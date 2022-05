76f0ec7f71

638ff33e05

Proceso Constituyente Tammy Pustilnick: “Hay claridad que tenemos entregar un texto constitucional que le haga sentido a las personas” La co-coordinadora de la comisión de Armonización de la Convención Constitucional desestimó las críticas a la extensión del texto y afirmó que "hoy encontramos constituciones que abordan materias que en épocas pasadas eran desconocidas". Diario UChile Jueves 19 de mayo 2022 12:45 hrs.

Whatsapp Tweet

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la convencional co-coordinadora de la comisión de Armonización, Tammy Pustilnick, se refirió al trabajo que tendrá que realizar la instancia para dejar listo el texto que será propuesto a la ciudadanía el próximo 5 de julio. Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto del avance del proceso constituyente, la convencional señaló que “estoy bastante satisfecha de cómo vamos avanzando. Durante todo el proceso siempre hice un llamado de hacer el análisis al final de la semana. Todo lo que se ha establecido como objetivos se ha cumplido y cuando veíamos tan lejano cumplir en tiempo y forma con la presentación del borrador, la verdad es que ahora haber recibido formalmente el borrador de la nueva Constitución claramente es un éxito”. En ese sentido, la representante del distrito 20 valoró la forma en la que se establecieron los acuerdos al interior de la Convención y destacó que “hemos estado acostumbrados a que las constituciones se escriban entre cuatro paredes, no de una forma pública, transparente y también entre personas que fueron en su mayoría hombres y de una élite, entonces, la diversidad que hay dentro de la Convención Constitucional por supuesto que hacía más difícil llegar a puntos de encuentro y creo que esa es la gran virtud del resultado que tenemos de este borrador. Lograr acuerdos por a lo menos 103 personas da esa satisfacción de que es un texto transversal”. Respecto de la labor que tendrá que hacer la comisión de Armonización, la convencional explicó que “en el reglamento general de la Convención se señalan las atribuciones de la instancia. En términos generales esta comisión tiene el objetivo de hacer una revisión detallada de cada uno de los artículos del texto borrador para velar por la calidad técnica y la coherencia del texto”. “Si tu te vas al detalle, se señala de forma expresa que tenemos que levantar alertas relacionados con posibles inconsistencias, incongruencias, duplicidades, faltas de ortografía y gramaticales que encontremos en el borrador. Si bien en términos generales la comisión de Armonización puede entenderse en términos ambiguos, el reglamento es claro respecto de las atribuciones que tenemos“, agregó Pustilnick. Asimismo, la convencional recalcó que “dentro de las atribuciones que tenemos como comisión es entregar una propuesta de nueva constitución en un lenguaje claro y por eso hace unas semanas está trabajando una lingüista que revisó los 499 artículos del borrador y ella nos propone cambios en términos de la ortografía, gramaticales, de estilo, pero también de un lenguaje claro, porque nosotros tenemos claridad que no solamente tenemos que entregar un texto que tenga una buena calidad técnica-legislativa, sino que también le haga sentido a las personas”. Sobre las críticas que se han esgrimido hacia el borrador de la nueva constitución, la co-coordinadora de la comisión de Armonización afirmó que “es necesario recordar que este borrador fue escrito por siete comisiones distintas y por lo tanto el gran desafío es agarrar ese texto escrito por siete manos y darle una coherencia escrita por una sola mano“. La convencional destacó que “estamos haciendo historia no solo porque somos el primer país del mundo en escribir una constitución en paridad, para qué hablar de la visión de los pueblos originarios escribiendo esta constitución. Entonces, es muy virtuosa en el fondo mismo del texto porque viene a visibilizar las distintas demandas, de forma representativa que tenemos en el país”. Respecto del eventual crecimiento de la opción rechazo, la convencional Tammy Pustilnick señaló que “es importante afirmar que no podemos negar que la percepción de la población no es la misma que la de hace algunos meses atrás o como cuando partimos la Convención. Sin embargo, yo tengo la impresión que las encuestas deberían empezar a ir al alza porque gran parte de las razones por las que teníamos bajos números es porque, por supuesto, el trabajo de ciertas comisiones no ayudó dado se presentaron algunas iniciativas de norma que no eran transversales y que generaron mucha polémica”. Para Pustilnick, “este texto constitucional viene a cambiar el paradigma del rol del Estado en la prestación de derechos sociales básicos. Cambiamos la mirada de un Estado subsidiario y reconocemos a un Estado social y democrático de derechos. Ese es uno de los grandes titulares de esta nueva Constitución, por ende, el alto estándar en el reconocimiento de derechos humanos en este texto es tan importante”. Finalmente, respecto de las críticas a lo extenso del borrador, la convencional sostuvo que “no podemos juzgar la calidad técnica de una constitución por su extensión. En general se busca que una constitución sea minimalista o reduccionista, sin embargo, dadas las expectativas o las demandas de derechos sociales que existen, sabíamos que eso no iba a ocurrir en este proceso constituyente”. Por lo mismo, señala Pustilnick “el constitucionalismo ha experimentado una importante evolución en las últimas décadas y hoy encontramos muchos textos y constituciones que suelen abordar más materias que en épocas pasadas eran desconocidas o no formaban parte de la regulación constitucional”. Revisa la entrevista completa acá:

