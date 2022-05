034468d015

Derechos Humanos Nacional Haydee Oberreuter y testimonios de conscriptos de la Dictadura: “Probablemente en muchas reparticiones del Estado hay este tipo de información” La subsecretaria de DD.HH. profundizó en el hallazgo de una serie de carpetas con testimonios de conscriptos de la Dictadura y no descartó que aparezcan más antecedentes "ya tenemos una fórmula para entregar lo que aparezca", adelantó. Diario UChile Martes 31 de mayo 2022 12:32 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la subsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter, se refirió a la polémica en torno a la existencia de carpetas con testimonios de soldados conscriptos durante la dictadura militar y que habían sido archivadas en dependencias de la repartición. “Este es un tema que Chile no ha abordado. No hemos discutido lo que representó la conscripción obligatoria en periodo de dictadura, es este hábito de meter bajo la alfombra temas que son complejos de resolver. Acá tenemos una situación donde fácilmente podemos llegar a la situación de víctima y de victimario”, señaló a modo de introducción al tema la subsecretaria Oberreuter. En ese sentido, la autoridad agregó que “estos conscriptos fueron dejando antecedentes en todos los lugares donde pasaron, por eso invito a calmarnos y pensar que probablemente en muchas reparticiones del Estado de Chile hay este tipo de información que ellos fueron dejando en cada lugar al que asistieron desde la dictadura hasta acá”. De acuerdo a lo que pudo investigar la subsecretaria, “en 2017, cuando se crea la subsecretaría de DD.HH. llegan acá una cantidad de antecedentes que venían de temas que estaban pendientes. Yo cité a la diputada Lorena Fríes (subsecretaria en 2017) y le pedí que me explicara lo que había sucedido y eso es lo que me informó, ella me informó que le había llegado este tema, que había citado a los conscriptos y estuvo alrededor de un año viendo esta situación y luego elaboró un informe, pero luego los antecedentes siguieron llegando”. Tomando en consideración esto, la subsecretaria Haydee Oberreuter agregó que “la siguiente autoridad o no supo o supo y dejó que siguieran llegando los antecedentes, eso es algo que todavía no tengo claro porque, entre otras cosas, en el traspaso a nosotros nunca se nos informó de la existencia de este tema“. “Las razones a lo mejor políticas por las cuales estos temas no se han abordado antes ya son resorte de explicación de la autoridad que no hizo lo que nosotros hemos hecho y garantizo que si existiera un papel más ya está definida la fórmula en la cual vamos a ir entregando todo lo que aparezca porque qué sentido tiene acumular en una oficina pública que no va a resolver esa situación”, recalcó la subsecretaria Oberreuter. Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto del trabajo de la subsecretaría y la diferencia con anteriores periodos, Haydee Oberreuter destacó que “acá hay voluntad política y esa es la gran diferencia, además de a quienes se ha puesto a la cabeza. Acá hasta mi jefe de gabinete es hermano de una víctima de trauma ocular. Eso pone no solo nuestras capacidades personales en juego sino que también nuestras historias, nuestras voluntades, nuestros amores, nuestra disposición de dar hasta el último aliento en poder avanzar en este plazo y que hace que parezca a ratos muy difícil, pero estoy segura que todo lo que podamos avanzar será mucho más de lo que se haya hecho antes”. En ese sentido, el Gobierno se ha puesto como metas “hacerse cargo de la deuda histórica en materia de Derechos Humanos, es decir, de las violaciones cometidas durante la Dictadura y dentro de eso, una serie de otras deudas que ni siquiera han sido consideradas como un problema de Derechos Humanos”. Dentro de esas deudas, Haydee Oberreuter destacó “el secuestro de niños y el traslado a otros países, el aborto forzado en tortura, entonces, hay una serie de dimensiones respecto de esta deuda histórica que se buscó acotar a determinados temas, pero en la práctica esto le sucedió a la sociedad en su conjunto“. En ese sentido, la subsecretaria de Derechos Humanos hizo un llamado de tranquilidad a las organizaciones históricas en esta materia y señaló que “a ratos pueden sentir que porque hemos anunciado una agenda que pondrá su énfasis en este tramo que queda del año en la deuda respecto del estallido social, no significa en absoluto que no estemos trabajando día y noche en avanzar en las deudas históricas”.

