra con el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, sino que hay un desafío futuro que consiste en un régimen transicional y objetivos que ameritarán una cooperación del Gobierno. “Probablemente esta sea la administración más comprometida en ese sentido, el Presidente Boric dijo muy fuertemente a través del país que él esperaba asumir como Presidente con un conjunto de competencias y responsabilidades muy importantes y dejar la Presidencia de la República con menos competencias y recursos en clara alusión al hecho de que esas competencias deben ser efectivamente delegadas a las entidades regionales y locales”, consideró. En cuando a las aprensiones y las críticas expresadas respecto a una presunta escisión del Estado con el establecimiento del Estado regional y la autonomía de los territorios indígenas, Galilea subrayó que la nueva constitución resguarda la integridad el Estado nacional señalando que “todas estas autonomías se dan en el margen de la competencia especifica de cada entidad”. “Las entidades territoriales indígenas tienen un tipo de legislación particular o específica que tiene que ver con competencias ancestrales, con tradiciones culturales, hay que hacer una inmersión profunda en las características de cada uno de nuestros pueblos originarios, para señalar cuáles son esos elementos de tradición que es necesario cautelar, no sólo porque su autonomía debe ser respetada sino porque el respeto de esa autonomía es una de las ventajas de una nación que asume plenamente la existencia de pueblos originarios de verdad y creo que en ese sentido el avance es copernicano respecto a lo que teníamos“, valoró. En esa línea el académico señaló que aún cuando el concepto de Estado regional del borrador de la nueva Constitución es relativamente original, existen dos experiencias internacionales en materia de desarrollos territoriales que dan muestra de resultados sumamente positivos bajo este esquema: la unificación italiana y la colombiana, indicó. “Italia es un país lleno de particularidades en su territorio, particularidades culturales tremendas, Sicilia y Montalbano no tienen nada que ver con Milán, e Italia es un país que ha progresado muchísimo sobre la base del reconocimiento de su Estado regional y más cerca a nosotros el Estado Colombiano. Colombia aún en el marco de Estado unitario ha desarrollado gobiernos regionales y sobre todo gobiernos municipales extremadamente fuertes y significativos que han potenciado fuertemente el desarrollo colombiano y no menos importante, la fortaleza del Estado en todo el territorio, en un país que vivió una guerra civil de más de 40 años de modo que también el fortalecimiento de la estructura del Estado en cada una de las entidades territoriales hace que exista más fuertemente Estado”, aseveró.