Pueblos originarios Testigo asegura que comunero mapuche muerto en Lican Ray fue asesinado a quemarropa María Manquepan, tía de Eloy Alarcón Manquepan, desmintió la versión de una legítima defensa sobre hechos ocurridos en un predio de la comuna de Villarrica. Diario UChile Sábado 4 de junio 2022 19:38 hrs.

Esta mañana falleció el comunero mapuche Eloy Alarcón Manquepan en el Hospital de Villarrica, luego de ser baleado por el propietario de un predio en el sector de Liumalla Km10 interior, en las cercanías de Lican Ray. El propietario del predio donde se produjeron los hechos y autor de los disparos, Carlos Mauricio Briceño, señaló que hizo uso de la legítima defensa al ser atacado con un machete. Según su versión de los hechos dada a conocer por Carabineros, “él estaba en su casa cuando llegaron tres vecinos, uno de ellos con un hacha y los otros con machetes, quienes lo comenzaron a amenazar. En ese momento, según su versión, la persona que tenía el hacha lo intentó agredir, por lo que disparó con un revólver de su propiedad, hiriéndolo en el pecho”. Sin embargo, la tía del fallecido, María Manquepan, señaló que se trató de un asesinato a quemarropa, ocurrido apenas Briceño descendió del vehículo que conducía. Según su versión, “íbamos entrando al terreno cuando se acerca la camioneta. (El conductor) abre la puerta y le dispara a quemarropa. (Eloy) cayó a una zanja, nosotros corrimos a socorrerlo y (el conductor) me amenazó con una pistola. Me decía sale de ahí vieja de mierda que también te voy a matar (SIC). Y yo entre que me caía y me paraba no alcancé a socorrer a mi sobrino”. Respecto a este asesinato, las asociaciones y comunidades indígenas agrupadas en la mesa territorial Kom Newen Lof Villarrica, señalaron que “nuestro lamgen Eloy Alarcón Manquepan, junto a otros hermanos, se encontraba reivindicando 5 hectáreas en el territorio Mallolafken Mapu (Liumalla Sur) frente a las amenazas de loteos en nuestros territorios, donde participa el citado Carlos Briceño”. “Repudiamos la violencia con que los latifundistas creen que nos amedrentan y declaramos que no bajaremos los brazos ante la justa recuperación de nuestras tierras, nos mantendremos unidos ante uno de nuestros principales y justos anhelos, y nos alzaremos para proteger el itxofilmogen (toda la vida sin excepción) y el küme felen (bienestar)”. Cabe recordar que en la zona está vigente el Estado de Excepción implementado por el Gobierno, el cual fue prorrogado por el Presidente Gabriel Boric por quince días más.

