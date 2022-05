1ab90cfa2f

5059ed0239

Derechos Humanos Educación Nacional Plebiscito Proceso Constituyente Presidente Boric: “El Congreso tiene todas las potestades para poder debatir democráticamente en función de los quórum que la Constitución establezca” Ante el debate de los 2/3 propuestos en la Convención para que la actual legislatura modifique la nueva Carta Fundamental, afirmó que "los quórum tienen que operar in actum" y no ser especiales "para una legislatura en particular". Diario Uchile Sábado 28 de mayo 2022 14:32 hrs.

Whatsapp Tweet

El Presidente Gabriel Boric presentó este sábado la campaña institucional para el Plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. “Hagamos historia“, éste es el nombre de la iniciativa que constará de tres etapas. En esta primera presentación difundirán información del proceso constituyente. Luego, con el texto final que se está debatiendo en la Convención , se centrarán en impulsar el debate y discusión de los contenidos de la propuesta para una nueva Carta Fundamental. En la última etapa, se difundirán los locales de votación considerando el cambio en la legislación que ahora permite asignar estos recintos como los más cercanos al domicilio de cada persona. “Como gobierno vamos a cumplir con el deber que tenemos de informar a la ciudadanía cuáles son las alternativas, considerando que ambas alternativas en juego, tanto Apruebo como Rechazo, son legítimas, y son ante las cuales los chilenos y chilenas se van a tener que pronunciar el próximo 4 de septiembre”, aseveró el mandatario. El presidente Boric afirmó que “no nos corresponde a nosotros como Gobierno, más allá de que cada uno tiene sus opciones personales, decirle a los chilenos cómo tienen que votar. Cada uno lo decidirá en conciencia, leyendo el texto, informándose y debatiendo, pero para mí es un orgullo ser parte de esta campaña informativa”. Hoy damos inicio a la iniciativa de voto informado, en la que junto al @gobiernodechile tomamos la responsabilidad de informar y entregar las herramientas necesarias para ejercer un voto responsable, de cara al plebiscito constituyente.

Este 4 de septiembre #HagamosHistoria! pic.twitter.com/BBmYmZhbJb — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) May 28, 2022 Quórum y Nueva Constitución Este viernes, y luego de una reunión en La Moneda, el diputado Vlado Mirosevic escribió en twitter : “El ministro Giorgio Jackson nos informó a las bancadas oficialistas que el gobierno NO comparte propuesta de 2/3 que se le pretende imponer al Congreso para reformas constitucionales, por el contrario son partidarios de que nuevos quórum entren en vigencia inmediatamente”. El representante del Partido Liberal se refería a la iniciativa que se aprobó de forma preliminar con 24 votos a favor en la Comisión de Normas Transitorias y que deberá ser votada en el Pleno de la Convención Constitucional Sobre esto, hoy el presidente Boric fue consultado por la postura del gobierno : ¿están de acuerdo con aquel quórum o por la propuesta anterior de los 4/7? “Nuestra postura sobre este tema es que los quorum tienen que operar in actum, ¿Qué es lo que significa eso? Que no tiene que haber quórum especiales para una legislatura en particular” comentó. Por lo que aseguró que de aprobarse la nueva Constitución “el Congreso tiene todas las potestades para poder debatir democráticamente en función de los quórum que la Constitución establezca”. “Yo no creo que haya que hacer normas especiales, no creemos que haya que hacer normas especiales que rijan a un determinado Congreso a diferencia de otro”, agregó el jefe de Estado. No caer en “polémicas estériles” La ministra del Interior y Seguridad Pública, Iskia Siches, fue criticada por la oposición tras asegurar que “el evento que vivimos esta semana es de la máxima gravedad. No habíamos visto un atentado directo hacia civiles como lo vimos esta semana”, refiriéndose al asesinato del trabajador forestal Segundo Catril. “Cuando hablamos de Segundo Catril o de Juan Barrios, cuando hablamos de Camilo Catrillanca o Joel Ovalle, me desgarra el corazón y no olvidamos a ninguna de las víctimas. El matrimonio Luchsinger-Mckay y a todos quienes han perdido la vida producto de un conflicto en que el Estado no ha sido capaz de generar las condiciones para solucionarlo”. Con esas palabras el Presidente Gabriel Boric se refirió a la situación en la macrozona sur. Y agregó: “Yo lo que le pido a los parlamentarios, a nuestro mismo Gobierno, es que no caigamos, y en esto respaldo totalmente a la ministra del Interior, en polémicas estériles. Acá cada muerte, cada herido nos duele como país. Esto no puede ser una cuestión que se utilice para pegarle a un Gobierno u otro, es un problema de Estado”. Por otro lado, ante las posibles decisiones respecto del estado de excepción, el presidente Boric aseguró que han estado conversando con diferentes autoridades de la zona, ya que “hay que escuchar mucho”. En ese sentido, anunció que “el lunes vamos a comunicar cómo continuaremos con este proceso, pero nos mueve la convicción de que hay un problema político que es profundo y que para solucionarlo hay que poner mucho trabajo en la política de tierras, enfrentar el aislamiento, la pobreza, mejorar la conectividad de la zona”.

