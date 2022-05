034468d015

Convención Constitucional: Revisa las definiciones que se tomarán esta semana Para este jueves 2 de junio está citado el pleno para pronunciarse sobre la primera propuesta de la comisión de Normas Transitorias y el quorum de aprobación que requiere el texto elaborado por Preámbulo, el cual consta de cuatro párrafos. Natalia Palma Martes 31 de mayo 2022 15:10 hrs.

Será el próximo jueves 2 de junio que el pleno de la Convención votará la primera propuesta de la comisión de Normas Transitorias y el quorum de aprobación para el texto emitido por la comisión de Preámbulo. En concreto, ambas instancias trabajaron la semana pasada sobre sus primeras definiciones. Así, por ejemplo, la comisión de Normas Transitorias determinó los artículos que buscan establecer las regulaciones correspondientes para pasar del actual al nuevo régimen, en caso de aprobarse la nueva constitución en el plebiscito de salida. Entre las normas visadas por los convencionales se encuentran aquellas relativas a la entrada en vigencia de la propia Carta Fundamental, el término del Senado y el quorum de los 2/3 para aprobar reformas constitucionales por el actual Congreso Nacional. Con este resultado, los integrantes de esta comisión tendrán plazo hasta las 09:30 horas de este próximo 1 de junio para reponer indicaciones al documento, previo a su votación en el hemiciclo. Por su parte, la comisión de Preámbulo desarrolló ayer lunes su última sesión, en la que aprobó por 12 votos a favor y dos abstenciones el informe propuesto por la Secretaría Técnica y la filóloga Claudia Poblete. Este plantea una serie de correcciones gramaticales y de estilo para el texto introductorio de la nueva Constitución, quedando de la siguiente forma: Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Considerando los dolores del pasado y tras un estallido social, enfrentamos las injusticias y demandas históricas con la fuerza de la juventud, para asumir esta vía institucional a través de una Convención Constitucional ampliamente representativa. En este contexto, hemos decidido mirar hacia el futuro con esperanza y cambiar nuestro destino sin importar el origen, la condición o las creencias de cada cual, para construir una sociedad justa, consciente de su relación indisoluble con la naturaleza, amenazada por la crisis climática, que promueva una cultura de paz y diálogo, con un compromiso profundo por los derechos humanos, la justicia, la igualdad y la libertad. De esta manera, en ejercicio del poder constituyente, adoptamos la siguiente Constitución Política de la República de Chile. De todos modos, previo pronunciarse sobre este texto introductorio, el pleno deberá determinar el quorum para la aprobación de la propuesta, para la cual se plantea igualmente un respaldo de 2/3. En lo que respecta a la comisión de Armonización, hoy martes se informaron los acuerdos por parte de la Mesa Directiva que inciden en el trabajo de las instancias, cobrando especial relevancia lo estipulado en el punto cuatro del documento, el cual tiene que ver con el protocolo por el cual se tramitan las indicaciones que ingresan a esta comisión. En particular, se señala que “el reglamento en ninguna parte exige a la coordinación de cada comisión ni a su secretaría realizar un examen de admisibilidad de las indicaciones con miras a tramitarlas o no tramitarlas, y que el examen que corresponde hacer sobre las indicaciones es sólo formal (plazo, firmas) y no de contenido”. A raíz de lo anterior, agrega que “en consecuencia, ha resuelto que no corresponde hacer examen de admisibilidad de fondo a la coordinación de la Comisión de Armonización”. Esto último dice relación con la controversia que se generó en la comisión de Normas Transitorias, luego que convencionales de un sector de la derecha solicitaran excluir del debate 145 de las 302 disposiciones presentadas a la comisión, por ser – a su juicio- inadmisibles.

