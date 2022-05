6636bb9786

570f2750ba

Nacional Política Patricio Meza, presidente del Colegio Médico: “Hay que ser mucho más agresivos en distintas estrategias” El dirigente gremial afirmó que las políticas del Gobierno no solo deben considerar el COVID 19, sino también otros virus respiratorios, además de fiscalizar y sancionar a quienes no cumplen con las medidas sanitarias. Osciel Moya Plaza Lunes 30 de mayo 2022 21:34 hrs.

Whatsapp Tweet

El presidente nacional del Colegio Médico, doctor Patricio Meza Rodríguez, afirmó que hay que implementar estrategias más agresivas no solo para enfrentar el aumento de los contagios por COVID 19, sino también en relación a las enfermedades respiratorias propias del período de invierno. En los últimos días, se ha registrado un aumento permanente de las personas contagiadas con COVID 19 y al mismo tiempo, ya se ha advertido de la circulación de otros virus como la influenza, parainfluenza, respiratorio sincicial, adenovirus, entre otros. En este escenario, el presidente del gremio indicó que se hace necesario preparar el sistema de salud desde el punto de vista de los recursos humanos. “Queda mucho por hacer para abordar esta pandemia, en el sentido que creemos que hay que ser mucho más agresivos en distintas estrategias”, señaló el presidente del gremio. Precisó que las políticas del Gobierno no solo deben considerar el COVID 19, “sino también el tema de la campaña de invierno y empezar a preocuparnos de los otros virus respiratorios y cómo preparar los sistema de salud principalmente del punto vista del recurso humano para abordar un invierno en el cual vamos a tener circulación del virus COVID-19 y lo otros virus propios de la estación” Por ello, agregó, tenemos que “ser mucho más agresivos y esa agresividad tiene que ver con mejorar la comunicación de riesgo, buscar estrategias más innovadoras que permitan vacunar al mayor número de personas que sea posible, independientemente que sabemos que en las últimas dos semanas ha mejorado muchísimo, pero tenemos que ser capaces de dar respuestas aún mayores. Ocupar en un cien por ciento toda nuestra capacidad de vacunación para poder prever o evitar que corramos algún riesgo de colapso de la capacidad de respuesta sanitaria durante los meses más duros del invierno”. Meza añadió que en esta estrategia también se tiene que mejorar la capacidad de testeo, de trazabilidad y aislamiento para evitar el colapso del sistema sanitario, además de dar facilidad a la comunidad que tiene síntomas para hacerse el PCR y en caso de ser positivo, acceder rápidamente a sus licencias médicas de “tal modo que esa no sea una dificultad que hoy pueda estar desincentivando a que la gente se haga el test de forma precoz y se aísle de forma precoz también”. Sobre la comunicación de riesgo, el presidente del Colegio Médico afirmó que hay que ser claros y no confundir a la comunidad. “El tema de la mascarilla fue algo que confundió a la comunidad. Hay que seguir insistiendo. La mascarilla en nuestro país sigue siendo obligatoria”. Explicó que ese uso solo se puede exceptuar en situaciones de muy bajo riesgo de contagio, como por ejemplo, en lugares al aire libre con distanciamiento de más de un metro, en ausencia de síntomas y si es que no hay factores de riesgo, pero ante cualquier situación distintas, “la mascarilla es de uso obligatorio y permanente”. En el contexto de la comunicación de riego, señaló el doctor Meza, hay que “llamar y avisar que vamos a fiscalizar y sancionar a las personas que no están cumpliendo con estos requerimientos” El presidente del Colmed, señaló que existe “la percepción que la comunidad no lo ve así y desde ese punto de vista vemos a diario que no se están respetando esas medidas. Por lo tanto, la comunicación de riesgo debe ser clara, dirigida a que todos entendamos que estamos en plena pandemia, que éste va a ser un invierno complejo, donde podemos correr el riesgo de tener que hospitalizar e incluso de fallecer como consecuencia del virus. Debemos cuidarnos y tomar todas las medidas en forma muy estricta y no relajarnos para evitar el contagio individual y colectivo” Meza valoró que se haya restringido el pase de movilidad para quienes no tienen el esquema de vacunación completa. “Creo que se ha sido un incentivo importante para que la comunidad se pueda vacunar, pero a eso tenemos que agregarle una fiscalización del cumplimiento de los aforos por un lado, y también del cumplimiento del pase de movilidad”. Patricio Meza indicó que como Colegio Médico insisten en que estamos en plena pandemia y se temen tomar las medidas sanitarias para evitar la hospitalización y los fallecimientos, como también que el personal que, después de dos años se encuentra agotado, se pueda dedicar al tratamiento de enfermedades crónicas que han quedado postergadas. “No me canso de decirlo, el año pasado la principal causa de muerte en el país fue el cáncer. Por lo tanto, debemos renovar justamente todas nuestras actividades preventivas y ponernos al día en una gran cantidad de exámenes, como por ejemplo: Papanicolaou, mamografías, antígeno prostático, colonoscopia, endoscopias para hacer diagnósticos preventivos y precoces de situaciones de cáncer que permiten hacer un tratamiento precoz”, afirmó Finalmente puntualizó que se debe hacer un “esfuerzo adicional para controlar la pandemia y a su vez, poder dedicar dedicarnos nuestro mayor tiempo a las patologías no pandémico que existe en nuestro país, que nosotros le hemos llamado a la pandemia post pandemia”

