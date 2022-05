f24c592537

Periodista denuncia golpiza de carabineros: "Yo creo que quedé inconsciente porque no sé cuánto rato quedé ahí" María Soledad Osorio acudió a la tenencia de Linderos a presentar una denuncia y terminó siendo agredida por dos funcionarios. Delegación Provincial pidió un sumario interno y la intervención de la Fiscalía. Diario Uchile Viernes 20 de mayo 2022 12:12 hrs.

En estado de shock se mantiene la periodista María Soledad Osorio quien luego de ir a la tenencia en la localidad de Linderos en la comuna de Buin a poner una denuncia por hostigamiento en su contra, terminó siendo brutalmente agredida por personal de Carabineros, según acusa. El hecho se produjo cuando la profesional solicitó que se modificaran elementos de su constancia que no estaban incluidos en el relato que hizo el funcionario de guardia. Al negarse, Osorio relata que pidió hablar con un superior, pero fue rechazado aunque se escuchaban voces desde el interior del recinto. Fue en ese momento que aparecieron otros dos suboficiales, un sargento y un cabo, que comenzaron a agredirla. “Me agarran de los brazos, me azotan contra una pared, me caí. Yo soy de contextura delgada y ahí empezaron a pegarme, a agredirme. De repente sentí algo en la cara y ahí me dejaron botada”, relata Osorio en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile. La periodista agrega que “mientras ellos dos me agredían en el suelo, el otro que estaba de guardia miraba todo y solo se tocaba la cabeza. En ningún momento interrumpió, trató de ayudar, dijo que pararan, nada… se tocaba la cabeza”. Osorio cuenta que “quedé en el suelo, nadie me ayudó a levantarme. Yo creo que quedé inconsciente porque no sé cuánto rato quedé ahí”. La constatación de lesiones en un recinto médico establece una serie de golpes en diferentes partes del cuerpo, entre ellos hematomas en el rostro y la cabeza, así como en su parrilla costal y extremidades.

La periodista que se ha desempeñado en su época en la Intendencia Metropolitana y en municipios, agregó que Carabineros se ha negado a entregar antecedentes para respaldar su denuncia, a pesar que ya se inició un sumario interno en la institución policial. “Me dijeron que no había cámaras, lo cual me parece ridículo, insólito, mentiroso que no exista una cámara al interior de una tenencia. Pregunté si había un libro de registro de procedimientos, me dicen que no hubo ningún procedimiento serio en la noche, entonces me parece que también hay un encubrimiento entre ellos”, estimó. Además, puntualizó que “esto no puede quedar impune. Murió una colega (Francisca Sandoval) lo cual a mí me dejó muy impactada porque Carabineros estaban defendiendo a narcotraficantes del Barrio Meiggs en vez de estar defendiendo a la gente que se estaba manifestando pacíficamente el 1 de Mayo y los colegas que estaban trabajando… y una colega muere de un balazo en la cabeza. Y yo ahora voy a hacer una denuncia y entre dos me pegan”, indicó. Los antecedentes fueron conocidos por la Delegación Presidencial que solicitó a la Delegación de la Provincia del Maipo hacer las gestiones para develar lo ocurrido. Así lo precisó el delegado provincial Miguel Rojas, quien comentó a Radio y Diario Universidad de Chile que “se estableció por parte de Carabineros un sumario administrativo el que se está llevando a cabo y por parte de la PDI la denuncia del caso en donde se está actuando con la Fiscalía para poder esperar la orden de investigar y poder ahondar en el caso”. Rojas agregó que este “es un hecho gravísimo que no vamos a tolerar y vamos a tomar las acciones una vez realizadas las investigaciones que corresponden. No pueden ocurrir hechos de violencia, menos en los cuarteles policiales”, apuntó. El representante presidencial subrayó que “vamos a ser súper enérgicos en tomar acciones en cuanto se determinen las responsabilidades del tema. En temas de seguridad, claramente hoy día la sensación de la ciudadanía es que se está en deuda”, por lo que este tipo de situaciones agravan esa percepción de la gente. A las medidas adoptadas por la Delegación Presidencial se suma la intervención del Colegio de Periodistas y de la comisión de Derechos Humanos del Colegio Médico que respaldarán las acciones de la profesional de la prensa para que se castigue a los responsables de esta agresión en su contra ocurrida el domingo recién pasado.

