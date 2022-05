95d21d9a63

Entrevista Nacional Política Proceso Constituyente Pueblos originarios Natividad Llanquileo: “Estamos frente a un Estado con todo el aparato para poder reprimir” La convencional mapuche proyectó que las salidas territoriales programadas esta semana en la Convención les dará "tranquilidad a la gente" sobre los avances del proceso y criticó al gobierno por aplicar nuevamente un estado de excepción en el sur. Natalia Palma Lunes 23 de mayo 2022 17:31 hrs.

Tras finalizar su viaje a la Región de Antofagasta, siguen los trabajos en las comisiones de Preámbulo, Normas Transitorias y de Armonización para pulir el borrador de la nueva Constitución. En el caso de la primera, los convencionales tendrán hasta el 24 de mayo para ingresar enmiendas a las cinco propuestas de texto introductorio de la Carta Fundamental. Mismo plazo tendrá la segunda instancia para hacer lo propio sobre las disposiciones transitorias emanadas de las comisiones temáticas. De ahí ambas estarán citadas para votar sus respectivas definiciones el próximo jueves. Por su parte, la comisión de Armonización deberá votar mañana la propuesta de la Secretaría Técnica respecto de la distribución de los 499 artículos que componen el borrador constitucional. Además, esta semana iniciará el trabajo territorial en la que los convencionales estarán en sus territorios dando cuenta de los avances del proceso, mediante las jornadas denominadas “Hablemos de un Chile Justo”, que se efectuarán entre el 27 y 29 de mayo. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la convencional mapuche e integrante de esta última comisión, Natividad Llanquileo, profundizó sobre la recta final del organismo y destacó que si bien en Armonización pueden definir qué se entiende por incoherencias o incongruencias, “no podemos modificar lo ya aprobado por el pleno. Si eso llegara a suceder, siempre es el pleno el que tiene la última palabra”. Asimismo, proyectó que las salidas territoriales que estarán desarrollando algunos convencionales les dará “tranquilidad a la gente” y que muchos de ellos, incluso, “van a tener que desmentir” las noticias falsas que han estado circulado. “Sin duda vivimos un tiempo político que no deja de ser complejo, creo que eso no lo debemos desconocer, pero sí también ser conscientes de que lamentablemente todo el trabajo que se ha ido desarrollando no se ha logrado visibilizar hacia afuera, y a veces pareciera ser que cuando no se tiene la información no se ha estado avanzando”, reconoció. Esto último, a propósito de los resultados de los últimos sondeos de opinión que siguen posicionando a la opción de Rechazo por sobre el Apruebo, de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. En ese sentido, planteó que “cuando nosotros hemos dado a conocer todos los avances que hay y el trabajo va estar listo en la fecha indicada, la percepción es distinta. Ayer tuve una reunión con personas de varios territorios que estaban muy interesadas y que quieren seguir informadas de los contenidos de la nueva Constitución. Entonces, cuando la gente tiene acceso a la información cambia la percepción”. Gobierno y estado de excepción En cuanto a los hechos de violencia que se siguen suscitando en el sur del país, la convencional Natividad Llanquileo fue crítica de la decisión del gobierno de instaurar un estado de excepción “acotado” en la Región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío. “Creo que es una irresponsabilidad por parte de los diferentes gobiernos haber aplicado un estado de excepción y especialmente en este gobierno cuando se supone que es uno que iba a tener mucha más apertura especialmente a las conversaciones, y producto de que también es un gobierno que conoce la demanda del pueblo mapuche y que no ha querido dar respuesta”, apuntó. En esa línea, cuestionó que “en solo un intento, ellos en dos meses sienten que el proceso de conversación no avanza y, por lo tanto, hay que aplicar un estado de excepción. Entonces, es súper complejo ese escenario porque estamos viéndolo de forma bien gráfica. Estamos frente a un Estado con todo el aparato para poder reprimir”. “Este es un tema político que no resuelve haciendo política, tal como nos dijeron algunos hermanos el otro día, con la pistola en la mesa. Eso no va a ayudar a resolver el problema, los estados de excepción y la militarización en territorio mapuche lo único que ha hecho es incrementar todo lo que ha estado pasando”, aseveró. Por lo mismo, enfatizó que “el gobierno siempre debiera demostrar que está dispuesto a dialogar y a buscar soluciones. El pueblo mapuche siempre ha sido muy dialogante en resolver sus problemas, pero hasta el momento no ha tenido respuestas. Entonces, obviamente también hay un cansancio, más que diálogo se buscan respuestas, hechos concretos, porque las demandas están sumamente claras, el gobierno es el que tiene la solución en sus manos no los pueblos indígenas”.