El presidente nacional del Colegio Médico, doctor Patricio Meza Rodríguez, afirmó que hay que implementar estrategias más agresivas no solo para enfrentar el aumento de los contagios por COVID 19, sino también en relación a las enfermedades respiratorias propias del período de invierno. En los últimos días, se ha registrado un aumento permanente de las personas contagiadas con COVID 19 y al mismo tiempo, ya se ha advertido de la circulación de otros virus como la influenza, parainfluenza, respiratorio sincicial, adenovirus, entre otros. En este escenario, el presidente del gremio indicó que se hace necesario preparar el sistema de salud desde el punto de vista de los recursos humanos. “Queda mucho por hacer para abordar esta pandemia, en el sentido que creemos que hay que ser mucho más agresivos en distintas estrategias”, señaló el presidente del gremio. Precisó que las políticas del Gobierno no solo deben considerar el COVID 19, “sino también el tema de la campaña de invierno y empezar a preocuparnos de los otros virus respiratorios y cómo preparar los sistema de salud principalmente del punto vista del recurso humano para abordar un invierno en el cual vamos a tener circulación del virus COVID-19 y lo otros virus propios de la estación” Por ello, agregó, tenemos que “ser mucho más agresivos y esa agresividad tiene que ver con mejorar la comunicación de riesgo, buscar estrategias más innovadoras que permitan vacunar al mayor número de personas que sea posible, independientemente que sabemos que en las últimas dos semanas ha mejorado muchísimo, pero tenemos que ser capaces de dar respuestas aún mayores. Ocupar en un cien por ciento toda nuestra capacidad de vacunación para poder prever o evitar que corramos algún riesgo de colapso de la capacidad de respuesta sanitaria durante los meses más duros del invierno”. Meza añadió que en esta estrategia también se tiene que mejorar la capacidad de testeo, de trazabilidad y aislamiento para evitar el colapso del sistema sanitario, además de dar facilidad a la comunidad que tiene síntomas para hacerse el PCR y en caso de ser positivo, acceder rápidamente a sus licencias médicas de “tal modo que esa no sea una dificultad que hoy pueda estar desincentivando a que la gente se haga el test de forma precoz y se aísle de forma precoz también”. Sobre la comunicación de riesgo, el presidente del Colegio Médico afirmó que hay que ser claros y no confundir a la comunidad. “El tema de la mascarilla fue algo que confundió a la comunidad. Hay que seguir insistiendo. La mascarilla en nuestro país sigue siendo obligatoria”. Explicó que ese uso solo se puede exceptuar en situaciones de muy bajo riesgo de contagio, como por ejemplo, en lugares al aire libre con distanciamiento de más de un metro, en ausencia de síntomas y si es que no hay factores de riesgo, pero ante cualquier situación distintas, “la mascarilla es de uso obligatorio y permanente”. En el contexto de la comunicación de riego, señaló el doctor Meza, hay que “llamar y avisar que vamos a fiscalizar y sancionar a las personas que no están cumpliendo con estos requerimientos” El presidente del Colmed, señaló que existe “la percepción que la comunidad no lo ve así y desde ese punto de vista vemos a diario que no se están respetando esas medidas. Por lo tanto, la comunicación de riesgo debe ser clara, dirigida a que todos entendamos que estamos en plena pandemia, que éste va a ser un invierno complejo, donde podemos correr el riesgo de tener que hospitalizar e incluso de fallecer como consecuencia del virus. Debemos cuidarnos y tomar todas las medidas en forma muy estricta y no relajarnos para evitar el contagio individual y colectivo” Meza valoró que se haya restringido el pase de movilidad para quienes no tienen el esquema de vacunación completa. “Creo que se ha sido un incentivo importante para que la comunidad se pueda vacunar, pero a eso tenemos que agregarle una fiscalización del cumplimiento de los aforos por un lado, y también del cumplimiento del pase de movilidad”. Patricio Meza indicó que como Colegio Médico insisten en que estamos en plena pandemia y se temen tomar las medidas sanitarias para evitar la hospitalización y los fallecimientos, como también que el personal que, después de dos años se encuentra agotado, se pueda dedicar al tratamiento de enfermedades crónicas que han quedado postergadas. “No me canso de decirlo, el año pasado la principal causa de muerte en el país fue el cáncer. Por lo tanto, debemos renovar justamente todas nuestras actividades preventivas y ponernos al día en una gran cantidad de exámenes, como por ejemplo: Papanicolaou, mamografías, antígeno prostático, colonoscopia, endoscopias para hacer diagnósticos preventivos y precoces de situaciones de cáncer que permiten hacer un tratamiento precoz”, afirmó Finalmente puntualizó que se debe hacer un “esfuerzo adicional para controlar la pandemia y a su vez, poder dedicar dedicarnos nuestro mayor tiempo a las patologías no pandémico que existe en nuestro país, que nosotros le hemos llamado a la pandemia post pandemia”