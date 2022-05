76f0ec7f71

Nacional seguridad Felipe Delpin, por acuerdo nacional de seguridad: “Estamos absolutamente dispuestos a colaborar” La tratativa que suma Interior para avanzar en el acuerdo nacional de seguridad se da un día después que se confirmara el arribo de la abogada Ana Lya Uriarte como nueva Jefa de Gabinete de Siches. Diario Uchile Jueves 19 de mayo 2022 9:56 hrs.

Esta mañana arribaron a la sede de Gobierno la directiva de la Democracia Cristiana encabezada por el alcalde de la Granja, Felipe Delpin, para reunirse con la ministra del Interior, Izkia Siches. La cita tuvo el objeto de abordar el acuerdo nacional de seguridad que el Gobierno busca establecer con las bancadas parlamentarias, un consenso para lo cual el timonel de la falange extendió la total disponibilidad de la tienda a colaborar. “Ella (Ministra Siches) nos ha invitado a participar de algunas conversaciones, comisiones cuando se estén discutiendo estos temas y nosotros como Democracia Cristiana, como mesa nacional estamos absolutamente dispuestos a colaborar y apoyar en todo aquello que vaya en beneficio de nuestro país y de nuestra gente”. Por su parte, la tienda entregó a la jefa de Gabinete su propuesta integral de seguridad, a modo de “hacer valer nuestras opiniones, el trabajo que hacen nuestros expertos, nuestros parlamentarios que están preocupados y trabajando seriamente en todo lo que es seguridad”, adicionó el edil. “El mayor problema que tiene el país hoy día es sin lugar a dudas la seguridad. La violencia que vivimos en las calles, en el centro de las ciudades, que se vive en las poblaciones y territorios. El narcotráfico ha avanzado con fuerza, con armas, contratando niños y jóvenes para que les sirvan de soldados y microtraficantes. También, la violencia se ha apoderado de todo Chile”, sostuvo tras la cita. Por otro lado, Delpin se refirió al escenario en la Región de la Araucanía y el Biobío, llamando al Gobierno a persistir en el diálogo. Además abordó la decisión del Ejecutivo de no presentar querella contra el líder de la CAM, Héctor Llaitul, condenando su llamado a la resistencia armada en cuanto “sólo le hace daño al país”. Sin perjuicio de eso, puntualizó en que “hasta este momento sólo han sido declaraciones que no han pasado más allá y esperamos que eso no suceda”. “Debería Héctor Llaitul, yo diría, que él reflexione, que piense lo que está haciendo porque no es el camino. Nunca la violencia ha sido el camino para resolver los problemas. La violencia genera pobreza, genera muerte, genera dolor y esperamos que se busquen todos los canales para poder dialogar, conversar y llegar a un acuerdo”, expresó. La tratativa que suma Interior para avanzar en el acuerdo nacional de seguridad se da un día después que se confirmara el arribo de la abogada Ana Lya Uriarte -ex ministra de Michelle Bachelet- como nueva Jefa de Gabinete de Siches. Junto a ella se agregó a Vanessa Azócar, periodista que asume como Jefa de Comunicaciones de la Cartera. En tanto, Roberto Estay, ex Jefe de Gabinete de la médico, seguirá integrando el equipo.

