a238abb998

fcfc03c655

Medio Ambiente Minería Nacional Proceso Constituyente Convencionales desestimaron dichos del presidente de la Sonami por eventual nacionalización de la industria minera Según comentó el líder del gremio "persisten varias amenazas" sobre el tema en las comisiones de Normas Transitorias y de Armonización. "No existe posibilidad de que se apruebe algo así", adelantaron integrantes de dichas instancias. Natalia Palma Miércoles 25 de mayo 2022 15:28 hrs.

Whatsapp Tweet

A través de una carta enviada a los asociados del gremio minero, el presidente de la Sociedad de Minería (Sonami), Diego Hernández, manifestó su preocupación por el impacto que pueda tener en el rubro las determinaciones de la Convención Constitucional. El líder gremial advirtió que “persisten varias amenazas”, tanto en el articulado de normas transitorias como en el proceso de armonización, añadiendo que “nos preocupa el que la comisión de Medioambiente haya incluido -tramposamente- entre las normas transitorias artículos que fueron votados y rechazados por el pleno, como la nacionalización de la minería y las autorizaciones administrativas, según consignó El Mercurio. Asimismo, manifestó sus reparos respecto al marco normativo en materia de concesiones mineras y la ampliación de restricciones ambientales, además de restricciones derivadas del “sesgo indigenista y la autonomía de las comunas”. La convencional del pueblo colla, Isabel Godoy, quien también integró la comisión de Medioambiente, aclaró que la incorporación de normas transitorias sobre nacionalización de la industria minera se enmarcó en un contexto en el que todavía no estaba resuelto el pronunciamiento del pleno respecto del último informe emanado por la instancia, el cual se desarrolló el pasado 14 de mayo. En ese sentido, sostuvo que “cuando estábamos votando las transitorias estaba en curso el informe de la comisión que debía ser votado el día sábado en el pleno, era el último informe, y el reglamento dice que podíamos votar transitorias aun cuando no estuviesen aprobados todos los informes”. Por lo mismo, señaló que “nosotros no sabíamos lo que iba a pasar el sábado en el pleno, no sabíamos que los convencionales del Frente Amplio, del PS y los INN iban a votar en contra de esa norma”. En todo caso, adelantó que para la votación de las indicaciones de mañana jueves “lo más probable es que lleguemos a un consenso de que se van a suprimir, o sea, igual hay que votarlas, pero no creo que sobrevivan en realidad”. La convencional de Independientes No Neutrales, Lorena Céspedes, dijo entender “estas alertas por parte de los gremios, de los empresarios, pero ya se vio en las normas definitivas que no existe una posibilidad de que se apruebe algo así. Por lo tanto, veo muy difícil que en las normas transitorias ocurra lo mismo. Hago un llamado a la calma en el sentido de que finalmente es el pleno el que toma la decisión de qué es lo que es mejor para nuestro país”. “Dentro del reglamento que tenemos en la Convención no existe directamente una admisibilidad o inadmisibilidad de alguna norma presentada. Por lo tanto, es parte de la mecánica procesar todas las normas. Ahora, nuevamente ocurre que es el pleno el que toma la decisión respecto a esas normas y lo más probable es que no sean consideradas”, recalcó. En tanto, el convencional independiente, Mauricio Daza, recordó que “el pleno de la Convención aprobó la nacionalización de las sustancias minerales en términos similares a la reforma constitucional de 1971. Lo que se rechazó fue la nacionalización de las empresas privadas mineras. En ese contexto, las normas transitorias que traten de volver al debate sobre este último punto la verdad es que no tienen mucho futuro en el pleno”. En esa línea, manifestó que hay que tener presente “que más del 75% de las normas que fueron ‘revividas’ por parte de las comisiones al pleno de la Convención fueron rechazadas y no se incluyeron en el borrador de nueva Constitución. Así que yo creo que en esta materia hay que tener prudencia y hay que esperar finalmente lo que va a ser el resultado del proceso que va a terminar en un mes y medio más”. Cabe señalar que la comisión de Normas Transitorias votará las indicaciones ingresadas a las propuestas emanadas por las instancias temáticas este jueves 26 de mayo, en una sesión convocada a partir de las 09:30 horas.