El Presidente Gabriel Boric presentó este sábado la campaña institucional para el Plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. “Hagamos historia“, éste es el nombre de la iniciativa que constará de tres etapas. En esta primera presentación difundirán información del proceso constituyente. Luego, con el texto final que se está debatiendo en la Convención , se centrarán en impulsar el debate y discusión de los contenidos de la propuesta para una nueva Carta Fundamental. En la última etapa, se difundirán los locales de votación considerando el cambio en la legislación que ahora permite asignar estos recintos como los más cercanos al domicilio de cada persona. “Como gobierno vamos a cumplir con el deber que tenemos de informar a la ciudadanía cuáles son las alternativas, considerando que ambas alternativas en juego, tanto Apruebo como Rechazo, son legítimas, y son ante las cuales los chilenos y chilenas se van a tener que pronunciar el próximo 4 de septiembre”, aseveró el mandatario. El presidente Boric afirmó que “no nos corresponde a nosotros como Gobierno, más allá de que cada uno tiene sus opciones personales, decirle a los chilenos cómo tienen que votar. Cada uno lo decidirá en conciencia, leyendo el texto, informándose y debatiendo, pero para mí es un orgullo ser parte de esta campaña informativa”. Hoy damos inicio a la iniciativa de voto informado, en la que junto al @gobiernodechile tomamos la responsabilidad de informar y entregar las herramientas necesarias para ejercer un voto responsable, de cara al plebiscito constituyente.

Este 4 de septiembre #HagamosHistoria! pic.twitter.com/BBmYmZhbJb — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) May 28, 2022 Quórum y Nueva Constitución Este viernes, y luego de una reunión en La Moneda, el diputado Vlado Mirosevic escribió en twitter : “El ministro Giorgio Jackson nos informó a las bancadas oficialistas que el gobierno NO comparte propuesta de 2/3 que se le pretende imponer al Congreso para reformas constitucionales, por el contrario son partidarios de que nuevos quórum entren en vigencia inmediatamente”. El representante del Partido Liberal se refería a la iniciativa que se aprobó de forma preliminar con 24 votos a favor en la Comisión de Normas Transitorias y que deberá ser votada en el Pleno de la Convención Constitucional Sobre esto, hoy el presidente Boric fue consultado por la postura del gobierno : ¿están de acuerdo con aquel quórum o por la propuesta anterior de los 4/7? “Nuestra postura sobre este tema es que los quorum tienen que operar in actum, ¿Qué es lo que significa eso? Que no tiene que haber quórum especiales para una legislatura en particular” comentó. Por lo que aseguró que de aprobarse la nueva Constitución “el Congreso tiene todas las potestades para poder debatir democráticamente en función de los quórum que la Constitución establezca”. “Yo no creo que haya que hacer normas especiales, no creemos que haya que hacer normas especiales que rijan a un determinado Congreso a diferencia de otro”, agregó el jefe de Estado. No caer en “polémicas estériles” La ministra del Interior y Seguridad Pública, Iskia Siches, fue criticada por la oposición tras asegurar que “el evento que vivimos esta semana es de la máxima gravedad. No habíamos visto un atentado directo hacia civiles como lo vimos esta semana”, refiriéndose al asesinato del trabajador forestal Segundo Catril. “Cuando hablamos de Segundo Catril o de Juan Barrios, cuando hablamos de Camilo Catrillanca o Joel Ovalle, me desgarra el corazón y no olvidamos a ninguna de las víctimas. El matrimonio Luchsinger-Mckay y a todos quienes han perdido la vida producto de un conflicto en que el Estado no ha sido capaz de generar las condiciones para solucionarlo”. Con esas palabras el Presidente Gabriel Boric se refirió a la situación en la macrozona sur. Y agregó: “Yo lo que le pido a los parlamentarios, a nuestro mismo Gobierno, es que no caigamos, y en esto respaldo totalmente a la ministra del Interior, en polémicas estériles. Acá cada muerte, cada herido nos duele como país. Esto no puede ser una cuestión que se utilice para pegarle a un Gobierno u otro, es un problema de Estado”. Por otro lado, ante las posibles decisiones respecto del estado de excepción, el presidente Boric aseguró que han estado conversando con diferentes autoridades de la zona, ya que “hay que escuchar mucho”. En ese sentido, anunció que “el lunes vamos a comunicar cómo continuaremos con este proceso, pero nos mueve la convicción de que hay un problema político que es profundo y que para solucionarlo hay que poner mucho trabajo en la política de tierras, enfrentar el aislamiento, la pobreza, mejorar la conectividad de la zona”.