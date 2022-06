562e4cb1ca

Entrevista Nacional Proceso Constituyente César Valenzuela (PS): “Hay un grupo que desde hace mucho tiempo tomó la decisión de aportillar el proceso” El Convencional se mostró partidario de que el quórum de reforma a la nueva Constitución sea resuelto por Armonización y consideró que "no es algo anómalo" el rechazo de varias normas del primer informe de Normas Transitorias, a la que pertenece. Natalia Palma Sábado 4 de junio 2022 9:36 hrs.

Fue el pasado jueves que el pleno de la Convención votó el primer informe de la comisión de Normas Transitorias, del cual fueron aprobados total o parcialmente 20 de los 58 artículos propuestos. En la ocasión, lograron concitar el respaldo de los dos tercios, por ejemplo, la norma que establece la entrada en vigencia de la nueva Constitución 10 días después de publicada en el Diario Oficial y la imposibilidad de que el presidente Gabriel Boric pueda postularse a la reelección inmediata. Sin embargo, fueron devueltos a la comisión el artículo que pone fin al Senado en 2026 y el que fija un quorum de 2/3 al actual Congreso para viabilizar reformas a la nueva Carta Fundamental, de ser ratificada. En entrevista con Radio Universidad de Chile, el convencional del Colectivo Socialista e integrante de la comisión, César Valenzuela, dijo sobre este resultado que “creo que hay que verlo como todas las primeras votaciones de las comisiones, porque evidentemente hay temas muy relevantes que no pudieron ser resueltos producto de varias situaciones, entre ésas el poco tiempo que hemos tenido para discutir los temas”. No obstante, se mostró optimista respecto de la posibilidad de sobreponerse a este escenario, mencionando que “se recibe el mensaje del pleno y tenemos confianza de que para el próximo informe vamos a poder llegar a buenos acuerdos y resolver estos temas”. En ese sentido, comentó que ante el rechazo de las normas sobre la duración del mandato de las autoridades y el quorum de reforma a la nueva Constitución “no es algo anómalo. Es una dinámica que existe en la Convención que los primeros informes siempre encuentran más dificultad que el segundo. Entonces, hay que seguir trabajando y vamos a hacer todos los mayores esfuerzos posibles para efectos de poder arribar a estos acuerdos”. Respecto de las críticas a propósito del término del Senado, recalcó que “hay algo que es de toda lógica y los cargos están asociados a instituciones y no a personas. Este tema ya lo resolvió la Convención Constitucional, el Senado va a ser reemplazado por la Cámara de las Regiones y lo que tenemos que ver es el tránsito porque efectivamente esto no se puede hacer de un momento a otro”. Mientras que, sobre los mecanismos para modificar la nueva Constitución, el representante por el Distrito 9 se mostró a favor de que esta sea una materia que deba ser resuelta por la comisión de Armonización, toda vez que está instalada la discusión sobre la posibilidad de que esta instancia pueda subsanar vacíos normativos. “El problema de la falta de un quórum de reforma general a nuestro juicio es una incoherencia del texto y el mandato que tiene la comisión de Armonización es hacerse cargo de esas incoherencias y proponer soluciones frente a éstas. Por lo tanto, nuestro camino lógico siempre ha sido señalar que ése es el espacio para resolver ese problema”, afirmó. En cuanto a la resolución de convencionales de derecha de restarse de la votación de las normas transitorias, tras acusar supuestas irregularidades, Valenzuela sostuvo que “creo que hay un grupo lamentablemente que desde hace mucho tiempo tomó la decisión de aportillar el proceso. Cada uno se tendrá que hacer responsable de lo que ha hecho acá”. En esa línea, aseveró que “hemos estado esmerados, trabajando seriamente por el proyecto de nueva Constitución y cada uno tendrá que responder. Todos fuimos elegidos para efectos de contribuir a generar un proyecto de nueva Constitución. Ahí la gente tendrá que evaluar quién cumplió y quién no cumplió ese mandato”. Asimismo, manifestó que en relación al desarrollo del proceso constituyente que “la verdad es que a mí me ha tocado participar de dos comisiones que han sido de un frenesí importante, con mucho trabajo que ha tenido que resolverse en tiempos muy breves. Fui uno de los coordinadores de la comisión de Derechos Fundamentales, que concentró la mayor cantidad de iniciativas y en tiempo récord tuvimos que evacuarlas y yo diría que pasa lo mismo con la comisión de Normas Transitorias, pero yo creo que ya estamos medio acostumbrados a este ritmo y ya no hay más espacio, sino que para terminar”. En tanto, sobre el lanzamiento de la campaña “Hagamos Historia” anunciado por el presidente Gabriel Boric, consideró que “creo que el anuncio es correcto y no solamente el Gobierno tiene una iniciativa, sino que está ejerciendo lo que a mi juicio es un deber para efectos de informar a la ciudadanía acerca de cuáles son los pasos a seguir del proceso constituyente y, además, los pronunciamientos de la Contraloría General de la República han sido claros”. Por lo que descartó los cuestionamientos que apuntan a un posible intervencionismo electoral, añadiendo que “es una campaña objetiva, plantea cuáles son las dos posiciones, pero hay un sector que parece que no le gusta dar a conocer la Historia no más y eso ya es un problema de esos sectores, no del Gobierno”.

