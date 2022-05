95d21d9a63

Proceso Constituyente Cristián Monckeberg: "Entiendo que la Constitución no pueda ser la casa de todos, pero sí debe interpretar a una gran mayoría" El convencional de Vamos por Chile evaluó lo que ha sido el proceso constitucional y dijo lamentar que no se haya hecho un esfuerzo por incorporar las propuestas de su sector al texto. Diario UChile Lunes 23 de mayo 2022 12:53 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el convencional de Vamos por Chile, Cristián Monckeberg, se refirió al avance del proceso constitucional y la recta final con la conformación de las comisiones de armonización, normas transitorias y preámbulo. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de su evaluación del borrador de la nueva constitución, el convencional señaló que “ha sido un trabajo bien intenso y además de mucho esfuerzo y conocimiento, de trabajo de los diferentes convencionales y sus equipos técnicos. Evidentemente el borrador no es lo que quisiésemos todos, es un texto que produce diferencias, incertezas para algunos y la evaluación ciudadana lo está reflejando así”. En ese sentido, el convencional agregó que “una de las razones de poder redactar una constitución que reflejara más el pensamiento de nuestro sector fue el no haber conseguido una mejor votación en la elección de los convencionales. No digo para bloquear, pero sí para haber provocado acuerdos distintos, pero la realidad indica que hay una mayoría de izquierdas y esas izquierdas fueron las que construyeron la mayoría de 103 convencionales”. El exparlamentario recalcó que “circunstancialmente la Convención quedó conformada de esa manera y cuando uno mira otros órganos que son elegidos democráticamente las conformaciones no son de ese tipo, hay mayores equilibrios. Mirándolo desde nuestro punto de vista eso permitió una construcción de una Constitución donde las mayorías se construyeron desde los colectivos de izquierda. No digo que eso sea malo, a mí no me interpreta y creo que ahí hubo un problema”. El exministro de Sebastián Piñera sostiene que “en nuestro sector sí hubo ganas de participar, algunos con mayor optimismo que otros, pero en general con bastante interés. Complotó contra este entusiasmo que quienes estaban al medio en una primera etapa no jugaron el rol que deberían haber jugado. El Frente Amplio podría haber jugado un mejor rol de articulación y creí que ahí podría haber existido un esfuerzo mayor. Se hizo al final y, en ese sentido, el Partido Socialista sí intentó jugar ese rol e intentó articular con las limitaciones que tenía”. “A esta Convención no solo llegaron partidos, sino que también movimientos independientes con sus propios intereses y muchos de esos movimientos no actuaron sistémicamente sino que empujaron su bandera y eso no es algo que se les pueda reprochar, pero sí habían otros que venían desde el mundo más político que debieron hacer ese esfuerzo de construir algo más amplio”, agregó Monckeberg. Respecto de cuáles son los aspectos que le generan más dudas respecto del texto constitucional, el convencional de Vamos por Chile detalló que “la plurinacionalidad, en cuanto a las consecuencias y la implementación, creo que está yendo mucho más allá de lo que la institucionalidad chilena podrá implementar de buena manera. La bajada en administración de justicia, en autonomías territoriales, la restitución inmediata de tierras o la bajada política con la presencia de escaños en la administración del Estado puede ser de compleja instalación”. “Con un poco mayor de apertura y de visión de mediano plazo se podrían haber resuelto estas materias de mejor manera, pero se fueron complicando y han provocado que quizás la ciudadanía no sienta propias o no se sienta interpretada por esas normas”, recalcó el convencional. Finalmente, respecto de si votará a favor o en contra de la propuesta de texto constitucional, Cristián Monckeberg señaló que “yo creo que quienes estamos en la Convención tenemos que, al menos, terminar el proceso. Es lo más razonable tomando en cuenta la gente que nos ha apoyado y asesorado y luego de eso opinar. Sí entiendo que la Constitución no pueda ser la casa de todos, pero sí debe interpretar a una gran mayoría porque no es un gobierno el que se elige, sino que un texto que debe durar décadas y, en ese sentido, se debió hacer un esfuerzo por haber interpretado a una gran mayoría y eso es algo que lamento”. Revisa la entrevista completa acá:

