ec7b84227c

41a8291892

Entrevista Nacional Política seguridad Felipe Agüero: “Es equivocado pensar que el estado de emergencia pueda llevar a resultados de corto plazo” El académico y doctor en Ciencia Política planteó la necesidad de una política de largo plazo que contemple el fortalecimiento de las policías y la incorporación de todos los actores involucrados dentro del conflicto en el sur del país. Diario Uchile Jueves 26 de mayo 2022 9:41 hrs.

Whatsapp Tweet

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el doctor en Ciencia Política y académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Felipe Agüero, abordó los últimos acontecimientos en la Región de la Araucanía, marcado por la muerte del trabajador mapuche Segundo Catril Neculqueo el pasado martes. Para el docente “lo ocurrido en la semana es que hay un ascenso en la actividad de violencia que alcanza ahora a niveles de llegar al asesinato de trabajadores. Creo que era previsible, esta es una situación que ha venido escalando y es producto de lo que ha sido la inacción de los gobiernos en las últimas décadas en materia de enfrentar la situación que ocurre en el sur y que tiene que ver fundamentalmente con una falta de política centrada en la cuestión de las tierras”. “Hoy estas cuestiones emergen con mucha fuerza y ponen al gobierno en una situación de presión generalizada que creo no le está permitiendo enfrentar el tema con una política clara de corto, mediano y largo plazo. Es equivocado pensar que el estado de emergencia y que su profundización pueda llevar a resultados de corto plazo”, afirmó. En ese sentido, planteó que “hacia el futuro lo que hay que ir pensando es ciertamente el fortalecimiento de la policía, aumentar la presencia policial y sobre todo mejorar la calidad de su presencia. Sin duda que para trabajar a largo plazo en este contexto hay que tener un mayor control, pero además tener mayor información. Se está hace mucho tiempo trabajando sobre una base de supuestos, de ignorancia, de poco conocimiento de lo que está ocurriendo, de quienes son las bandas delincuenciales que se mezclan con situaciones más políticas. Es en esos planos donde hay que ir avanzando”. Asimismo, sostuvo que “creo que en el largo plazo hay que diseñar una política que no incluya la presencia militar, pero sí una presencia policial más efectiva y más inteligente. Sin duda que esa parte no va a tener resultado si no va enmarcada dentro de una política más general que incluya esos elementos, pero sobre todo una política clara en materia de restitución de tierras”. Desde esa perspectiva, Agüero respaldó los dichos del senador de la DC, Francisco Huenchumilla, quien emplazó al Ejecutivo a buscar un acuerdo político entre el Estado y las forestales. “Se plantea la necesidad de un llamado a los empresarios forestales a ser parte una solución dirigida por gobierno, no sé en qué consiste ese llamado específicamente, pero lo que apunta es que tiene que haber una política más consistente, más enérgica en convocar a todos los actores involucrados”. Con todo, reconoció que “el gobierno está realmente metido en una situación de gran dificultad porque se ve presionado a responder más que a desarrollar una iniciativa de largo plazo. El gobierno llegó con una muy buena intención de darle prioridad a esta problemática, poniendo a cargo de la situación al Ministerio de Interior dando una señal. Desgraciadamente, en el inicio de su postura demostró que no tenía una política clara y eso quedó de manifiesto en el fracaso de esa misión de la ministra en Temucuicui”. En cuanto al abordaje de los hechos delictuales el académico sostuvo que “el valor de una política coherente que incluya a todos los elementos necesarios y que sea canalizada desde un liderazgo claro en el gobierno es que permite, al mismo tiempo que se imponen las soluciones de largo plazo, justificar o darle más sentido a una política clara de orden público”. “Poner militares en los caminos van a hacer lo que los militares en los caminos pueden hacer, que es chequear, prevenir, pero no van a solucionar el problema de las organizaciones de las bandas criminales que existen y que se desarrollan. Eso requiere lo que todo trabajo policial necesita en estas materias, que es información y acción”, aseveró.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el doctor en Ciencia Política y académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Felipe Agüero, abordó los últimos acontecimientos en la Región de la Araucanía, marcado por la muerte del trabajador mapuche Segundo Catril Neculqueo el pasado martes. Para el docente “lo ocurrido en la semana es que hay un ascenso en la actividad de violencia que alcanza ahora a niveles de llegar al asesinato de trabajadores. Creo que era previsible, esta es una situación que ha venido escalando y es producto de lo que ha sido la inacción de los gobiernos en las últimas décadas en materia de enfrentar la situación que ocurre en el sur y que tiene que ver fundamentalmente con una falta de política centrada en la cuestión de las tierras”. “Hoy estas cuestiones emergen con mucha fuerza y ponen al gobierno en una situación de presión generalizada que creo no le está permitiendo enfrentar el tema con una política clara de corto, mediano y largo plazo. Es equivocado pensar que el estado de emergencia y que su profundización pueda llevar a resultados de corto plazo”, afirmó. En ese sentido, planteó que “hacia el futuro lo que hay que ir pensando es ciertamente el fortalecimiento de la policía, aumentar la presencia policial y sobre todo mejorar la calidad de su presencia. Sin duda que para trabajar a largo plazo en este contexto hay que tener un mayor control, pero además tener mayor información. Se está hace mucho tiempo trabajando sobre una base de supuestos, de ignorancia, de poco conocimiento de lo que está ocurriendo, de quienes son las bandas delincuenciales que se mezclan con situaciones más políticas. Es en esos planos donde hay que ir avanzando”. Asimismo, sostuvo que “creo que en el largo plazo hay que diseñar una política que no incluya la presencia militar, pero sí una presencia policial más efectiva y más inteligente. Sin duda que esa parte no va a tener resultado si no va enmarcada dentro de una política más general que incluya esos elementos, pero sobre todo una política clara en materia de restitución de tierras”. Desde esa perspectiva, Agüero respaldó los dichos del senador de la DC, Francisco Huenchumilla, quien emplazó al Ejecutivo a buscar un acuerdo político entre el Estado y las forestales. “Se plantea la necesidad de un llamado a los empresarios forestales a ser parte una solución dirigida por gobierno, no sé en qué consiste ese llamado específicamente, pero lo que apunta es que tiene que haber una política más consistente, más enérgica en convocar a todos los actores involucrados”. Con todo, reconoció que “el gobierno está realmente metido en una situación de gran dificultad porque se ve presionado a responder más que a desarrollar una iniciativa de largo plazo. El gobierno llegó con una muy buena intención de darle prioridad a esta problemática, poniendo a cargo de la situación al Ministerio de Interior dando una señal. Desgraciadamente, en el inicio de su postura demostró que no tenía una política clara y eso quedó de manifiesto en el fracaso de esa misión de la ministra en Temucuicui”. En cuanto al abordaje de los hechos delictuales el académico sostuvo que “el valor de una política coherente que incluya a todos los elementos necesarios y que sea canalizada desde un liderazgo claro en el gobierno es que permite, al mismo tiempo que se imponen las soluciones de largo plazo, justificar o darle más sentido a una política clara de orden público”. “Poner militares en los caminos van a hacer lo que los militares en los caminos pueden hacer, que es chequear, prevenir, pero no van a solucionar el problema de las organizaciones de las bandas criminales que existen y que se desarrollan. Eso requiere lo que todo trabajo policial necesita en estas materias, que es información y acción”, aseveró.