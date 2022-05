7dc6651684

Diputados RN emplazan al gobierno a ampliar estado de excepción y facultades de las Fuerzas Armadas Los legisladores por la Región de la Araucanía comentaron que de lo contario se le estaría dando "una extremaunción a este enfermo que es la Macrozona Sur". Se espera que hoy lunes el Ejecutivo comunique nuevas definiciones sobre la medida. Diario Uchile Lunes 30 de mayo 2022 10:11 hrs.

A pocos días de que expire el estado de excepción acotado impulsado por el gobierno de Gabriel Boric para las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y en toda la Región de la Araucanía, parlamentarios de Renovación Nacional por la zona instaron a extender la aplicación de la medida. El diputado Miguel Mellado expresó que “la verdad es que a Gabriel Boric no le queda otra alternativa que no sea extender el estado de excepción. Esta tiene que ser sin ataduras de manos para las Fuerzas Armadas. Aquí no puede haber un estado de excepción acotado porque eso no sirve”. En ese sentido, detalló que “estoy en la carretera, acabo de pasar Collipulli y solamente vi un vehículo de Carabineros que estaba patrullando la zona (…) Señor Boric, su estado de excepción acotado es tan acotado que es de lunes a viernes en horario de oficina”. “Ni siquiera en la Ruta 5 Sur están los militares apostados en la carretera como debe ser el mandato. Si usted no extiende el estado de excepción sin ataduras, sin letra chica, sin que sea descafeinado, lo único que está haciendo es que le está dando una extremaunción a este enfermo que es la Macrozona Sur, producto del terrorismo”, recalcó el legislador por el Distrito 23. En tanto, el diputado Jorge Rathgeb dijo esperar que “el gobierno efectivamente amplíe el estado de excepción y no lo deje sin efecto y, además, que entregue mayores facultades y que no sea un estado de excepción acotado que, finalmente a la luz de todo lo que ha ocurrido, no tiene ningún objetivo”. En ese sentido, apuntó que “la ciudadanía de la Región de la Araucanía y la mayoría de los sectores políticos están de acuerdo con que debe ampliarse y extenderse las facultades de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden y la paz de la región. De otra manera, es absolutamente improcedente un estado de excepción tal cual está decretado”. Se espera que hoy lunes el Ejecutivo entregue nuevas definiciones en torno al estado de excepción, sobre el que se espera la ampliación por otros 15 días de la medida, en medio de los últimos hechos de violencia que han afectado al sur del país.

