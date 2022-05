1ad5e6601f

Derechos Humanos Nacional Política Comisión Chilena de DDHH denunció ante la ONU graves vulneraciones contra defensores del organismo La CChDD pidió a la Relatora Especial de la ONU que visite el país para que constate esta situación producto de la sistemática y reiterada hostilidad de funcionarios policiales en contra de sus observadores. Diario Uchile Domingo 22 de mayo 2022 16:34 hrs.

La Comisión Chilena de Derechos Humanos, denunció ante la Relatora Especial sobre situación de los Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Mary Lawlor, los hechos que dan cuenta de graves vulneraciones cometidas en contra de defensores de derechos humanos del organismo y solicitó que visite Chile para que constate esta situación. En la carta denuncia, enviada el 22 de mayo 2022, el presidente de la CChDH, Carlos Margotta, señala que Carabineros realiza su función policial “en contravención a sus nuevos Protocolos para el mantenimiento y restablecimiento del orden público, Orden general Núm. 2870, publicada con fecha 20 de septiembre 2021”. Entre los hechos denunciados, destaca el caso de Javiera Monsalves Moya, quien acusa haber sido “brutalmente rociada con gas pimienta directamente en la cara y golpeada en ambos brazos” por parte de funcionarios de la 43° Sub Comisaría de Carabineros de Peñalolén el 8 de noviembre de 2020, cuando se acercó a conocer el nombre de personas detenidas en las inmediaciones de Avda. Los Presidentes con Avda. Caracas. Otro de los casos es el de Marcela Tapia Pérez, quien indica que el día 11 de diciembre de 2020, fue “reducida, golpeada en el suelo y quemada con gas pimienta por FF.EE. por el solo hecho de grabar una detención ilegítima y abusiva”. La denuncia también considera hechos ocurridos los días 27 de noviembre, 4 de diciembre y 18 de diciembre 2020, fechas en que hubo “denegación de servicio” a defensores de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, por parte de funcionarios de Carabineros de la 3era Comisaría de Santiago que, pese a la debida presentación de credenciales, los observadores de derechos humanos no tuvieron acceso al listado de detenidos, indicándose que esta no sería entregada “ya que para ellos la Comisión Chilena de Derechos Humanos no está reconocida como institución en la materia”, por lo que sólo la proporcionarían a funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a los defensores públicos y a los de la Defensoría de la Niñez. Además, la denuncia destaca los antecedentes que afectó a las defensoras de la CChDH, Karen Alanís López, Eliana Arias y Marcela García, que fueron “víctimas de amedrentamiento e impedidos de transitar libremente por el Puente Pio Nono, cuando en el sector se encontraba el carro lanza aguas, carro lanza gases, buses institucionales”. También denuncia la detención ilegal de la defensora, Eliana Arias Bustos y Carolina Correa Castro, agredida por funcionarios de Carabineros e impactada por el carro lanza aguas durante una manifestación que se desarrollaba en el centro de Santiago en los hechos ocurridos el 1 de Mayo, Día del Trabajador, donde resultó herida a bala, Francisca Sandoval Astudillo, quien falleció el 12 de mayo de 2022. Finalmente, la carta de la CChDD denuncia que ese día “un grupo de cinco mujeres defensoras de la CChDH, Karen Alanís López, Eliana Arias Bustos, Carolina Correa Castro, Ingrid Jara Aedo y Elizabeth Villalón Blázquez, fueron víctimas de hostigamiento, amedrentamiento y agresión, en el sector de Namur con Alameda, por parte de un piquete de Carabineros que se mofó de ellas y les enrostró que la Comisión Chilena de Derechos Humanos hubiera interpuesta una querella en contra del actual Director General de Carabineros”.

