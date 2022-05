Expertos descartaron posible intervencionismo electoral en campaña del gobierno sobre el proceso constituyente

7dc6651684

45a879b8d9

“Hagamos historia”, es el nombre de la campaña institucional que anunció el pasado sábado el Presidente Gabriel Boric con el objeto de informar a la ciudadanía sobre el proceso constituyente de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. En el marco del Día del Patrimonio, el mandatario detalló que la iniciativa estará compuesta por tres etapas, correspondientes a informar sobre el proceso como tal, discutir y debatir los contenidos de la propuesta de la nueva Carta Fundamental y entregar información respecto de los locales de votación habilitados. En ese contexto, el analista y profesor de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, sostuvo que “el gobierno tiene el mandato de realizar este tipo de actividades de difusión y educación. Creo que hasta el momento el video no hace alusión a alguna posición en particular, sino que manifiesta la importancia histórica de ser la primera vez que la ciudadanía va a poder tomar la decisión de ratificar la nueva Constitución. En esa perspectiva, creo que no está vulnerando la normativa”. Con todo, manifestó que respecto a los reparos por parte de sectores de derecha “cualquier persona está en posibilidad de reclamar. Creo que la Contraloría va a tener que decidir si esta es una manifestación que vulnera los principios de probidad y respecto de la inclinación que pueda tener el video. Es legítimo que se pida un pronunciamiento y es legítimo también que la Contraloría al final tome la decisión”. El académico de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, manifestó que “me parece positivo que el gobierno establezca una campaña para poder difundir no solamente los contenidos, sino que lo que se va a plebiscitar el próximo 4 de septiembre. Sin duda, por la importancia del proceso me parece que tiene un valor en sí mismo”. En ese sentido, recalcó que la iniciativa “me parece legítima y positiva en cuanto a información se refiere para tener un voto más informado. No sé si alguien podría decir si es una intervención, una intervención es llamar a votar por alguna de las dos opciones y por lo visto no me parece que aquello ocurra. Sin duda, el instructivo de Contraloría es mucho más extenso y habla de recursos públicos y que el gobierno debe permanecer en un cierto estado de neutralidad frente a las opciones. Eso lo tendrá que resolver si alguien tiene dudas”. Mientras el analista y académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, también compartió este diagnóstico y expresó que si bien la iniciativa contempla “una descripción neutral del proceso histórico que ha vivido el país, para algunos solamente está subrayando los aspectos positivos y, por lo tanto, sería un video tendencioso”. No obstante, consideró que “desde mi perspectiva lo único que hace el video oficial del gobierno es establecer un relato comparativo e histórico de las distintas constituciones. Yo no le daría mayor relevancia a este asunto, salvo que el gobierno comenzara a hacer circular videos en que claramente se marque una postura frente a alguna de las dos opciones en competencia”. La primera fase de la campaña “de la Constitución como patrimonio inmaterial” inició ayer domingo, coincidiendo con el Día del Patrimonio; la segunda, relativa a los contenidos aprobados en la nueva Constitución está prevista inicialmente para que se desarrolle entre el 15 y 20 de julio. Mientras la tercera, sobre el llamado del gobierno a la ciudadanía a votar y ser parte del proceso, se realizará durante los últimos 15 días previos al plebiscito de salida, el que tendrá carácter obligatorio.

“Hagamos historia”, es el nombre de la campaña institucional que anunció el pasado sábado el Presidente Gabriel Boric con el objeto de informar a la ciudadanía sobre el proceso constituyente de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. En el marco del Día del Patrimonio, el mandatario detalló que la iniciativa estará compuesta por tres etapas, correspondientes a informar sobre el proceso como tal, discutir y debatir los contenidos de la propuesta de la nueva Carta Fundamental y entregar información respecto de los locales de votación habilitados. En ese contexto, el analista y profesor de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, sostuvo que “el gobierno tiene el mandato de realizar este tipo de actividades de difusión y educación. Creo que hasta el momento el video no hace alusión a alguna posición en particular, sino que manifiesta la importancia histórica de ser la primera vez que la ciudadanía va a poder tomar la decisión de ratificar la nueva Constitución. En esa perspectiva, creo que no está vulnerando la normativa”. Con todo, manifestó que respecto a los reparos por parte de sectores de derecha “cualquier persona está en posibilidad de reclamar. Creo que la Contraloría va a tener que decidir si esta es una manifestación que vulnera los principios de probidad y respecto de la inclinación que pueda tener el video. Es legítimo que se pida un pronunciamiento y es legítimo también que la Contraloría al final tome la decisión”. El académico de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, manifestó que “me parece positivo que el gobierno establezca una campaña para poder difundir no solamente los contenidos, sino que lo que se va a plebiscitar el próximo 4 de septiembre. Sin duda, por la importancia del proceso me parece que tiene un valor en sí mismo”. En ese sentido, recalcó que la iniciativa “me parece legítima y positiva en cuanto a información se refiere para tener un voto más informado. No sé si alguien podría decir si es una intervención, una intervención es llamar a votar por alguna de las dos opciones y por lo visto no me parece que aquello ocurra. Sin duda, el instructivo de Contraloría es mucho más extenso y habla de recursos públicos y que el gobierno debe permanecer en un cierto estado de neutralidad frente a las opciones. Eso lo tendrá que resolver si alguien tiene dudas”. Mientras el analista y académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, también compartió este diagnóstico y expresó que si bien la iniciativa contempla “una descripción neutral del proceso histórico que ha vivido el país, para algunos solamente está subrayando los aspectos positivos y, por lo tanto, sería un video tendencioso”. No obstante, consideró que “desde mi perspectiva lo único que hace el video oficial del gobierno es establecer un relato comparativo e histórico de las distintas constituciones. Yo no le daría mayor relevancia a este asunto, salvo que el gobierno comenzara a hacer circular videos en que claramente se marque una postura frente a alguna de las dos opciones en competencia”. La primera fase de la campaña “de la Constitución como patrimonio inmaterial” inició ayer domingo, coincidiendo con el Día del Patrimonio; la segunda, relativa a los contenidos aprobados en la nueva Constitución está prevista inicialmente para que se desarrolle entre el 15 y 20 de julio. Mientras la tercera, sobre el llamado del gobierno a la ciudadanía a votar y ser parte del proceso, se realizará durante los últimos 15 días previos al plebiscito de salida, el que tendrá carácter obligatorio.