DDHH, seguridad, regiones y reactivación económica: reacciones al discurso del Presidente Gabriel Boric Parlamentarios destacaron algunos ausentes en el mensaje del mandatario, pero también destacaron los lineamientos para el trabajo del Gobierno. Sobre recursos para seguridad, gobernador de Antofagasta pidió involucrar a las autoridades locales. Raúl Martínez Miércoles 1 de junio 2022 17:08 hrs.

Críticas y reconocimientos se escucharon una vez que concluyó el primer mensaje del estado de la nación del Presidente Gabriel Boric. Temas como seguridad, la violencia en la Macrozona Sur, reactivación económica, inflación y derechos humanos fueron algunos de los que se abordaron por parte de parlamentarios a la salida del Congreso Nacional en Valparaíso. Para el senador y presidente de Renovación Nacional, hubo algunos aspectos subrayables del discurso del mandatario, como por ejemplo el compromiso para la construcción del tren que unirá al puerto con Santiago. De todas formas, indicó que faltó escuchar temas como seguridad y lo que ocurre en la Macrozona Sur. “Omitió completamente la palabra terrorismo en la Macrozona Sur. Un estado de excepción acotado no es suficiente para enfrentar la situación de pánico y terror que hoy día están sufriendo los vecinos de la Araucanía y de la Región del Biobío”, indicó. El legislador de RN agregó que “nos habría gustado las medidas económicas que nos permitieran, más allá de lo aprobado en la actual Ley de Presupuesto, acompañar a los chilenos justamente en este proceso inflacionario que le ha mermado su capacidad de adquirir productos esenciales”. Contraria a esas críticas, la senadora por la Región de O’Higgins de la Federación Regionalista Verde y Social, Alejandra Sepúlveda, enfatizó en los compromisos y los lineamientos planteados por el mandatario para lo que será su gobierno. Además, indicó que “creo que hay que relevar otra en su discurso que fue su tono de estadista, de unión, de entender que hoy día el país necesita una paz, pero no una paz superficial, sino una paz con consistencia y el de convocarnos a todo el Poder Legislativo a apoyar estas ideas, pero además a construir a Chile, a reconstruir post pandemia, post estallido social y las complicaciones que tenemos en la Macrozona Sur”. Para la diputada y presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Lorena Pizarro, el jefe de Estado hizo definiciones importantes en su discurso que generan expectativa de lo que vendrá en los próximos años para la sociedad chilena. “El Presidente de la República ha señalado que este es un gobierno transformador. Transformador significa dejar atrás la injusticia social de la que hemos sido víctimas por décadas en nuestro país la familia de la clase trabajadora”, indicó Pizarro. En materia de derechos humanos, la parlamentaria apuntó que “es importante para el país. primera vez que un Presidente no dice ‘hay que dar vuelta la hoja’ como tantas veces se dijo. Aquí dijo que esta es una herida abierta que no va a sanar mientras no nos hagamos cargo de ello. la búsqueda de las detenidas y los detenidos desaparecidos no solo es ‘destino final’. Y eso es lo que debemos trabajar de manera conjunta”. Desde la Región de Antofagasta, el gobernador Ricardo Díaz, valoró los anuncios que involucran a esa importante zona del país que incluye temas como salud e infraestructura. En materia de seguridad, el representante pidió un trabajo conjunto con las autoridades locales. “Quisiéramos saber la bajada regional, cuánto corresponde a cada región, para poder tener certezas de cómo se va a mejorar la seguridad en nuestra región. Y por sobre todo, ojalá todas estas medidas que se están anunciando, se concreten articuladamente con los gobiernos regionales. Tenemos que trabajar en conjunto. La seguridad es un tema que nos preocupa muchísimo acá, hemos tenido mucha incidencia de crímenes de alta connotación social, por lo que valoramos el anuncio del Presidente”, subrayó. Mientras, la diputada Karol Cariola se refirió a los compromisos asumidos por el Presidente Boric con las víctimas del estallido social, en especial de quienes quedaron con trauma ocular y las personas que fueron detenidas durante las manifestaciones. “Eso involucra una mesa de trabajo que se ha llevado adelante con los familiares. Esto involucra tomar medidas de reparación integral y justicia para todas las víctimas que vivieron las consecuencias de la revuelta social y me parece que eso de ninguna manera descarta alguna de las medidas, lo que hace es reforzar de manera conjunta e integral muchas otras medidas que son necesarias para aquellas personas que tuvieron mutilaciones oculares, para aquellos que han estado privados de libertad de manera injusta, para aquellos que no han tenido juicios pertinentes”, señaló Cariola. A su vez, la diputada mapuche Emilia Nuyado calificó como de “dulce y agraz” la cuenta presidencial 2022 realizada por el Presidente Gabriel Boric. A su juicio “hay buenos anuncios en vivienda y apoyo a pequeña agricultura pero faltaron medidas concretas en materia indígena”. La parlamentaria destacó que se haya decidido reactivar el Ministerio de Pueblos Indígenas que “es una promesa que lleva varios gobierno y aún no se cumple”, indicó. Pese a esto, la parlamentaria mapuche cuestionó que “se hable de diálogo y parlamentos, cuando por otro lado se insiste en establecer Estado Excepción en el Wallmapu” y agregó que “los recursos y medidas anunciadas hoy por el gobierno a mi juicio no alcanzan para cumplir con las demandas que existen”. Nuyado afirmó que “para establecer el diálogo efectivo se requiere de una Comisión de reparación y Verdad Histórica que establezca cuanto es el territorio que se perdió y así fijar una hoja de ruta clara y recursos suficientes para la compra de tierras”.