A través de una carta enviada a los asociados del gremio minero, el presidente de la Sociedad de Minería (Sonami), Diego Hernández, manifestó su preocupación por el impacto que pueda tener en el rubro las determinaciones de la Convención Constitucional. El líder gremial advirtió que “persisten varias amenazas”, tanto en el articulado de normas transitorias como en el proceso de armonización, añadiendo que “nos preocupa el que la comisión de Medioambiente haya incluido -tramposamente- entre las normas transitorias artículos que fueron votados y rechazados por el pleno, como la nacionalización de la minería y las autorizaciones administrativas, según consignó El Mercurio. Asimismo, manifestó sus reparos respecto al marco normativo en materia de concesiones mineras y la ampliación de restricciones ambientales, además de restricciones derivadas del “sesgo indigenista y la autonomía de las comunas”. La convencional del pueblo colla, Isabel Godoy, quien también integró la comisión de Medioambiente, aclaró que la incorporación de normas transitorias sobre nacionalización de la industria minera se enmarcó en un contexto en el que todavía no estaba resuelto el pronunciamiento del pleno respecto del último informe emanado por la instancia, el cual se desarrolló el pasado 14 de mayo. En ese sentido, sostuvo que “cuando estábamos votando las transitorias estaba en curso el informe de la comisión que debía ser votado el día sábado en el pleno, era el último informe, y el reglamento dice que podíamos votar transitorias aun cuando no estuviesen aprobados todos los informes”. Por lo mismo, señaló que “nosotros no sabíamos lo que iba a pasar el sábado en el pleno, no sabíamos que los convencionales del Frente Amplio, del PS y los INN iban a votar en contra de esa norma”. En todo caso, adelantó que para la votación de las indicaciones de mañana jueves “lo más probable es que lleguemos a un consenso de que se van a suprimir, o sea, igual hay que votarlas, pero no creo que sobrevivan en realidad”. La convencional de Independientes No Neutrales, Lorena Céspedes, dijo entender “estas alertas por parte de los gremios, de los empresarios, pero ya se vio en las normas definitivas que no existe una posibilidad de que se apruebe algo así. Por lo tanto, veo muy difícil que en las normas transitorias ocurra lo mismo. Hago un llamado a la calma en el sentido de que finalmente es el pleno el que toma la decisión de qué es lo que es mejor para nuestro país”. “Dentro del reglamento que tenemos en la Convención no existe directamente una admisibilidad o inadmisibilidad de alguna norma presentada. Por lo tanto, es parte de la mecánica procesar todas las normas. Ahora, nuevamente ocurre que es el pleno el que toma la decisión respecto a esas normas y lo más probable es que no sean consideradas”, recalcó. En tanto, el convencional independiente, Mauricio Daza, recordó que “el pleno de la Convención aprobó la nacionalización de las sustancias minerales en términos similares a la reforma constitucional de 1971. Lo que se rechazó fue la nacionalización de las empresas privadas mineras. En ese contexto, las normas transitorias que traten de volver al debate sobre este último punto la verdad es que no tienen mucho futuro en el pleno”. En esa línea, manifestó que hay que tener presente “que más del 75% de las normas que fueron ‘revividas’ por parte de las comisiones al pleno de la Convención fueron rechazadas y no se incluyeron en el borrador de nueva Constitución. Así que yo creo que en esta materia hay que tener prudencia y hay que esperar finalmente lo que va a ser el resultado del proceso que va a terminar en un mes y medio más”. Cabe señalar que la comisión de Normas Transitorias votará las indicaciones ingresadas a las propuestas emanadas por las instancias temáticas este jueves 26 de mayo, en una sesión convocada a partir de las 09:30 horas.