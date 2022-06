3d29affbe8

f212b4036d

Nacional Política seguridad Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana: “No sólo con murgas ni batucadas vamos a solucionar el problema de la delincuencia” Valorando las medidas en materia de seguridad rendidas en la cuenta pública, la edil abordó el proceso constituyente adelantado que votará por el apruebo. Diario Uchile Viernes 3 de junio 2022 15:06 hrs.

Whatsapp Tweet

En conversación con el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, en la primera edición de Radioanálisis, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC) abordó el mensaje del Presidente Gabriel Boric en su cuenta pública a la nación, rescatando las materias de seguridad y en particular la que emanó desde la comuna, que es avanzar hacia un sistema integral de apoyo a víctimas de delitos. Una medida que nace por la cruda realidad de lo que Pizarro llamó las “balas asesinas” y por lo cual se ha desarrollado una gestión local de acompañamiento y contención. “Estas personas tienen que seguir viviendo con el dolor”, afirmó, señalando a quienes han perdido a cercanos en los tiroteos y criticando el hecho de que “nos acordamos de estos casos cuando suceden las cosas pero luego se van los flash y nos olvidamos de esto”. “Por eso me siento muy contenta de este servicio integral de apoyo de víctimas de delitos, porque necesitan una pensión de gracia, no por voluntad del Presidente de la República, sino como Ley”, sostuvo. Por otro lado, relevó el plan “Menos Armas, Más Equidad”, la reforma a Carabineros y la redistribución de 700 efectivos de la institución a las comunas más críticas del país, en cuanto avanza en erradicar la inequidad intercomunal que se mantuvo durante años. “Donde matan gente, donde nos roban, necesitamos la misma dotación, que nos miren de igual. Nos sentimos discriminados, o sea, algunos tienen derecho a más seguridad y otros no, cuando está en juego la vida y eso no lo hemos sentido durante todo este tiempo. Por eso agradezco la disposición de mayor dotación de Carabineros para estas 17 comunas que se entregaron bajo indicadores delictuales”. Apuntando en la transitoriedad de la medida, la alcaldesa hizo hincapié en la necesidad de dotar más efectivos a la institución en la medida que hay funcionarios que “se están yendo y otros que no están entrando”, afirmó. Por tanto destacó el compromiso de modernizar a las policías, con mayor inteligencia por lo demás, y el anuncio que reiteró el mandatario de crear una institucionalidad especializada en el tema. “Vamos a tener un Ministerio de Seguridad Pública, Protección Civil y de Convivencia Ciudadana debido a todo lo que ha estado pasando. Eso no lo escuchamos antes, hoy día no necesitamos hacer más de lo mismo si no hacer cambios radicales de una vez por todas, pero también debemos dedicarnos a que más niños, niñas y jóvenes no vean la carrera delictual como la carrera de su vida, para obtener lo que han visto en la televisión para ellos o lo que ven que portan los delincuentes para ellos”. En esa línea subrayó la necesidad de llegar a tiempo en términos de la prevención del delito, sosteniendo que “ningún niño, ninguna niña nace delincuente y eso también debemos atenderlo. No sólo con murgas ni batucadas vamos a solucionar el problema de la delincuencia“, sentenció, extendiendo la colaboración de los municipios a la policía. Proceso constituyente En otras materias, la edil abordó el trabajo de la Convención Constitucional valorando el proceso de grandes acuerdos mediante el que se generó el borrador de nueva Constitución. “Hoy día es más democrático que lo que tenemos como Constitución, por lo tanto yo estoy con la opinión favorable de que esto debe continuar y lo veo con los mejores ojos”, sostuvo. En esa línea dijo esperar un pronto pronunciamiento parte de la Democracia Cristiana respecto a la postura del partido sobre el apruebo y el rechazo de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Para esto, indicó, se llevará un proceso de debate y diálogo en la colectividad. “Vamos a tener una participación interna, nos iremos a juntar no sólo los delegados de la junta sino que se está pensando en hacer foros más participativos, reuniones más participativas, donde todos los militantes puedan votar internamente sobre este borrador de la constituyente, por lo tanto el que tiene derecho al micrófono no tiene la verdad absoluta de un demócrata cristiano, Hoy día le vamos a dar ese rol a todos los camaradas que militan en la Democracia Cristiana”, sostuvo. Junto a eso, la edil avizoró una inclinación hacia el apruebo en el referéndum de septiembre de parte de los vecinos y vecinas de La Pintana. Esto en consideración que “en el borrador de la Constituyente hay temas tan importantes como el derecho a la vivienda de calidad en igualdad de condiciones, el derecho no sólo a la vivienda, a construir vivienda, sino también a los espacios dignos, espacios de servicios también en términos de una planificación territorial como corresponde”, manifestó. Revisa la entrevista completa aquí:

En conversación con el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, en la primera edición de Radioanálisis, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC) abordó el mensaje del Presidente Gabriel Boric en su cuenta pública a la nación, rescatando las materias de seguridad y en particular la que emanó desde la comuna, que es avanzar hacia un sistema integral de apoyo a víctimas de delitos. Una medida que nace por la cruda realidad de lo que Pizarro llamó las “balas asesinas” y por lo cual se ha desarrollado una gestión local de acompañamiento y contención. “Estas personas tienen que seguir viviendo con el dolor”, afirmó, señalando a quienes han perdido a cercanos en los tiroteos y criticando el hecho de que “nos acordamos de estos casos cuando suceden las cosas pero luego se van los flash y nos olvidamos de esto”. “Por eso me siento muy contenta de este servicio integral de apoyo de víctimas de delitos, porque necesitan una pensión de gracia, no por voluntad del Presidente de la República, sino como Ley”, sostuvo. Por otro lado, relevó el plan “Menos Armas, Más Equidad”, la reforma a Carabineros y la redistribución de 700 efectivos de la institución a las comunas más críticas del país, en cuanto avanza en erradicar la inequidad intercomunal que se mantuvo durante años. “Donde matan gente, donde nos roban, necesitamos la misma dotación, que nos miren de igual. Nos sentimos discriminados, o sea, algunos tienen derecho a más seguridad y otros no, cuando está en juego la vida y eso no lo hemos sentido durante todo este tiempo. Por eso agradezco la disposición de mayor dotación de Carabineros para estas 17 comunas que se entregaron bajo indicadores delictuales”. Apuntando en la transitoriedad de la medida, la alcaldesa hizo hincapié en la necesidad de dotar más efectivos a la institución en la medida que hay funcionarios que “se están yendo y otros que no están entrando”, afirmó. Por tanto destacó el compromiso de modernizar a las policías, con mayor inteligencia por lo demás, y el anuncio que reiteró el mandatario de crear una institucionalidad especializada en el tema. “Vamos a tener un Ministerio de Seguridad Pública, Protección Civil y de Convivencia Ciudadana debido a todo lo que ha estado pasando. Eso no lo escuchamos antes, hoy día no necesitamos hacer más de lo mismo si no hacer cambios radicales de una vez por todas, pero también debemos dedicarnos a que más niños, niñas y jóvenes no vean la carrera delictual como la carrera de su vida, para obtener lo que han visto en la televisión para ellos o lo que ven que portan los delincuentes para ellos”. En esa línea subrayó la necesidad de llegar a tiempo en términos de la prevención del delito, sosteniendo que “ningún niño, ninguna niña nace delincuente y eso también debemos atenderlo. No sólo con murgas ni batucadas vamos a solucionar el problema de la delincuencia“, sentenció, extendiendo la colaboración de los municipios a la policía. Proceso constituyente En otras materias, la edil abordó el trabajo de la Convención Constitucional valorando el proceso de grandes acuerdos mediante el que se generó el borrador de nueva Constitución. “Hoy día es más democrático que lo que tenemos como Constitución, por lo tanto yo estoy con la opinión favorable de que esto debe continuar y lo veo con los mejores ojos”, sostuvo. En esa línea dijo esperar un pronto pronunciamiento parte de la Democracia Cristiana respecto a la postura del partido sobre el apruebo y el rechazo de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Para esto, indicó, se llevará un proceso de debate y diálogo en la colectividad. “Vamos a tener una participación interna, nos iremos a juntar no sólo los delegados de la junta sino que se está pensando en hacer foros más participativos, reuniones más participativas, donde todos los militantes puedan votar internamente sobre este borrador de la constituyente, por lo tanto el que tiene derecho al micrófono no tiene la verdad absoluta de un demócrata cristiano, Hoy día le vamos a dar ese rol a todos los camaradas que militan en la Democracia Cristiana”, sostuvo. Junto a eso, la edil avizoró una inclinación hacia el apruebo en el referéndum de septiembre de parte de los vecinos y vecinas de La Pintana. Esto en consideración que “en el borrador de la Constituyente hay temas tan importantes como el derecho a la vivienda de calidad en igualdad de condiciones, el derecho no sólo a la vivienda, a construir vivienda, sino también a los espacios dignos, espacios de servicios también en términos de una planificación territorial como corresponde”, manifestó. Revisa la entrevista completa aquí: