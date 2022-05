76f0ec7f71

Nacional Política Proceso Constituyente Comisión de Normas Transitorias: Ministro Jackson plantea creación de una Comisión de Implementación El secretario de Estado profundizó sobre la propuesta del Ejecutivo, cuya función buscaría, entre otras cosas, elaborar una hoja de ruta para enfrentar el tránsito al nuevo régimen, de aprobarse la nueva Carta Fundamental. Natalia Palma Jueves 19 de mayo 2022 14:13 hrs.

Hasta la comisión de Normas Transitorias llegó la mañana de este jueves el ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, junto al subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi, para plantear las sugerencias del gobierno sobre la manera en que debiera realizarse el paso desde la actual a la nueva Constitución, en caso de ser aprobada. En la instancia, el secretario de Estado expuso una serie de consideraciones y apuntó que para que el proceso de transición sea exitoso, este tiene que entregar “certeza jurídica y garantías de los derechos de las personas”. Así, detalló que “un primer escenario creo no deseable es que las normas constitucionales que están en el articulado permanente no lleguen a verse materializadas y se transformen en lo que se conoce como ‘letra muerta’. Y, por otro lado, que existan normas que no sean aplicables, es decir, que no haya una forma de aplicación para que estas tengan una materialización y que, por lo tanto, en ese tránsito vayan generando o falta de garantías o falta de certeza”. De este modo, entre las sugerencias destaca la postergación de las normas referentes al nuevo Poder Legislativo hasta que entre en vigencia el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, con excepción de aquellas que refieren a los quórums para aprobación de las nuevas leyes. También apuntó a medidas relativas a la instalación de nuevos organismos, nombramiento de autoridades, mecanismos de democracia directa, creación de entidades territoriales, Sistema Nacional de Salud, gratuidad en la educación superior, entre otros. Sin embargo, una de las recomendaciones que llamó la atención fue sobre la creación de una Comisión de Implementación de la Nueva Constitución, cuya función consiste en la elaborar “una hoja de ruta con propuestas de legislación, adecuación normativa y políticas públicas” para enfrentar el tránsito al nuevo régimen. Asimismo, se plantea que la integración de la instancia estaría compuesta por personas nombradas por el Ejecutivo, “en base a los mecanismos y requisitos que la nueva Constitución disponga, asegurando que existan garantías de probidad y sistemas de control, pesos y contrapesos”. Dicha iniciativa no pasó inadvertida y generó reparos en ciertos sectores. La convencional Constanza Hube (UDI) cuestionó el sistema de designación de los miembros, mientras el convencional Fuad Chahín (DC) señaló ciertas “ambigüedades” sobre las facultades y competencias del organismo. Frente a estas dudas, el ministro Giorgio Jackson recordó que “este es un documento que nosotros elaboramos con menos de 24 horas de diferimiento del término de la redacción del borrador que ustedes entregaron. Por lo tanto, hay muchos aspectos que no tienen una definición concreta. Por ejemplo, cuál sería su composición”. “Nosotros lo que vemos aquí claramente es que, para poder generar las adecuaciones, hay algunas potestades que se podrían generar en el Ejecutivo que son más bien de carácter administrativo y que yo creo que es conveniente que el Ejecutivo se haga cargo y, por lo tanto, sea exigible al Ejecutivo que tenga que asumir esa responsabilidad para el buen funcionamiento del Estado”, afirmó. De todos modos, aclaró que “no es que el Ejecutivo reemplace en aquellas cosas fundamentales que requieren una nueva ley el rol legislativo, sino que tenga que presentar los proyectos en algún plazo que se determine por una comisión que pueda encontrar los plazos razonables para que sea implementable esta constitución, pero al mismo tiempo un contrapeso en el sentido de que, si no se logra legislar en cierto plazo, para que no se transforme en ‘letra muerta’, el Congreso Nacional tenga un incentivo a llegar a acuerdos para poder resolver los problemas y no perpetuarlos.” “Que no tengamos que 10, 15 años después haya una norma que todavía no tiene una legislación correspondiente para su implementación. Para eso creemos que tiene que haber un cruce de responsabilidades”, aseveró.