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la convencional co-coordinadora de la comisión de Armonización, Tammy Pustilnick, se refirió al trabajo que tendrá que realizar la instancia para dejar listo el texto que será propuesto a la ciudadanía el próximo 5 de julio. Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto del avance del proceso constituyente, la convencional señaló que “estoy bastante satisfecha de cómo vamos avanzando. Durante todo el proceso siempre hice un llamado de hacer el análisis al final de la semana. Todo lo que se ha establecido como objetivos se ha cumplido y cuando veíamos tan lejano cumplir en tiempo y forma con la presentación del borrador, la verdad es que ahora haber recibido formalmente el borrador de la nueva Constitución claramente es un éxito”. En ese sentido, la representante del distrito 20 valoró la forma en la que se establecieron los acuerdos al interior de la Convención y destacó que “hemos estado acostumbrados a que las constituciones se escriban entre cuatro paredes, no de una forma pública, transparente y también entre personas que fueron en su mayoría hombres y de una élite, entonces, la diversidad que hay dentro de la Convención Constitucional por supuesto que hacía más difícil llegar a puntos de encuentro y creo que esa es la gran virtud del resultado que tenemos de este borrador. Lograr acuerdos por a lo menos 103 personas da esa satisfacción de que es un texto transversal”. Respecto de la labor que tendrá que hacer la comisión de Armonización, la convencional explicó que “en el reglamento general de la Convención se señalan las atribuciones de la instancia. En términos generales esta comisión tiene el objetivo de hacer una revisión detallada de cada uno de los artículos del texto borrador para velar por la calidad técnica y la coherencia del texto”. “Si tu te vas al detalle, se señala de forma expresa que tenemos que levantar alertas relacionados con posibles inconsistencias, incongruencias, duplicidades, faltas de ortografía y gramaticales que encontremos en el borrador. Si bien en términos generales la comisión de Armonización puede entenderse en términos ambiguos, el reglamento es claro respecto de las atribuciones que tenemos“, agregó Pustilnick. Asimismo, la convencional recalcó que “dentro de las atribuciones que tenemos como comisión es entregar una propuesta de nueva constitución en un lenguaje claro y por eso hace unas semanas está trabajando una lingüista que revisó los 499 artículos del borrador y ella nos propone cambios en términos de la ortografía, gramaticales, de estilo, pero también de un lenguaje claro, porque nosotros tenemos claridad que no solamente tenemos que entregar un texto que tenga una buena calidad técnica-legislativa, sino que también le haga sentido a las personas”. Sobre las críticas que se han esgrimido hacia el borrador de la nueva constitución, la co-coordinadora de la comisión de Armonización afirmó que “es necesario recordar que este borrador fue escrito por siete comisiones distintas y por lo tanto el gran desafío es agarrar ese texto escrito por siete manos y darle una coherencia escrita por una sola mano“. La convencional destacó que “estamos haciendo historia no solo porque somos el primer país del mundo en escribir una constitución en paridad, para qué hablar de la visión de los pueblos originarios escribiendo esta constitución. Entonces, es muy virtuosa en el fondo mismo del texto porque viene a visibilizar las distintas demandas, de forma representativa que tenemos en el país”. Respecto del eventual crecimiento de la opción rechazo, la convencional Tammy Pustilnick señaló que “es importante afirmar que no podemos negar que la percepción de la población no es la misma que la de hace algunos meses atrás o como cuando partimos la Convención. Sin embargo, yo tengo la impresión que las encuestas deberían empezar a ir al alza porque gran parte de las razones por las que teníamos bajos números es porque, por supuesto, el trabajo de ciertas comisiones no ayudó dado se presentaron algunas iniciativas de norma que no eran transversales y que generaron mucha polémica”. Para Pustilnick, “este texto constitucional viene a cambiar el paradigma del rol del Estado en la prestación de derechos sociales básicos. Cambiamos la mirada de un Estado subsidiario y reconocemos a un Estado social y democrático de derechos. Ese es uno de los grandes titulares de esta nueva Constitución, por ende, el alto estándar en el reconocimiento de derechos humanos en este texto es tan importante”. Finalmente, respecto de las críticas a lo extenso del borrador, la convencional sostuvo que “no podemos juzgar la calidad técnica de una constitución por su extensión. En general se busca que una constitución sea minimalista o reduccionista, sin embargo, dadas las expectativas o las demandas de derechos sociales que existen, sabíamos que eso no iba a ocurrir en este proceso constituyente”. Por lo mismo, señala Pustilnick “el constitucionalismo ha experimentado una importante evolución en las últimas décadas y hoy encontramos muchos textos y constituciones que suelen abordar más materias que en épocas pasadas eran desconocidas o no formaban parte de la regulación constitucional”. Revisa la entrevista completa acá: