Derechos Humanos Economía Nacional Presidente Boric en encuentro con la Cámara Chilena de la Construcción: “En Chile el chancho está mal pelado” El mandatario destacó las posibilidades de avanzar en soluciones que permitan mejorar la vida de millones de personas si se trabaja en conjunto. Además sostuvo que la reforma tributaria no es en contra de un sector. Diario Uchile Viernes 3 de junio 2022 13:39 hrs.

“En Chile el chancho está mal pelado”, afirmó el Presidente de la República Gabriel Boric ante los representantes de las empresas reunidas en el encuentro de la Cámara Chilena de la Construcción a quienes llamó a un trabajo colaborativo para salir del estancamiento económico y llevar a la economía a un crecimiento potencial de hasta cuatro puntos del PIB. El mandatario insistió que “la reforma tributaria que hemos planteado desde el gobierno no es contra alguien, no es contra ustedes, no es contra los grandes empresarios, no es contra un gremio en particular, es a favor de Chile”. En ese sentido, subrayó una serie de oportunidades para avanzar en materia de desarrollo tecnológico, electromovilidad, entre otros temas. “Desde nuestro gobierno nos vamos a jugar de cuerpo entero para generar todas las instancias de diálogo que sean necesarias para poder materializar estos proyectos y aprovechar las oportunidades y que el mundo ha puesto en bandeja para Chile en estos momentos”, comentó el jefe de Estado. De todas formas, el Presidente recordó que “han habido otras oportunidades en nuestra historia en que nos hemos farreado estas posibilidades porque cada uno se atrinchera en su recinto ideológico, porque yo desconfío del otro, porque este vota rechazo, este apruebo… y no nos ponemos de acuerdo y es el pueblo chileno el que sufre porque entre las élites no nos pudimos poner de acuerdo”. 260 mil viviendas en cuatro años El Presidente Boric también se refirió a la meta trazada junto al ministro de Vivienda, Carlos Montes, para construir 260 mil viviendas durante su mandato y avanzar en la meta de “Déficit Cero” de aquí al 2030. “Puede haber escepticismo frente una cifra de estas características, que aún así está muy por debajo de lo que necesitamos. Pero ese escepticismo, transformémoslo en colaboración, transformémoslo en ganas de sacarlo adelante. Esto tiene que ser con colaboración público-privada, si no, no va a salir”, subrayó. El mandatario refirió el informe de la Cámara Chilena de la Construcción junto a la Universidad Católica y la Fundación Techo, donde se establece que el déficit de viviendas en el país alcanza a los 600 mil hogares. “Son números, pero qué significan esos números. Pienso en una persona en Punta Arenas que falleció en la calle Errázuriz con Armando Sanhueza porque vivía en la calle, no tenía casa. Pienso en las personas en las caletas de Tarapacá, en caletas a la intemperie en donde hoy día no tienen acceso al agua”, comentó el Presidente. Además, volvió a ejemplificar con el caso de los niños de las escuelas del archipiélago de Juan Fernández y de Monte Patria en la Región de Coquimbo, quienes deben estudiar en container luego de los terremotos de 2010 y 2015, respectivamente, y que sus escuelas nunca fueron reconstruidas. “Ese empuje que sacamos en las crisis, tenemos que lograr mantenerlos y cumplirles a nuestra gente. Yo me imagino toda esa generación de niños y niñas que estudiaron desde primero básico hasta cuarto medio en un container, con malos olores, con ratas debajo, ¿cómo no van a tener rabia después? Y eso podemos solucionarlo. Y para solucionarlo tenemos que hacerlo en conjunto”, subrayó. “Nos preocupa la paz” El mandatario aprovechó su discurso para referirse a la situación de violencia que se registra en especial en la Macrozona Sur, señalando que se debe abordar desde una perspectiva de seguridad pública, pero también dando un abordaje de las causas que originan esa reacción. “Como Presidente de la República tengo el deber de ejercer todas las facultades que me correspondan para hacer valer el estado de derecho. Eso es válido para todo el territorio nacional”, comentó al respecto. Además, indicó que “la violencia no es el camino para solucionar nuestras diferencias y no vamos a tolerar que algunos grupos, sean cuales sean, sean la ideología que tengan, sean de izquierda, derecha, azules, rojos, de centro, me da lo mismo, traten de imponer su agenda por la vía violenta”. El Presidente dijo eso sí “tenemos el deber de tratar de entender cuál es el problema de fondo que origina esta violencia y buscar una solución que apunte a que no repitamos los mismos errores del pasado”. Al mismo tiempo, aprovechó de dar un mensaje a las fuerzas armadas que mantienen desplegados a sus funcionarios para aplicar el decreto de estado de excepción en la zona. “Quiero agradecer la labor que están cumpliendo las fuerzas armadas hoy día allá. No lo mencioné en la cuenta pública, pero me parece importante decirlo ahora, porque sé que es sacrificado, sé que es difícil que les pidamos que participen en el estado de emergencia constitucional que tuvimos que decretar”, puntualizó. Boric a los empresarios: “Estoy totalmente disponible para trabajar para que generemos esas confianzas” El Presidente Gabriel Boric también habló directo al empresariado, señalando por un lado el compromiso fiscal con las cuentas públicas y también convocando a trabajar en conjunto para avanzar en el desarrollo del país. El mandatario se refirió al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio Errázuriz, a quien dijo que “siento que si el espíritu que has transmitido en tu discurso y logramos permear y que sea contagioso en el resto de la sociedad, nos va a ir bien como país”. Al mismo tiempo puntualizó que “yo coincido contigo en los gatilladores de confianza: seguridad, certeza jurídica, cohesión social y como gobierno y como Presidente de la República estoy totalmente disponible para trabajar para que generemos esas confianzas”. Por último, insistió en que “más allá de nuestras diferencias políticas, que son totalmente legítimas, si ponemos toda nuestra creatividad, nuestros recursos, los recursos del Estado y de los privados en conjunto, podemos mejorarle la vida a mucha gente”.

